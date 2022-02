Superautoja, ökylukaaleja, ja vierellä kuuluisa miljonäärivaimo – tällaista on uransa päättäneen Tom Bradyn luksuselämä

Tom Brady päätti uskomattoman uransa. Nyt hän rakennuttaa eläkepäivien kotia muiden monimiljonäärien kansoittamalle yksityissaarelle.

Taloudellinen riippumattomuus 44-vuotiaana voi olla monelle unelma. Tom Bradylle, yhdelle amerikkalaisen jalkapalloilun merkittävimmistä pelaajista, se on ollut tosiasia jo vähintään 15 vuoden ajan.

Talouslehti Forbesin mukaan Brady tienasi 22 kautta kestäneellä NFL-urallaan jopa 350 miljoonaa dollaria. Pelkästään Bradyn vuonna 2020 Tampa Bay Buccaneersin kanssa solmiman kaksivuotisen sopimuksen kokonaisarvo oli yli 50 miljoonaa dollaria.

Tällä viikolla peliuransa lopettamisen vahvistanut Brady on julkisuuskuvastaan tarkka eikä rehvastele sosiaalisessa mediassa omaisuudellaan. Osin syynä voi olla se, että Bradyn häkellyttävä äveriäisyys kalpenee kuitenkin jo pelkästään perheen sisällä.

Bradyn vaimon, supermalli Gisele Bündchenin, 41, henkilökohtaisen omaisuuden arvo on Yhdysvaltalaiseen talousuutisiin keskittyvän Fox Business -televisiokanavan arvion mukaan 400 miljoonaa dollaria.

Brady ja Bündchen tapasivat yhteisen ystävän järjestämillä sokkotreffeillä 2006 ja ovat pitäneet siitä asti yhtä. Pari avioitui 2009 Los Angelesissa. Perheeseen kuuluvat yhteiset lapset Vivian Lake, 9, ja Benjamin Rain, 12, sekä 14-vuotias John Edward Bradyn aiemmasta suhteesta.

Vuonna 2000, samana vuonna kun Brady varattiin NFL:ään, brasilialainen Bündchen teki 25 miljoonan dollarin sopimuksen alusvaatemerkki Victoria’s Secretin kanssa. Forbesin mukaan Bündchen oli urallaan kymmenen vuoden ajan maailman parhaiten palkattu malli.

Bündchen jätti Victoria’s Secretin vuonna 2006. Muita Bündchenin edustamia luksusbrändejä ovat muun muassa Chanel, Louis Vuitton, Calvin Klein ja Pantene.

Parin asuntohistoria on juuri sellainen kuin yhdeltä maailman tunnetuimmista superpareista sopii odottaa. Forbesin mukaan pari myi 1 100-neliöisen Massachusettsin asuntonsa 32,5 miljoonalla dollarilla, kun Brady vaihtoi New England Patriotsista Tampa Bayn paitaan NFL-kaudeksi 2020–21. Asunnossa oli viisi makuuhuonetta, seitsemän kylpyhuonetta, viinikellari ja oma joogastudio.

Tampassa Brady ja Bündchen ”tyytyivät” asumaan vuokralla ja vuokrasivat entiseltä baseball-pelaaja Derek Jeteriltä käyttöönsä 2 700 neliömetrin kartanon. Vuoden 2020 lopulla pari osti 17 miljoonalla dollarilla tontin Indian Creekin luksusalueelta Miamista, johon Brady perheineen aikoo asettua eläkepäiville. Taloa rakennetaan parhaillaan.

Privaatilla asuinalueella on vain 34 taloa ja saarella asuu alle sata henkilöä, jotka ovat sitäkin äveriäämpi. Indian Creekin asuntojen mediaanihinta on 20 miljoonaa dollaria. Bradyn ja Bündchenin naapureiksi lukeutuvat muun muassa Jared Kushner ja Ivanka Trump. Saarta vartioi oma poliisi vuorokauden ympäri maalla, merellä ja ilmassa. Asuintalojen keskellä kiemurtelee Floridan osavaltion eksklusiivisin 18-reikäinen golfkenttä.

Forbesin artikkelista selviää, että Brady ja Bündchen ovat tehneet luksusasunnoistaan myös onnistuneita asuntokauppoja. Pari on omistanut muun muassa kaksi kattohuoneistoa New Yorkissa ja yhden Bostonissa, mutta tunnetuin asuntokaupoista on tehty Los Angelesissa.

1 600-neliöinen kartano, jossa on vallihauta täynnä karppeja, ääretön uima-allas ja sauna-osasto, myytiin hip-hop-artistin ja -tuottajan Dr. Dren haltuun 40 miljoonalla dollarilla. Asuntokompleksissa on muun muassa seitsemän takkaa, maanalainen kylpyläosasto, kirjasto ja puinen laituri.

Brady ja Bündchen ostivat tontin yhdeksällä miljoonalla dollarilla, käyttivät talon rakentamiseen kolme vuoden aikana 20 miljoonaa ja myivät sen vuonna 2014. Perhe ehti elää asunnossa vain vuoden.

Huippu-urheilijoihin yhdistetään usein huippunopeat autot. Niin myös Bradyyn. The Sunin arvion mukaan Bradyn autotallin arvo on yli neljä miljoonaa dollaria. Sen kruunujalokivi on kolmen miljoonan dollarin arvoinen Bugattin superauto Veyron Super Sport. Aikanaan maailman nopeimpana tuotantoautona tunnetulla Veyronilla on mahdollista saavuttaa jopa yli 400 km/h huippunopeus.

James Bondiin yhdistetty automerkki Aston Martin halusi vuonna 2017 Bradyn osaksi brändiään ja lahjoitti hänelle 200 000 dollarin arvoisen DB11-mallin. Vuonna 2018 Aston Martin toimitti Bradyn nimellä erikoisvalmisteisia 360 000 dollarin arvoisia Vanquish S Volante superautoja vain 12 kappaletta, joista yksi on Bradylla itsellään. 12 oli Bradyn pelinumero.

Lisäksi Bradyn autotallista löytyvät muun muassa Rolls-Roycen luksusauto Ghost ja Ferrarin M458-T. Arkiajoissaan Brady on vuodesta 2011 asti turvautunut sadantuhannen dollarin arvoiseen Land Roverin katumaasturiin.

Vaihdos suurempaan ajokkiin tapahtui sen jälkeen, kun Brady oli vuonna 2010 matkalla harjoituksiin osallisena auto-onnettomuudessa, jossa hänen aivan tavallinen sedan-Audinsa koki kovia.

Kuvan Bugatti Veyronia vastaava auto on Tom Bradyn autotallin arvokkain menopeli.

Ja mitä olisi supertähti ilman omaa jahtia? Brady on kertonut, ettei New Englandissa pelatessaan kokenut tarvitsevansa venettä, mutta Tampassa tilanne muuttui. Brady osti viime vuonna käyttönsä Wajer 77 -luksusjahdin. Karkea hinta-arvio 77-jalkaisen veneen ostohinnasta on kuusi miljoonaa dollaria.

Brady ja Bündchen panostavat valtavasta omaisuudestaan myös omaan hyvinvointiinsa sekä hyväntekeväisyyteen. NFL-urallaan Bradylla oli päivittäin käytössä henkilökohtainen fysiikkavalmentaja ja oma kokki, joka valmistaa ateriat myös Bradyn perheelle. Brady tunnetaan intohimostaan hyvinvointiin ja hänen ruokavaliostaan 80 prosenttia koostuu vegaanisista tuotteista.

Raporttien mukaan Bündchen auttoi Haitin maanjäristyksen jälkihoidossa 1,5 miljoonalla dollarilla ja lahjoittaa säännöllisesti rahaa useille hyväntekeväisyysjärjestöille. Brady puolestaan keräsi syöpäsairauksien tutkimukselle 6,5 miljoonaa dollaria ajamalla hiuksensa pois vuonna 2018.