Kamila Valijevan kohtalo on järkyttänyt taitoluisteluväkeä laajasti. Lajiasiantuntija Anuliisa Uotila peräänkuuluttaa muutoksia lajin rakenteisiin.

Naisten taitoluistelu Pekingin olympialaisissa sai ylleen synkän kohuverhon. Kohun keskiössä oli vasta 15-vuotias venäläinen Kamila Valijeva, jonka olympialaisia edeltäneestä dopingnäytteestä löytyi kolmea eri sydänlääkettä.

Tapaus tuli julki kisojen alkupuolella käydyn joukkuekisan jälkeen. Nuoren urheilijan kuitenkin sallittiin osallistua naisten yksinluisteluun, johon hän lähti suurena, mutta kiistanalaisena kultasuosikkina.

Torstaina luisteltuun vapaaohjelmaan selvässä johdossa lähtenyt Valijeva kuitenkin epäonnistui pahemman kerran ja jäi ”vasta” neljänneksi.

Valijeva murtui täysin. Kohu ei kuitenkaan jäänyt siihen. Sitä lisäsi entisestään sydäntäsärkevät hetket, jotka nähtiin kun Valijeva poistui jäältä.

Tapa, jolla Valijevan kiistanalainen valmentaja Eteri Tutberidze otti suojattinsa vastaan epäonnistumisen jälkeen, järkytti laajasti.

Tutberidze, 47, ei tarjonnut lohdutuksen sanoja, vaan tylytti jo valmiiksi pettynyttä luistelijaa.

– Miksi luovutit? Selitä minulle, miksi. Miksi lakkasit taistelemasta? Luovutit sen axel-hypyn jälkeen, kuuluivat Tutberidzen ensimmäiset sanat täysin murtuneelle Valijevalle.

Valijeva odotti pisteitä murtuneena. Vasemmalla valmentaja Eteri Tutberidze.

Tunnettu taitoluisteluasiantuntija, pitkän uran taitoluistelun parissa tehnyt Anuliisa Uotila järkyttyi muiden mukana valmentajan kylmästä reaktiosta.

– Kyllähän se näin normaalille isoäidille kuulosti julmalta. Se on julmaa, Uotila, 71, totesi Ilta-Sanomille.

Uotila on seurannut surullisena Valijevan ympärillä vellonutta kohua. Hän toivoo, että viimeistään nuoren venäläisen kohtalo tuo perustavanlaatuisia muutoksia taitoluistelun rakenteisiin. Tärkeimpänä sen, että arvokisojen alaikärajaa nostetaan nykyisestä 15 vuodesta 18 vuoteen.

– Silloin on myös juridisesti vastuussa itsestään, Uotila huomauttaa ja mainitsee alaikäisen Valijevan dopingkäryyn liittyvän problematiikan.

Anuliisa Uotila muistetaan esimerkiksi monivuotisena Ylen taitoluisteluselostajana.

Toinen selvä kehityskohta liittyy lajin vaatimuksiin. Niin kauan kuin esimerkiksi neloishypyistä – joita juuri Tutberidzen valmentamat nuoret venäläistähdet tykittävät kuin liukuhihnalta – palkitaan korkein pistein, taitoluistelun vaatimustaso menee koko ajan epäinhimillisempään suuntaan.

– Olen itse sitä mieltä, että hyppyjä on liikaa. Pisteitä tuovia elementtejä pitäisi jakaa tasaisemmin niiden osa-alueiden kesken, jotka ovat taitoluistelulle ominaisia, Uotila sanoo ja mainitsee muun muassa piruetit, askelkuviot, musiikin tulkinnan ja taiteellisuuden.

Rakenteisiin ulottuvien muutosten suhteen vastuu on erityisesti Kansainvälisellä luisteluliitolla ISU:lla, Uotila sanoo.

– Ja jotta ISU voi tehdä päätöksiä tarvitaan eri maiden lajiliittojen esitykset ISU:n kongressiin. Agendalle pitää tulla ikärajojen tarkennukset ja se, mitä elementtejä sisällytetään kilpailuohjelmiin.

Suomen taitoluisteluliitto tiedotti torstaina, että se kannattaa ikärajojen nostamista. Taitoluisteluliiton mukaan Kansainvälinen luisteluliitto on valmistellut ehdotuksen urheilijoiden ikärajan nostamisesta ensi kesäkuussa järjestettävään kongressiin.

Jos on Valijeva ollut kohun keskellä Pekingissä, sitä on ollut myös Eteri Tutberidze. Menestysvalmentajan ”talliin” on vuosien saatossa kuulunut tähtiluistelija toisensa jälkeen. Kaikille on ollut yhteistä se, että he nousevat huipulle äärimmäisen nuorina ja putoavat nopeasti pois lajin parista olympia- tai MM-menestyksen jälkeen.

Uotila korostaa, ettei tunne Tutberidzea tai tämän valmennusryhmän taustalla olevia toimintarutiineita. Hän kuitenkin arvelee, että Tutberidze ryhmineen on osa suurempaa koneistoa.

– Heillä on varmasti toimintarutiinit ja ohjeet yhteisesti sovittu esimerkiksi liiton kanssa. He toteuttavat valmennusohjelmaa, joka on osittain itse luotu ja hyvällä ammattitaidolla toteutettu, mutta jossa valmennuksen pedagogiset ja eettiset puolet on ohitettu kauttaaltaan. Siinä ei ole aikaa ihmetellä, pitää vain paahtaa eteenpäin. Silloin lapsesta tulee uhri.

Valijevan tapaus on surettanut laajasti lajipiireissä. Esimerkiksi ex-taitoluistelija, aiemminkin taitoluistelun epäkohtiin muutosta äänekkäästi vaatinut Kiira Korpi kommentoi tapausta järkyttyneenä Ylen Urheilustudiossa torstaina.

– Päällimmäisenä sellainen olo, että näin ei olisi pitänyt tapahtua. Jos dopingtapaus vahvistuu vielä sen B-näytteen osalta, niin tämä nuori ihminen on petetty aika pahasti aikuisten ja systeemin osalta. Olen niin vihainen. Harmittaa hänen puolestaan. Ei hänellä ole enää toista olympiamahdollisuutta. Ketuttaa hänen puolestaan tosi paljon, Korpi lausui lähetyksessä viitaten Valijevan dopingkäryyn.

– Taitoluistelulla on vakava peiliin katsomisen paikka. Näitä lapsiurheilijoita ei voida määränsä kauempaa polkea erilaisin tavoin, Korpi jatkoi.

Valijevan pettymys oli valtaisa.

Juuri lapsiurheilu on se ongelmakohta, jota Uotilakin alleviivaa.

– Tämä on kaikkien niiden lajien ongelma, joissa tulokset saavutetaan alaikäisinä. Muissakin urheilulajeissa on tendenssi, että mitä nuorempana saavuttaa huipun, sitä ihailtavampaa se on. Kavahdan sitä ajatusta. Se ei välttämättä kerro muusta kuin siitä, että jotain todella rankkaa on tehty siihen mennessä. Jotain, joka ei välttämättä sovellu lapsen tai nuoren kehitykseen. Jotain, joka murtaa henkisesti ja fyysisesti.

Koska taitoluistelussa ja esimerkiksi telinevoimistelussa korostuu lapsesta lähtien yksilövalmennus, ongelma tulee selkeästi esiin.

– On selvää, ettei sellaista valmennusta autoritaarisen silmän alla jaksa kukaan, ei lapsi eikä aikuinen, Uotila sanoo viitaten valmennuksen ylilyönteihin.

Hän huomauttaa, että monet Tutberidzen suojatit ovat lopettaneet uransa hyvin nuorina.

– Hän (Tutberidze) on itsekin sanonut syitä. Milloin on motivaatio loppunut, milloin on tullut vamma. Eikö se juuri kerro siitä, minkälaisia ne menetelmät ovat olleet?

Valijevan jäädessä neljänneksi Anna Shtsherbakova ja Aleksandra Trusova ottivat Venäjän olympiakomitean joukkueelle kuitenkin kaksoisvoiton ennen Japanin Kaori Sakamotoa.

Eteri Tutberidze valmentaa myös 17-vuotiaita Shtsherbakovaa ja Trusovaa.

17-vuotias Anna Shtsherbakova nousi olympiavoittoon.

Suomen Jenni Saarinen pääsi mukaan vapaaohjelmaan viimeisenä kilpailijana ja sijoittui 25:nneksi.