ESPN: Supertähti Tom Brady lopettaa huikean uransa

Seitsemän NFL:n mestaruutta voittanut Tom Brady, 44, lopettaa pelaamisen, kertoo ESPN.

Amerikkalaisen jalkapallon supertähti Tom Brady lopettaa peliuransa, ESPN uutisoi useisiin lähteisiin vedoten.

ESPN:n mukaan Bradyn lopettamispäätös johtuu useista eri syistä, joihin kuuluvat muun muassa hänen terveys- ja perhetilanteensa.

44-vuotias Brady pelasi NFL-liigassa 22 kauden ajan ja voitti sen mestaruuden seitsemän kertaa. Hänet valittiin viidesti NFL:n finaaliottelun Super Bowlin arvokkaimmaksi pelaajaksi ja kolmesti NFL:n arvokkaimmaksi pelaajaksi.

Bradya pidetään lajihistorian parhaana pelinrakentajana ja hänen nimissään on tukku NFL:n ennätyksiä, kuten eniten touchdowniin johtaneita syöttöjä (624) ja eniten syöttämällä edettyjä jaardeja (84 250).

Bradyn viimeiseksi seuraksi jäi Tampa Bay Buccaneers. Hän edusti vuodet 2000–2019 New England Patriotsia. Patriots varasi Bradyn vuoden 2000 varaustilaisuudessa numerolla 199, eli hänestä ei varaushetkellä povattu tähteä.

Brady on naimisissa brasilialaisen supermallin Gisele Bündchenin kanssa. Pariskunnalla on kaksi lasta. Bradylla on lisäksi yksi lapsi aikaisemmasta suhteestaan näyttelijä Bridget Moynahanin kanssa.