Suomen olympiatähti sai sydänkirurgiltaan erittäin helpottavan uutisen – ”Paljon pienempi juttu”

Arvi Savolaisen toipumisaika sydänoperaatiosta jäi paljon lyhyemmäksi kuin oli pelätty. Hän tähtää mitaliin jo kevään EM-kisoissa.

Painija Arvi Savolainen, 23, kuului Suomen olympiajoukkueen parhaisiin urheilijoihin viime kesänä Tokiossa. Mies pääsi ottelemaan kreikkalais-roomalaisen tyylin 97-kiloisten mitalista, mutta taipui pronssiottelussa 2–0-johtoasemasta iranilaiselle vastustajalle. Käteen jäi 5. sija.

Lyhyen levon jälkeen Savolainen alkoi paahtaa täysillä kohti uusia arvokisoja, mutta syksyllä harjoitteluun tuli jopa pelottavaa takapakkia.

– Arvilta diagnosoitiin syksyllä eteisvärinätaipumus, jonka hoidoksi suunniteltiin katetriablaatiohoitoa, kertoo Savolaisen hoitoprosessissa mukana ollut kardiologi eli sydänspesialisti, Painiliiton lääkäri Mika Lehto.

Hän lausuu asiasta Savolaisen valtuuttamana.

Lehto kertoo, että Savolainen operoitiin helsinkiläisessä julkisen puolen sairaalassa joulun alla. Kirurgi löysi Savolaiselta niin sanotun oikoradan, jonka hän katetriablaatiolla katkaisi.

– Koska tämä oikorata toimi Arvin eteisvärinän laukaisijana, näyttää siltä, että myös taipumus eteisvärinään poistui, kertoo Suomen osaavimpiin kardiologeihin kuuluva Lehto, olympiapainija (vapaapainin sarja 62 kg, Soul 1988) itsekin.

Savolainen kertoo Ilta-Sanomille olleensa ennen operaatiota erittäin huolissaan siitä, että hoidon jälkeiset lääkitykset estäisivät täysipainoisen harjoittelun useaksi kuukaudeksi. Se pilaisi mahdollisuudet menestyä Budapestin EM-kisoissa huhtikuun alussa. Tästä asiasta hän sai pian kirurgiltaan ja Mika Lehdolta erittäin huojentavaa tietoa.

– Tällainen toimenpide eli oikoradan katetriablaatiohoito on merkittävästi kevyempi kuin alun perin suunniteltu eteisvärinän ablaatiohoito. Näin Arvi pääsi lopettamaan käytössä olleen verenohennuslääkityksen suunniteltua nopeammin, Lehto kertoo.

Painijakaverit nostivat vuonna 2018 alle 20-vuotiaiden maailmanmestaruuden voittaneen Arvi Savolaisen kultatuoliin.

– Tietysti helpotti, että se oli paljon pienempi juttu kuin luultiin. Treenaan taas ihan täysillä ja tavoittelen EM-kisoista kovaa menestystä, Kuortaneelta maajoukkueleiriltä tavoitettu Savolainen sanoi.

Tapio Latun valmentama nastolalainen kertoo, että hänellä on poikasesta saakka ollut ajoittaisia rytmihäiriöitä, mutta ne eivät ole koskaan pelottaneet häntä urheilun parista.

– Sydän on aikanaan tutkittu ja todettu rakenteiltaan täysin terveeksi. Se vain on välillä mennyt väärään rytmiin. Ei se syksyn diagnoosi siis sillä lailla mikään järkytys ollut.

Paini on askeettinen urheilulaji, ja Arvi Savolainen sisusti vuonna 2018 Helsingin-kotinsa lajiaatteen mukaisesti. Otsikot miehestä esiintyivät urheilu-, eivät sisustussivuilla.

Savolainen on tämän vuoden arvokisoissa eli EM-Budapestissa ja syyskuun MM-kisoissa Belgradissa Suomen johtava mitalikandidaatti. 97-kiloisten taannoinen kotimainen päävastustaja Elias Kuosmanen on siirtynyt 130-kiloisten painoluokkaan ja on lisäksi kärsinyt käsivammoista.

Santahaminassa puolustusvoimien Urheilukoulun palkkalistoilla oleva Savolainen ei ole vielä saavuttanut miesten arvokisamitalia. Eri ikäluokka-arvokisoissa hän saavutti niitä 16–22-vuotiaana peräti yhdeksän, neljä kultaisina.

Savolaisen piti aloittaa harjoittelu heti leikkaushaavojen parannuttua, mutta hän sai uudenvuoden tienoilla riesakseen koronan. Ensimmäisen kerran hän sairasti sen jo 2020.

– Se oli sellainen viiden päivän kovaa flunssaa vastaava tila.