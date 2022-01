UFC-tähti nousi häkkiin nettitrollin kanssa – pian tapahtui kummia

UFC-tähti Kevin Holland vastasi häntä sosiaalisessa mediassa solvanneen miehen haasteeseen.

Vapaaottelija Kevin Holland pani häntä sosiaalisessa mediassa halventaneen miehen vastaamaan sanoistaan.

Yhdysvaltalainen Holland, 29, kertoi lauantaina, että hän maksoi häntä Instagramissa toistuvasti haastaneen trollin matkan Texasiin ja hotellihuoneen.

Sen jälkeen noustiin häkkiin Hollandin kotisalissa. Brasilialaisen jujutsun taitaja Holland kuristi vastustajansa keskeytyskuntoon pikavauhtia. Hänen Twitterissä julkaisemansa video kovin yksipuolisesta ottelusta kestää 29 sekuntia.

Keskisarjassa otteleva Holland on ollut UFC-promootion palkkalistoilla vuodesta 2018 lähtien. Hän on noussut UFC-häkkiin 13 kertaa. Otteluista kahdeksan on päättynyt Hollandin voittoon, neljä tappioon ja yksi ratkaisemattomaan.