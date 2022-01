Kommentti: Roman Rotenberg shokeerasi ryhtymällä KHL:n ökyseuran päävalmentajaksi – vielä irvokkaampi taustakuvio ulottuu suoraan Putiniin

Urheilun vähättely on mitätön sivujuonne siinä, että oligarkin poika valmentaa KHL:n suurjoukkuetta, kirjoittaa urheilutoimituksen esihenkilö Vesa Rantanen.

Kiekkomaailma hätkähti tammikuun alussa, kun Pietarin SKA:n varapuheenjohtaja, osaomistaja ja toimitusjohtaja Roman Rotenberg nimesi itsensä KHL:n suurjoukkueen päävalmentajaksi.

Ratkaisu tyrmättiin tuoreeltaan naurettavaksi pelleilyksi, koska itsevaltiaana Venäjää vuodesta 1999 johtaneen Vladimir Putinin sisäpiirin kuuluvan oligarkki Boris Rotenbergin ”kultalusikkapojalla” ei ole minkään valtakunnan kokemusta tai pätevyyttä huippujoukkueen valmentamiseen.

Vaikka Rotenberg on pelannut jääkiekkoa ja hengittää lajia intohimoisesti, on ratkaisu urheilullisesti pöyristyttävä ja härski.

Pitää silti ymmärtää, että jääkiekko on irvokkaassa näytelmässä vähäpätöinen sivujuonne.

KHL on ylipäätään olemassa aivan muista kuin urheilullisista syistä. Rotenbergin mahtipontinen päätös paljastaa Putinin rakentaman diktatuurin vallan sekä varjotalouden harvinaisella tavalla.

Viime vuonna suomeksi ilmestynyt tutkivan journalistin Catherine Beltonin teos Putinin sisäpiirissä (Docendo) kertoo raadollisesti, miten entiset KGB:n miehet valtasivat Venäjän Neuvostoliiton 1991 hajottua. Teoksessa kerrotaan, miten he ovat Putinin johdolla rakentaneet uudenlaista valtiojohtoista kapitalismia, joka pystyisi varakkaana uhmaamaan vihattua länttä.

Brittitoimittaja Catherine Belton vieraili Suomessa kirjansa julkistamistilaisuudessa.

Yli 20 vuotta jatkuneen suuren suunnitelman yksi pelottava etappi tiivistyy nyt Ukrainassa ja Putinin hallinnon erittäin aggressiivisena otteena Naton itälaajentumiseen – siinä ohessa Suomeen.

Aivan olennainen osa uutta järjestelmää on massiivisen varjotalouden rakentaminen.

Jo Neuvostoliiton ja kylmän sodan aikaan KGB pyöritti huomattavaa varjotaloutta voidakseen harjoittaa vakoilu-ja vaikutusoperaatioita lännessä, lahjoa ihmisiä ja tukea länsimaissa toimivia neuvostomyönteisiä hankkeita ohi virallisen kirjanpidon.

Putinin KGB-miehistä rakentuvalla ydinporukalla on siis osaaminen varjotalouden rakentamiseen ja vankka usko sen tuomiin mahdollisuuksiin.

Venäjän virallisesta taloudesta on eri arvioiden mukaan kadonnut ulkomaille ainakin 800 miljardia euroa Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Tästä merkittävää osaa on hallinnoinut ja hallinnoi Putinin porukka.

Neuvostoliiton mittaamattomat öljy,- kaasu-, nikkeli- ja muut luonnonvarat yksityistettiin nopeasti Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Putinin ensimmäisiä toimia Boris Jeltsinin seuraajana oli panna kuriin kansan omaisuuden varastaneet alkuperäiset oligarkit.

Joistakin heistä tehtiin näyttäviä esimerkkejä.

Valtio otti pikkuhiljaa haltuun Mihail Hodorkovskin jättiomistukset. Putinin haastanut Hodorovski istui vankilassa lähes kymmenen vuotta. Se ja monet muut esimerkit tekivät kaaoksessa rikastuneille selväksi, että jos haluaa jatkaa rahakasta bisnestä valtion kanssa, sopimukseen kuuluvat tietyt sanattomat ehdot.

Presidentti Vladimir Putin käynnisti KHL:n 2008. Nyt hän on esiintynyt aggressiivisesti sekä Ukrainassa että länttä vastaan.

Näin Putin loi ympärilleen lojaalien miljardöörien porukan, joiden bisnekset toimivat käytännössä suoraan Kremlin alaisuudessa. Rahaa pestään, piilotetaan ja käytetään Putinin ydinporukan yritysryppäiden kautta.

Panaman paperivuodoista voi saada häivähdyksen monimutkaisista järjestelyistä.

Lukuisten peiteyhtiöiden kautta on luotu helposti liikuteltava omaisuusmassa. Sen avulla Putinin hallinto voi sekä itse rikastua että suorittaa valonarkoja kylmän sodan ajalta tuttuja hankkeita.

Oligarkeista rikkain ja vahvin, Jokerit ja Hartwall-areenan aikoinaan ostanut Gennadi Timtshenko on kirjan mukaan Putinin ”ykköspankkiiri”, joka lukuisten näkyvien ja peiteyritysten kautta hallinnoi miljardien omaisuusmassaa.

Timtshenko on useissa yhteyksissä korostanut olevansa itsenäinen liikemies: Kriitikoiden mukaan hänen omaisuudestaan puolet on Putinin ja puolet valtion eli Putinin määräyksestä käytettävissä suur-Venäjää edistäviin hankkeisiin.

Näitä ovat viime vuosina olleet EU:n yhtenäisyyden hajottaminen ja USA:n kahtia jakaminen.

Yksi sisäpiirin lojaaleista oligarkeista on Roman Rotenbergin isä Boris, joka on Putinin vanha judokaveri 1990-luvun Pietarista. Boriksen veli Arkadi, Putinin nuoruudenkaveri, on niin ikään yksi vahva sisäpiiriläinen.

Juuri Rotenbergit ostivat Timtshenkon kanssa aikoinaan Jokerit ja Hartwall-areenan, mutta omistukset on sittemmin järjestelty uudestaan pakotteiden takia.

Putinin sisäpiirissä -kirja antaa kiintoisaa tietoa Rotenbergien satumaisesta rikastumisesta. Hanke ajoittuu vuoden 2008 finanssikriisiin, jolloin Putinin hallinnolla oli kirjan mukaan pulaa käteisestä rahasta.

Kirjan mukaan Putinin epäsuosioon joutunut oligarkki Sergei Pugatshov joutui painostettuna myöntämään Rotenbergien silloin pyörittämälle vähäpätöiselle pietarilaiselle SMP-pankille 500 miljoonan dollarin lainan, jonka turvin pankista kehittyi merkittävä Putinin hallinnon rahoittaja.

Pian Rotenbergit alkoivat saada miljardien rakennusurakoita valtionyhtiöiltä, kuten Gazpromilta. Nyt he ovat Venäjän rikkaimpia ihmisiä.

– Rotenberg (toim. huom. Arkadi) on kiistänyt, että hänen vaurastumisellaan olisi mitään tekemistä sen kanssa, että hän on Putinin ystävä. Hän kuitenkin liittyi nopeasti siihen Timtshenkon, Setshinin ja Kovaltshukin (toim. huom. muita oligarkkeja) joukkoon siinä Putinin sisäpiirissä, joka valtasi yhä suurempia osuuksia Venäjän taloudesta, toimittaja Belton kirjoittaa (s. 414).

Tyhjästä juurikin 2008 pystyyn polkaistu Venäjän kiekkoliiga KHL pyörii yksinomaan oligarkkien ja valtionyhtiöiden rahoilla. Alkujaan se oli Putinille sekä sisäpoliittinen ”sirkushuveja kansalle”-hanke että vastaisku lännen NHL:lle.

Pitää muistaa, että jo Stalinin Neuvostoliitossa jääkiekko valittiin poliittisesti tärkeimmäksi urheilumuodoksi.

Toisin kuin esimerkiksi paljon kilpailullisemmassa jalkapallossa jääkiekossa saattoi ottaa helpommin maailmanherruuden ja iskeä kapitalistisen Pohjois-Amerikan sydämeen.

Stalinin alkoholisoitunut poika Vasili johti 1940-luvulla Neuvostoliiton ilmavoimien jääkiekkojoukkuetta. Se tuhoutui lento-onnettomuudessa 1950 Vasilin määrättyä joukkue pelimatkalle huonosta säästä huolimatta.

Vasili Stalin oli palkannut venäläisen jääkiekon isän Anatoli Tarasovin joukkueen valmentajaksi 1946. Tarasov jätti joukkueen Vasilin puututtua liikaa sen toimintaan.

Roman Rotenbergia, joka toimii myös Venäjän maajoukkueen touhukkaana managerina, on toistuvasti syytetty siitä, että hän puuttuu liikaa johtamiensa joukkueiden peluutukseen ja valmentamiseen.

Roman Rotenberg touhuaa aktiivisesti myös Venäjän maajoukkueen managerina.

Rotenbergit ovat isossa roolissa KHL:ssä. SKA:ta pyörittävä poika Roman on Venäjän jääkiekkoliiton varapuheenjohtaja ja hän on istunut KHL:n hallituksessa. Isä Boris puolestaan johtaa Sotshin KHL-joukkuetta.

Jo ristikkäiset sidonnaisuudet ja päällekkäiset omistus- ja valtasuhteet tekevät KHL:stä epäuskottavan urheiluviritelmän. Suurin irvokkuus liittyy taustakuvioon, jonka avulla henkilöt ovat valtaansa nousseet.

Mahtaakohan Roman Rotenberg valtansa huipulla ajatella esimerkiksi seuraavanlaista ketjua?

Jos Putinin ei rakentanut salaisia hankkeita varten varjotaloutta – jonka pesämuna tulee suoraan kansan taskusta – ja jos sen rakentamiseksi ei olisi tarvittu tiettyjä lojaaleja bisnesmiehiä, KHL:ää ei olisi.

Harva raskaasti tappiollista sarjaa rakkaudesta lajiin rahoittaa vaan, sanotaanko, korkeampien voimien toiveesta ja jotakin hämärän peitossa olevaa tarkoitusta varten.

Ja jos Rotenbergit eivät kuuluisi lojaalien oligarkkien joukkoon, ei Roman Rotenbergillä olisi seuraa johdettavanaan.

Roman Rotenbergin tyyli käyttää valtaansa SKA:ssa ja laajemmin KHL:ssä on pientä verrattuna siihen, miten hän on asemaansa päässyt.

Se on ehkä hyvä muistaa, kun menee Jokerien peliin naureskelemaan vierasjoukkue SKA:n touhulle.

Siinä ei ole nimittäin mitään hauskaa vaikka se päättömältä vaikuttaakin.