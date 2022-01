Toistoleuanvedon MM-kisoissa Helsingissä tehtiin kolme maailmanennätystä.

Toistoleuanvedon MM-mitalit ratkottiin Viikin Monitoimitalolla Helsingissä sunnuntaina. Kisassa nähtiin kolme uutta maailmanennätystä.

Miesten sarjojen kovimmista tuloksista vastasivat salolainen palomies Joonas Mäkipelto, joka kisasi 80-kiloisten (70,1-80,0 kg) sarjassa sekä geoinformatiikan professori Markus Holopainen, joka kilpaili 90-kiloisten (80,1-90,0 kg) miesten sarjassa.

Kumpikin veti 62 hyväksyttyä leukaa. Se on samalla Holopaisen sarjan uusi maailmaennätys. Aiempi sarjan ennätys 59 leukaa oli niinikään Holopaisen nimissä.

Helsingissä asuva Holopainen oli tulokseensa luonnollisesti tyytyväinen.

– Tämä oli kotikisa. Olen treenannut täällä salilla sekä tällä kisatangolla. Tämä oli samaa tasoa, mitä on mennyt treeneissä. Kisa on kuitenkin aina kisa, treeneissä on nimittäin aina helpompi vetää. Täytyy olla tosi tyytyväinen. Tosi hienoa, Holopainen kertoo.

– Ei muuta kuin kohti uusia ennätyksiä, 54-vuotias Holopainen sanoo.

Holopaisen innoittajana on toiminut Mäkipelto, jolla on hallussaan 80-kiloisten sarjan maailmaennätys 67 leukaa.

Mäkipelto ei ollut sunnuntain tulokseensa täysin tyytyväinen, sillä hän on jo jonkin aikaa tavoitellut 70 leukaa.

- Ei ollut paras päivä. Urheilu on välillä tämmöistä. Hyvä tulos, mutta niin kauan kuin ei tule 70 leukaa, ei voi olla superonnellinen, 33-vuotias Mäkipelto kertoo.

Naisten sarjojen kovimmasta tuloksesta vastasi Maria Kojoukhova, joka kilpaili 50-kiloisten (0-50,0 kg) naisten sarjassa.

Hän veti 47 hyväksyttyä leukaa. Hän jäi omissa nimissä olleesta maailmanennätyksestään viiden toiston päähän.

Kojoukhova arveli, että lauantainen lisäpainoleuanvetokilpailu tuntui sunnuntain toistokisassa.

– Ei tuntunut pahalta aloittaa, mutta matkan varrella hyytyi nopeammin kuin aikaisemmin. Ihan ok tulos. Ehkä tämä motivoi seuraavaan kisaan treenaamaan, Kirkkonummen Veikkolassa asuva 32-vuotias Kojoukhova kertoo.

Kälviäläinen, 29-vuotias Anne-Elina Kinnunen veti yli 70-kiloisten naisten uudeksi maailmanennätykseksi 42 leukaa.

Lahtelainen, 36-vuotias vuotias Tuomas Kuronen veti puolestaan miesten yli 110-kiloisten sarjan uudeksi maailmanennätykseksi 49 leukaa.

Lisäpainoleuanvedon MM-mitalit ratkottiin jo lauantaina.