Kimmo Kinnuselle tarjotaan muhkeaa tiliä Intiasta – ”Kaikki verottomasti”

Intialaislehden mukaan keihäslegenda olisi tehnyt työsopimuksen Intiaan. Kimmo Kinnunen kiistää allekirjoittaneensa mitään. Intian liitto kertoi avoimesti suomalaisen saamasta tarjouksesta.

Intialainen lehti The New Indian Express kertoi aiemmin tammikuussa, että miljardivaltion yleisurheilumaajoukkueen avuksi on palkattu kuusi uutta ulkomaalaista valmentajaa, joiden joukossa suomalainen keihäslegenda, maailmanmestari Kimmo Kinnunen, 53.

Intialaiset ovat jo puolisen vuotta yrittäneet aktiivisesti saada Kinnusen opettamaan lajia maahan, josta tulee Tokion olympiakisojen yllätysvoittaja Neeraj Chopra. Maassa on tämän takia käynnissä mittava keihäsbuumi.

Ilta-Sanomat tavoitti keskiviikkona aiemmin Suomen, Latvian ja Kiinan maajoukkuevalmentajana työskennelleen Kinnusen kommentoimaan asiaa.

– Myös itselle tuo asia (intialaislehden uutinen) tuli puskista tänä aamuna. En ole allekirjoittanut mitään sopimusta.

Osaa nuorista intialaisheittäjistä lahjakkaina pitävä Kinnunen lisäsi, ettei mikään ole mahdotonta, ”jos viritys osuu kohdilleen”.

Intian yleisurheiluliiton toimistosta New Delhistä tavoitettu viestintävastaava myönsi keskiviikkona Ilta-Sanomille, että uutinen Kinnusen ja muiden ulkomaalaisten valmiista työsopimuksista oli ennenaikainen.

– Kyse on siitä, että tällaiset työsopimukset ja henkilöt pitää intialaisissa urheilujärjestöissä hyväksyttää maan hallituksessa. Hallitus on antanut vihreää valoa muun muassa Kimmo Kinnusen osalta. Nyt on kyse siitä, hyväksyykö hän tarjouksemme. Haluamme hänet ilman muuta.

Viestintähenkilö ei myöskään pitänyt kynttilää vakan alla, kun Ilta-Sanomat tiedusteli, millaista sopimusta Kinnuselle tarjotaan.

– Palkka olisi 6 000 USA:n dollaria (noin 5 300 euroa kuussa). Sen päälle tulisivat maksuton asuminen, matkat ja ruokailut.

Veronmaksusta Kinnusen ei tarvitsisi Intiassa huolehtia.

– Kaikki tulisi verottomasti, liiton toimistosta kerrottiin.

Kinnusen ryhmään Intiassa ei kuuluisi olympiavoittaja Chopra, jonka valmentaja on saksalainen Klaus Bartonietz. Tämän maanmiehen, takavuosien DDR:läisen ME-heittäjän Uwe Hohnin työt Intiassa päättyivät Tokion kisoihin.

Uwe Hohn heitti sittemmin kuopattua keihäsmallia Itä-Berliinissä 104,80 metriä kesällä 1984. Hän valmensi vuosia Intiassa ja teki Neeraj Choprasta huippuheittäjän.

Muut ulkomailta halutut valmentajat ovat Venäjältä, Kuubasta, Puolasta, Saksasta ja Yhdysvalloista.

Kinnunen on toki valmentanut keihäänheitossa myös olympiavoittajaa, sillä Tokiossa kullan nakannut Liu Shiying kuului Kiinassa äänekoskelaisen maailmanmestarin urheilijaryhmään.

Ilta-Sanomat kertoi jo syyskuussa intialaisten innosta rekrytoida Kinnunen uudeksi keihäsmaharadzaksi. Intian liitto oli ottanut yhteyttä jopa Kansainvälisen yleisurheiluliiton hallituksessa vaikuttavaan Antti Pihlakoskeen, jotta tämä taivuttelisi keskisuomalaista tarttumaan eksoottiseen tarjoukseen.

Kiinassa Kimmo Kinnusen (vas.) työkavereihin kuului mm. kiekonheiton amerikkalainen olympiavoittaja Mac Wilkins. Kinnusen Kiinan-pesti päättyi pikapotkuihin, joita ei sen kummemmin selitelty.

Tokion olympiakisojen jälkeen Latvian maajoukkueen valmennustyöt lopettanut Kinnunen on viime kuukaudet valmentanut lukio- ja akatemiaheittäjiä kotipuolessaan sekä tehnyt metsätöitä. Hän ei vaikuttanut syyskuussa järin motivoituneelta työntekoon Intiassa, jossa tukikohtana olisi maan pohjoisosassa sijaitseva Patiala. Taustakeskustelu Uwe Hohnin kanssa ei kasvattanut motivaatiota.

– Uwe sanoi ihan suoraan, että jos paskassa haluat elää ja tarpoa, niin Intia on sinulle oikea paikka, suorapuheiseksi tiedetty ex-heittäjä filosofoi.