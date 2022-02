Pikaluistelijat treenasivat lumimyrskyn keskellä.

Pääkaupunkiseutua kuritti maanantaina raju lumimyrsky. Se ei estänyt Leijonien kultajuhlia Olympiastadionilla – eikä pikaluistelun maajoukkueen ulkotreenejä.

Luisteluliiton urheilutoimenjohtaja Janne Hänninen julkaisi maanantaina Twitter-tilillään videon sankan lumisateen keskellä harjoittelevista luistelijoista.

– Näistä olosuhteista pitäisi pyrkiä maailman huipulle, Hänninen kirjoitti.

Myös entinen pikaluisteluhuippu Mika Poutala lisäsi lumisen videon Instagram-tilinsä tarinat-osioon.

– Ja sit joku vielä ihmettelee, miks olympialaisissa ei ollut yhtään suomalaisluistelijaa, Poutala päivitteli.

Video on kuvattu maanantaina Oulunkylän tekojääradalla Helsingissä.

– Nyt oli poikkeuksellisen huono keli, ja sillehän ei voi kukaan mitään. Mutta kaiken kaikkiaan ne olosuhteet, missä harjoittelemme... jos ei sada, niin sitten tulee, jos ei sada lunta niin sataa vettä. Kerran viikossa on ehkä sellainen keli, ettei ole mitään valittamista, Hänninen harmitteli IS:lle puhelimitse.

Sääolosuhteiden lisäksi myös harjoitusajat aiheuttavat pikaluistelijoille harmia.

– Jäävuorot vaihtelevat Helsingissä tosi paljon. Ei voi sanoa, että on huippu-urheilijoiden harjoitteluaikaa, Hänninen sanoo ja kertoo, että esimerkiksi tiistaisin ja torstaisin jäävuorot alkavat vasta kello 19 ja 20.

– Sen vuoksi joudumme maajoukkueen kanssa olemaan vuosittain paljon ulkomailla.

Helsinkiin on suunnitteilla jääurheilukeskus, joka helpottaisi huomattavasti pikaluistelijoiden harjoitusolosuhteita.

Myllypuroon vuosia suunniteltu halli olisi ensimmäinen pikaluistelun sisäareena Suomessa. 400-metrisen pikaluisteluradan sisäkentälle rakennetaan kaksi kaukaloa muiden jäälajien, kuten taito- ja muodostelmaluistelun, tarpeisiin. Lisäksi rataa kiertää 447 metrin juoksurata. Rakennuksesta löytyy aikanaan myös kunto- ja peilisalit, kahvio ja myymälä.

Hankkeen suunnitteluvaraus hyväksyttiin viime vuoden maaliskuussa.

– Hanke on tällä hetkellä Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan käsittelyssä. He pöytäsivät esityksen kolme viikkoa sitten. He haluavat lisäselvityksiä, Hänninen kertoo.

Hänninen elättelee toiveita, että päätös tulisi maaliskuussa.

– Jos lautakunta antaa puoltavan päätöksen, se menee kaupungin hallituksen pöydälle. Ja sitten tarvitaan vielä opetus- ja kulttuuriministeriön päätös. Jos kaikki menee hyvin, rakentaminen voisi alkaa tämän kesän aikana, edellyttäen että kaikki nämä päätökset ovat meidän kannaltamme positiivisia.

Aivan heti pikaluistelijat eivät pääse lumimyrskyjä karkuun.

– Alkuvuodesta 2024 voisi olla teoriassa valmista, Hänninen sanoo.