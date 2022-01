Naisten pukuhuoneista löytyi piilokameroita Saksassa – ”Millainen pervo voi olla kyseessä?”

Saksassa kuohuttaa jälleen uusi piilokamerakohu.

Saksalainen käsipalloseura TuS Metzingen on tiedottanut, että sen pelaajat ovat löytäneet kaksi piilokameraa joukkueen pukukopista.

Sen jälkeen kun asiasta kerrottiin poliisille, löytyi henkilö, jota Spiegelin mukaan epäillään vahvasti teosta. Henkilön sopimus seuran kanssa on purettu.

Poliisi löysi epäillyn henkilön hallusta todisteita.

– Tämä on oksettava teko – vieläpä sellaiselta henkilöltä, jolla on kaikkien luottamus. Tämä on järkyttänyt joukkuetta syvästi, manageri Ferenc Rott kertoi lehdelle.

Rott kiitti myös maan lajiliittoa, poliisia ja kilpailevia seuroja joukkueensa saamasta tuesta.

Saksan käsipallolegenda Stefan Kretzschmar tuomitsi teon täysin. 48-vuotiaan Kretzschmarin tytär Lucie-Marie, 21, pelaa naisten Bundesliigassa.

– En yhdistä tällaisia tapauksia niinkään tyttäreeni Bundesliigassa vaan laajemmin hänen koko tilanteeseensa. Tuoreimmat uutiset Metzingenistä olivat järkyttäviä. Millainen pervo voi olla kyseessä? Kuinka paha juttu onkaan, että kaksi tällaista tapausta on tullut ilmi viikossa? Hyvä, että tällaisesta jäätiin kiinni. Tämä on pahinta mahdollista tirkistelyä, Kretzschmar avautui Bildille.

Samanlainen tapaus kävi ilmi viikko sitten. Viime vuoden puolella Buchholz 08-Rosengartenin ja SG BBM Bietigheimin välisessä ottelussa molempien joukkueiden pukukopeista löytyi piilokamera.