Huippuvalmentaja haastoi liigan ja kolme joukkuetta oikeuteen rasismin takia – kieltäytyi häviämästä tahallaan

Brian Flores nosti kanteen NFL:ää ja kolmea sen joukkuetta vastaan.

NFL-kausi on edennyt siihen pisteeseen, että ainoa jäljellä oleva ottelu on ensi viikon sunnuntaina pelattava Super Bowl. Perin edellisen päivän suurin puheenaihe liigassa on kuitenkin ollut aivan toinen.

Miami Dolphinsista potkut saanut päävalmentaja Brian Flores, 40, nostatti myrskyn haastamalla liigan ja kolme joukkuetta oikeuteen. Syynä kanteeseen on Floresin mukaan laajalle levinnyt rasismi liigan valmentaja- ja toimitusjohtajarekrytoinneissa.

Flores sai kauden päätteeksi potkut Miamista, vaikka joukkue hänen alaisuudessaan voitti enemmän pelejä kuin hävisi kahtena perättäisenä kautena. Ensimmäisen kerran sitten vuoden 2003. Pudotuspeleihin Dolphins ei kuitenkaan Floresin kolmen kauden aikana selvinnyt.

Kanteen mukaan Floresin ongelmat Miamissa alkoivat jo ensimmäisellä kaudella vuonna 2019, kun hän kieltäytyi häviämästä otteluita tahallaan. Kanteessa kerrotaan, että Floresille olisi tarjottu häviämisestä 100 000 dollarin ottelukohtaista palkkiota.

Häviämisessä olisi ollut kyse niin kutsutusta ”tankkaamisesta”. NFL:ssä runkosarjan heikoin joukkue saa seuraavan kesän varaustilaisuudessa ensimmäisen varausvuoron, minkä takia pudotuspeleistä ulos jäävän joukkueen tavallaan kannattaa olla mahdollisimman huono.

Flores antoi kanteen julkitulon jälkeen lausunnon, jossa perusteli rohkeaa ratkaisuaan nostaa asia tapetille.

– Jumala on suonut minulle erityisen lahjan valmentaa amerikkalaista jalkapalloa, mutta tarve muutokseen on isompi asia kuin minun henkilökohtaiset tavoitteeni. Tehdessäni päätöstä nostaa kanne tänään, ymmärsin että saatan riskeerata valmentamisen lajissa, jota rakastan ja joka on tehnyt paljon hyvää minulle ja perheelleni, Flores sanoo lausunnossaan.

– Vilpitön toiveeni on, että kun nousen NFL:n systemaattista rasismia vastaan, muut seuraisivat perässä ja saisimme taattua positiivisen muutoksen tuleville sukupolville, hän jatkaa.

Twitterissä moni on ylistänyt Floresin rohkeutta uhrata mahdollisesti oma uransa liigassa, jotta tulevat sukupolvet saisivat nauttia muutoksesta. Asiaan otti kantaa esimerkiksi entinen NFL-pelinrakentaja Robert Griffin III.

– Brian Floresin piti käytännössä luopua mahdollisuuksistaan valmentaa NFL:ssä osoittaakseen sen, minkä me kaikki jo tiedämme syrjinnästä päävalmentajien palkkausprosessissa, hän kirjoitti.

Dolphinsin lisäksi haasteen saivat Floresilta myös New York Giants ja Denver Broncos. Floresia haastateltiin tammikuussa Giantsin päävalmentajan tehtävään, mutta lopulta pestiin valittiin Buffalo Billsin entinen hyökkäyksen koordinaattori Brian Daboll.

Tapauksesta tekee erikoisen Floresin julkistama viestiketju. Ketjussa New England Patriotsin mestarivalmentaja Bill Belichick onnittelee Floresia Giantsin päävalmentajan paikasta kolme päivää ennen kuin Flores on menossa haastatteluun. Lopulta käy ilmi, että Belichick on sekoittanut Brianit keskenään, ja hänen tiedossaan vaikuttaakin olevan että pestiin olisi valittu Daboll. Jo ennen Floresin haastattelua.

Broncosin haastattelussa Flores kävi vuonna 2019. Hänen mukaansa seuran edustajat tulivat tapaamiseen tunnin myöhässä ja silmin nähden krapulaisena.

Molemmissa tapauksissa hän uskoo olleensa haastateltavana vain, jotta niin kutsuttu ”Rooney-sääntö” toteutuisi. Dan Rooneyn mukaan nimetty sääntö edellyttää, että joukkueet haastattelevat päävalmentajan virkaan myös etnisten vähemmistöjen edustajia.

Rohkean kanteen jälkeen Floresin saattaa olla hankala löytää uutta päävalmentajan pestiä NFL:ssä, mutta hän kuitenkin haluaisi jatkaa valmentamista sarjassa.

Flores kävi tiistaina New Orleans Saintsin haastateltavana, ja viime viikkoina häntä ovat haastatelleen myös Chicago Bears ja Houston Texans.

Floresin ja hänen nostamansa kanteen tulokset ovat merkittäviä koko sarjan tulevaisuuden kannalta.