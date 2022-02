Formulakuskin yllätyspäätös sai aikaan valtaisan kritiikkiryöpyn – sarjan johtohahmo riensi tueksi

W Seriesin kaksinkertainen mestari Jamie Chadwick palaa sarjaan ensi kaudeksi.

F1-talli Williamsin testikuljettaja Jamie Chadwick, 23, ilmoitti hiljattain jatkavansa kilpailemista naiskuskien omassa W Series -formulasarjassa myös tulevalla kaudella.

Päätös sai osakseen runsaasti kritiikkiä, sillä brittikuski on vienyt sarjan mestaruuden kahtena peräkkäisenä kautena.

Viime vuonna sarjan toinen sija meni brittikuski Alice Powellille ja kolmas sija Suomen Emma Kimiläiselle.

Perinteisesti useampaan peräkkäiseen mestaruuteen yltänyt kuljettaja ei saa palata samaan sarjaan, vaan hänen pitäisi tavoitella paikkaa ylemmältä sarjatasolta. Tämä sääntö on voimassa esimerkiksi F3- ja F2-sarjoissa.

Muun muassa viime kaudella sarjan kakkossijan napannut Powell on arvostellut Chadwickin päätöstä kovin sanakääntein. Hän on todennut, ettei kaksinkertaisella mestarilla pitäisi enää olla asiaa W Seriesiin.

Autosport-sivuston mukaan W Seriesin toimitusjohtaja Catherine Bond Muir ei jaa Powellin mielipidettä, vaan hän toivotti Chadwickin tervetulleeksi sarjaan myös tänä vuonna.

– Jamie ei ole katkaissut välejään sarjaan missään kohtaa, hän perusteli ja jatkoi:

– Aluksi hän luuli, ettei aio enää palata W Seriesiin. Hän tutki, mitä muuta on tarjolla. Hän kartoittaa varmasti vielä mahdollisuuksiaan vuodelle 2022.

Jamie Chadwick on ajanut kahdesti W Seriesin mestaruuteen Veloce Racingin tallissa.

Bond Muir huomautti Autosportin haastattelussa, että eteneminen ylemmille sarjatasoille on moottoriurheilussa jokseenkin haastavaa.

– Moottoriurheilu on kaikille todella vaikeaa, sillä tarvitset menestyäksesi valtavia rahasummia. Rahaa ja kontakteja voi kerryttää monella tapaa.

Chadwickin tapauksessa vaikeuskerrointa lisää hänen sukupuolensa, sillä F2- ja F3-sarjoja hallitsevat perinteisesti mieskuskit.

– Moottoriurheilun maailma on todella kova ja vanhanaikainen. Jamie on hyvä esimerkki siitä, miten vaikeaa on päästä kuljettajaksi.

Bond Muirin mukaan Chadwick on avoimesti unelmoinut paikasta F2- tai F3-sarjassa. W Seriesin toimitusjohtaja on varma, että 23-vuotias brittikuski onnistuu tavoitteessaan vielä jonain päivänä.

– Hän kertoi todella selvästi viime kauden päätteeksi haluavansa F2- tai F3-kuskiksi. Nyt se ei onnistunut. Hän varmastikin haluaa jatkaa ajamista, ja niin hän voi tehdä W Seriesissä.

Jamie Chadwick on toiminut viime kaudet brittitalli Veloce Racingin kuljettajana. Tulevalla kaudella hän siirtyy Jenner Racingiin, jota luotsaa sukupuolenkorjausprosessin läpikäynyt kymmenottelun olympiavoittaja Caitlyn Jenner.