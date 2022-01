Poliisi keskeytti urheilutähtien ryyppybileet aamukuudelta – osa pelaajista oli edelleen peliasuissa

Australian ja Englannin krikettitähdet juhlivat kovaäänisesti pelien päätyttyä.

Englannin krikettimaajoukkue kärsi nöyryyttävän tappion Australialle 4–0 legendaarisessa Ashes-sarjassa Australiassa.

Ensimmäistä kertaa jo 1882–83 pelatussa Ashesissa kokonaisvoitto päätyi Australialle 34:ttä kertaa.

Selvin numeroin tullut tappio ei ollut Englannin ainoa nöyryytys kiertueella. Daily Mail kertoi krikettijoukkueen ”ryyppäyskulttuurista”, joka leimasi koko pelimatkaa.

– Osa valmentajista ryyppäsi yhtä paljon kuin pelaajat, lehti kirjoittaa.

Daily Mailin mukaan pelaajat ja joukkueenjohto saivat siimaa vapaa-ajalla Australian tiukkojen koronarajoitusten vuoksi. Olot kuplassa olivat lehden mukaan ”klaustrofobiset”.

Pohjanoteeraus koettiin viimeistä ottelua seuranneena aamuyönä, kun poliisi joutui keskeyttämään ryyppäjäiset, johon osallistui Englannin ja Australian pelaajien lisäksi Englannin joukkueen taustajoukkoja.

Välikohtaus sattui Englannin joukkueen hotellilla.

Osalla pelaajista on tilanteesta kuvatun videon perusteella peliasut yhä yllään.

– Metelöitte liikaa ja teitä on jo pyydetty poistumaan. Meidät on kutsuttu paikalle. On aika mennä nukkumaan, videolla kuvattu poliisi kertoo.

Englannin krikettiliitto kertoi tiedotteessa tutkivansa tapausta.

– Kun asianomaisia pyydettiin poistumaan, kaikki lähtivät ja palasivat hotellihuoneisiinsa. Englannin ryhmän jäsenet ovat pyytäneet anteeksi aiheuttamiaan ongelmia.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Englannin krikettimaajoukkue joutuu huonoon valoon alkoholiasioiden vuoksi. Vuonna 2013 Ben Stokes lähetettiin kotiin kesken pelien, kun hänet oli löydetty nukkumasta puiston penkillä kiertueen ensimmäisenä iltana.

Elokuussa 2017 Jonny Bairstow puski päällään Australian Cameron Bancroftia perthiläisessä baarissa kesken illanvieton.