Raju riita kulisseissa – UFC-pomo Dana Whiten poikkeuksellinen käytös kertoi kaiken väleistä supertähteen

Dana White piti mykkäkoulua Francis Ngannoun voiton jälkeen.

Vapaaottelutähti Francis Ngannou otteli itselleen UFC:n kiistattoman raskaan sarjan mestaruuden lauantaina Anaheimissa, kun hän päihitti UFC 270 -illan pääottelussa väliaikaista mestaruusvyötä hallinneen ranskalaisen Ciryl Ganen.

Ngannousta tuli UFC:n raskaansarjan mestari maaliskuussa 2021, mutta hän ei ollut otellut tuon jälkeen. Nyt Ngannoun ja Ganen vyöt yhdistettiin, eikä 35-vuotias kamerunilainen jättänyt vyön haltijasta epäselvyyttä.

Komean voiton jälkeen puheenaiheeksi nousi UFC-pomo Dana Whiten loistaminen poissaolollaan.

Ngannoun kanssa julkista vääntöä supertähden ottelusopimuksesta pitkään käynyt White on tavannut marssia itse kehään ripustamaan mestaruusvyön voittajan lantiolle.

Hän jatkoi perinnettä myös aiemmin samassa otteluillassa, mutta Ngannoun voiton jälkeen Whitea ei näkynyt missään.

Dana White on yleensä huomion keskipisteenä UFC-tapahtumissa. Francis Ngannoun voiton jälkeen UFC-pomoa ei kuitenkaan näkynyt missään.

Promootion päämiehen piilottelu jatkui, kun hän ei ilmestynyt tavoistaan poiketen myöskään ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen.

Ngannou ei yrittänyt keksiä selityksiä Whiten mykkäkoululle.

– En tiedä, sinun pitää kysyä häneltä. Minulla ei ollut mitään tekemistä asian kanssa. Se oli heidän päätöksensä. Aion kysyä samaa asiaa, Ngannou kommentoi Whiten toimintaa MMAfighting-sivuston mukaan.

Kamerunilainen yllättyi kuullessaan, että White ei ollut myöskään suostunut median eteen lehdistötilaisuudessa.

– Hänkö ei tullut lehdistötilaisuuteen? No, sitä en tiennyt.

Whiten poikkeuksellinen käytös kielii vastaansanomattomasti promootion päämiehen ja tähtiottelijan tulehtuneista väleistä. Ottelijoiden ja promootion väliseen rahanjakoon liittyvien erimielisyyksien lisäksi kamerunilainen haluaisi eroon sopimuksensa pykälästä, joka estää häntä astumasta kehään myös ammattinyrkkeilyn puolella.

White ei ole antanut pitkään jatkuneessa sopimusväännössä periksi, ja Ngannou on antanut ymmärtää, että hänen aikansa UFC:ssä saattaa olla päättymässä.

Lauantain ottelu oli Ngannoun nykyisen sopimuksen viimeinen. Vaikka hänen sopimukseensa kuuluva mestaruuspykälä estää Ngannouta irtautumasta UFC:stä välittömästi, on hyvin mahdollista, ettei miestä enää UFC-kehässä nähdä.

Viime aikoina on kohuttu Ngannoun ja nyrkkeilyn raskaansarjan mestarin Tyson Furyn mahdollisesta kohtaamisesta.

– Olen pohtinut tulevaisuuttani yhtiössä pitkään, eikä mikään ole muuttunut. Olen yhä samassa tilanteessa, Ngannou sanoi sunnuntaina.

– Kyse ei ole vain rahasta. Toki se on osa asiasta, mutta en myöskään ole samaa mieltä sopimuksen ehdoista. Ne eivät tunnu reiluilta. En koe olevani vapaa mies, tai että minua olisi kohdeltu hyvin. On ikävää olla tässä tilanteessa, mutta kaikkien pitäisi saada mielestäni päättää, mikä on heille parasta.

Ngannou ei ole ainoa iso nimi, joka on kiistellyt UFC-ottelijoiden sopimusasioista Whiten kanssa. Muun muassa kohunyrkkeilijä Jake Paul on vaatinut Whitelta kovaan ääneen muutoksia UFC-ottelijoiden sopimuksiin.