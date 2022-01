Video näyttää, miten rajua jälkeä ”planeetan pahin mies”on tehnyt UFC:n häkissä – kovan menneisyyden elänyt tyrmäyskone palaa nyt kehään

Francis Ngannoun puolustaa UFC:n raskaansarjan mestaruutta sunnuntain vastaisena yönä.

Franciss Ngannou on 193-senttinen ja painaa vajaat 117 kiloa.

Vapaaotteluorganisaatio UFC julkaisi hurjan koostevideon raskaansarjan mestaristaan Francis Ngannousta. Kamerunilainen Ngannou, 35, on promootion historian väitetysti kovalyöntisin ottelija, joka on noussut tähteyteen karuista oloista.

Ngannou debytoi UFC:ssä joulukuussa 2015, jolloin hän tyrmäsi Luis Henriquen. Alkua seurasi kuuden voiton putki, jonka aikana Ngannou lopetti ottelunsa viimeistään toisessa erässä. Videolla nähtävä Alistair Overeemin raaka tyrmääminen joulukuussa 2017 nosti Ngannoun viimeistään vapaaottelumaailman tietoisuuteen. Kamerunilainen sai paikan titteliotteluun.

Tammikuussa 2018 mestari Stipe Miocic pystyi kuitenkin voittamaan Ngannoun, jonka pystypainitaidot eivät vielä riittäneet. Ngannou voitti seuraavista viidestä ottelustaan neljä aikaisilla tyrmäyksillä ja sai uuden tittelisauman.

Kuten alla olevan YouTube-videon pääkuvastakin näkee, Miocic tyrmättiin ja Ngannousta tuli UFC:n raskaansarjan mestari maaliskuussa 2021.

Saatuaan himoitun vyön Ngannou ei ole otellut. Hän puolustaa titteliään ranskalaista Ciryl Ganea vastaan sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa. Kyseessä on vöiden yhdistämisottelu, sillä jostain syystä Ganelle annettiin taannoin UFC:n raskaansarjan väliaikainen mestaruusvyö.

Iso puheenaihe yön ottelussa on, miten Ngannoun ja UFC:n yhteistyölle käy. Kamerunilaistähti haluaisi sopimukseensa pykälän, joka antaisi hänelle mahdollisuuden käydä myös ammattilaisnyrkkeilyn kehissä. UFC:tä myönnytykset eivät kiinnosta.

Francis Ngannoun (vas.) ja Cyril Gane tuntevat toisensa pitkältä ajalta.

Ngannoulla ja Ganella on yhteistä historiaa, sillä he ovat harjoitelleet samalla kamppailusalilla Pariisissa. Vapaaottelu nosti Ngannoun aikoinaan ryysyistä rikkauksiin. Hän on kertonut julkisuudesta olleensa lapsityöläinen kamerunilaisella hiekkakaivoksella. Nuorena miehenä hän pakeni Välimeren yli Eurooppaan ja eli kodittomana Pariisissa, ennen kuin alkoi harjoitella vapaaottelua.

Nykyisin häntä kutsutaan ”Planeetan pahimmaksi mieheksi”. Lempinimi annetaan UFC:n raskaansarjan mestarille.

