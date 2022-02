Mikko Salonen jättää toimitusjohtajan tehtävän.

Olympiakomitean (OK) toimitusjohtaja vaihtuu. Vuodesta 2017 toimitusjohtajana työskennellyt Mikko Salonen jatkaa OK:n palveluksessa kesäkuun loppuun.

Salonen oli viime tammikuussa sopinut jättävänsä toimitusjohtajan tehtävän. Hänelle tulee kesällä täyteen viisi vuotta Olympiakomitean palveluksessa.

OK on tehnyt valmisteluja uuden toimitusjohtajan löytämiseksi. Virka on tarkoitus panna avoimeen hakuun tällä viikolla. Hakuaika jatkuu helmikuun Pekingin talviolympiakisojen jälkeiselle viikolle.