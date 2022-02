NHL-legenda Sergei Fedorov kehuu Jukka Jalosta – haluaa Venäjän ottavan mallia Suomesta

Sergei Fedorov on vakuuttunut Leijonien pelaamisesta.

Kolminkertainen Stanley Cupin voittaja Sergei Fedorov valmisti Venäjän joukkuetta olympiafinaaliin lauantaina Pekingin kansallisen sisäurheilukeskuksen pehmeäksi moititulla jäällä.

Fedorov toimii Venäjän joukkueen apuvalmentajana.

– Vedimme kevyet treenit, Fedorov kertoo harjoitusten jälkeen.

Venäjä pelasi perjantaina paikallista aikaa vasta kello 21.10 alkaneessa olympiavälierässä Ruotsia vastaan ja tienasi paikan finaaliin Leijonien seuraksi.

Lauantaipäivän harjoitus oli siis ymmärrettävästi kevyt.

Leijonat on ollut Venäjälle vaikea vastustaja arvokisoissa viime vuosina. Kenties siitä syystä Fedorovin puheista huokuu kunnioitus Suomea kohtaan.

– Suomi on erittäin organisoitu joukkue. He pelaavat organisoidusti jokaisella kolmella alueella. Jokainen pelaaja on sitoutunut työntekoon ilman kiekkoa ja kiekon kanssa. Mentaalisesti erittäin vahva joukkue, Fedorov kehuu.

– Ja tietysti Suomella on erittäin hyvä valmentaja, Jukka Jalonen.

NHL-legendan mukaan Venäjä aikookin kellistää Leijonat olympiafinaalissa Suomen omilla aseilla.

– Meidän täytyy olla kuten he [Suomi]. Erittäin organisoitu ja mentaalisesti vahva joukkue. Meidän täytyy sitoutua pelitapaamme, Fedorov sanoo.

Molemmat finaalijoukkueet ovat puolustaneet turnauksessa laadukkaasti, mutta toisaalta molemmista joukkueista löytyy paljon ratkaisupotentiaalia hyökkäyspäähän.

Fedorov on vakuuttunut etenkin Leijonien ykkösketjun (Markus Granlund–Sakari Manninen–Teemu Hartikainen) osaamisesta mutta muistuttaa myös Leijonien laajuudesta.

– Ufan ketju pelaa todella hyvin yhdessä. Mutta Suomella jopa kolmas ja neljäs ketju ovat vaarallisia hyökkäyspäähän, Fedorov sanoo.

Venäjällä on mahdollisuus voittaa toinen perättäinen olympiakulta, sillä venäläiset juhlivat Pyeongchangissa 2018 kaadettuaan Saksan finaalissa.

– Se [toinen perättäinen olympiakulta] olisi meille iso asia, Fedorov sanoo mutta kääntää sitten keskustelun Suomeen.

– Mutta niin olympiakulta olisi suuri asia Suomenkin joukkueelle ja Suomen kansalle. Ottelusta tulee todella jännittävä.