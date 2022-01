Kuntoilijat keksivät 35 euron porsaanreiän salirajoitusten kiertämiseksi – kansanedustajalta suorat sanat: ”Jäätävän absurdia”

Leuanvetoliiton toimistolla on pitänyt alkuvuodesta kiirettä.

PääkaupunkiseudUN sisäliikuntapaikkojen sulku on johtanut yllättävään ilmiöön. Suomen Leuanveto ry:n kilpailulisenssin on hankkinut alkuvuodesta liiton puheenjohtajan Jyrki Erikssonin arvion mukaan jo toista tuhatta suomalaista.

35 euron arvoinen kilpailulisenssi mahdollistaa saliharjoittelun rajoitustenkin voimassa ollessa. Sosiaalisessa median kuntoilupiireissä verrattain edullista ”porsaanreikää” on mainostettu alkuvuodesta aktiivisesti.

Tiistaina asian nosti esille myös keskustan kansanedustaja Hanna Kosonen.

– Homma on nyt mennyt semmoiseksi, että kuntosaleille haluavat käyvät lunastamassa leuanvedon edullisen kilpailulisenssin, jotta pääsevät salille. Lisenssijonoista havaintoja. Onhan tämä nyt jäätävän absurdia, Kosonen kirjoitti Twitterissä.

Saliyrittäjät voivat itse päättää, sallivatko he treenaamisen kilpailulisenssillä koronarajoitusten aikana.

Sisäliikuntatilojen, kuten liikunta- ja uimahallien sekä kuntosalien on ilmoitettu pysyvän pääkaupunkiseudulla suljettuina ainakin 7.2.2022 saakka.

Tiistaina pääministeri Sanna Marin (sd) kuitenkin tiedotti, että hallitus aikoo arvioida muun muassa matalariskisten kulttuuri- ja urheilutilaisuuksien koronarajoitusten purkamista aiemmin suunniteltua nopeammin.

Opetusministeri ja vasemmiston puheenjohtaja Li Andersson vaati kulttuurin ja liikunnan rajoitusten ennakoitua nopeamman purkamisen harkitsemista jo aiemmin tiistaina.

Eriksson kertoi kilpailulisenssibuumista Ilta-Sanomille alkuvuodesta. Puheenjohtajan mukaan hakemuksia tulee yhä poikkeuksellista vauhtia.

– En itse näe tarkkaa päivittäistä liikennettä, mutta on jäänyt kuva, että tasaiseen tahtiin tulee kyselyitä. Määrä on jonkin verran tasaantunut, mutta on yhä jonkin verran normaalia aktiivisempaa, Eriksson sanoo.

– Veikkaisin, että jos siinä kaikkein kiivaimpina päivinä tuli lähemmäs sata hakemusta, niin nyt puhutaan muutamista kymmenistä maksimissaan, mitä tulee päiväkohtaisesti.

Tarkkaa arviota leuanvetolisenssin haltijoiden määrästä Eriksson ei osaa antaa, mutta määrä on joka tapauksessa moninkertainen normaaliin tilanteeseen verrattuna.

– Se onkin urakka, jonka joku saa jossain vaiheessa tehdä. Niitä kuitenkin tippuu tuossa koko ajan tasaisesti, niin luulen, ettei maksuliikennettä valvova taloudenhoitajakaan ole aivan kartalla tarkasta määrästä, Eriksson sanoo.

– Jos joku arvio pitää antaa, niin puhutaan varmasti moninkertaisesta määrästä normaaliin verrattuna. Tuhannen paremmalla puolella ollaan, jos normimäärä on siinä kolmessa sadassa.

Lisäpainoleuanvedon MM-kisat käytiin viime viikonloppuna Helsingissä.

Pienellä lajiliitolla on pitänyt uusien liittyjien kanssa kiirettä, mutta homma on pysynyt silti hallinnassa.

– Ei tässä mistään tsunamista kuitenkaan ole kyse. Moninkertainen määrä näkyy, mutta ei tämä ihan täysin lavasta ole lähtenyt. Tilanne on pysynyt koko ajan hallinnassa. Nettisivujen kanssa tuli kerran palvelimella käyttäjäkapasiteetti vastaan. Vuorokaudessa saatiin sitten homma pelittämään taas.

Helsinkiläisen Töölö Gymin omistajan Juha-Pekka Tuomisen mukaan leuanvetoharrastajien ryhmä ei ole erottunut salin tämänhetkisten käyttäjien joukosta.

– Ihan kourallinen niitä meillä on ollut. Eniten on jouduttu vääntämään SM-liigassa pelaavien henkilöiden kanssa, jotka tulevat ilman erillisiä lisenssitodistuksia paikalle. Sitten on pitänyt pyytää rosteria ja henkareita, että pelaaja pystyy todistaa olevansa kiekkoilija, Tuominen naurahtaa.

Kaikilta salille haluavilta tarkistetaan ovella lisenssi tai muu vastaava oikeutus salilla käymiselle.

– Siellä on tietenkin monennäköistä, sellaistakin mistä ei ole itse kuullutkaan. Mutta näillä säännöillä mennään.

Erikssonia nykyrajoitusten vaikutukset huolettavat, vaikka hän ymmärtää myös päättäjien vaikean aseman.

– Yksityishenkilönä toivoisi, että olosuhteet olisivat urheilun kannalta yhdenmukaiset Suomessa. Jossain vaiheessahan tästä tulee kansanterveydellinen ongelma, jos salisulkuja jatketaan. Kuitenkin kuntosalit ovat melko keskeinen liikuttaja Suomessa.

– Ymmärrän toki myös päättäjien haasteita. Ei heidän ole helppo tehdä päätöksiä tässä tilanteessa, kun tämä virus yllättää koko ajan.

Töölö Gymin Tuominen jakaa huolen.

– Ihmisillä alkaa olla pipo kireällä. Monilla ainoa henkireikä ja sosiaalinen ympäristö on kuntosali, ja se on ollut nyt pois jo pitkään.