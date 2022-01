Vaarallinen TikTok-trendi leviää nuorten keskuudessa – suomalaiselta asiantuntijalta painava varoitus ”ihmejauheen” syömisen seurauksista

Sosiaalisessa mediassa leviää haitallinen ilmiö.

Lusikallinen jauhetta naamaan ja pikku hörppy vesilasista päälle. Perään vielä toinen lusikallinen. Sitten ollaankin räjähtävässä ja energisessä kunnossa valmiina päivän salitreeniin.

Näin annetaan ymmärtää lyhyissä videopätkissä, jotka leviävät etenkin nuorten suosimassa TikTokissa.

Maailmanlaajuisessa trendissä niin kutsuttua treenilaturia käytetään väärin.

Treenilaturin eli preworkout-jauheen luvataan piristävän ja täten parantavan suoritusta kuntosalilla.

Jauheet sisältävät usein suuren annoksen kofeiinia ja lisäksi esimerkiksi aminohappoja ja vitamiineja sekä kenties kreatiinia.

Valmisteita on internetin nettimyymälöissä valtava valikoima.

Ohjeiden mukaan jauhe pitäisi sekoittaa veteen eikä suinkaan nauttia kuivana suoraan lusikalla suuhun. Sosiaalisessa mediassa on myös joitain videoita, joissa jauhetta sekoitetaan vaarallisesti alkoholiin tai energiajuomiin.

Yhdysvaltalaisille lääkäreille esitelty tutkimus varoittaa jopa tukehtumisen riskistä, mutta suurin huolenaihe dry scooping -nimellä tunnetusta ilmiöstä liittyy kofeiinin ja muiden piristävien aineiden yliannostukseen.

Treenilaturijauhe tulisi sekoittaa veteen, ei nauttia suoraan lusikalla suuhun. Suositeltua annosta ei tulisi ylittää.

Treenilaturit saattavat sisältää kofeiinia jopa 350 milligrammaa yhtä annosta eli lusikallista kohden. Kaikkein järeimmissä jauheissa saattaa olla jopa 500 milligrammaa kofeiinia.

Vertailun vuoksi: yhdessä kahvikupillisessa on kofeiinia noin 100 milligrammaa.

Jos esimerkiksi 350 milligrammaa kofeiinia sisältävää treenilaturia huitaisee kaksi annosta suuhunsa, seurauksena on yliannostus. 700 milligramman kofeiiniannos vastaisi noin seitsemää kahvikupillista.

– Jos kofeiiniannos nousee 400–500 milligrammaan, se on yliannostus etenkin teineille, jotka ovat usein aikuisia kevyempiä. 700 milligrammaa on yliannostus kenelle tahansa, ravitsemusasiantuntija Patrik Borg sanoo.

Pahimmassa tapauksessa kyseessä on terveysriski sydämelle. Seurauksena voi vähintään olla vähemmän vaarallisia mutta inhottavia oireita, kuten sydämentykytyksiä.

– Pahoinvointia, heikotusta, tärinää. Ei sinänsä vaarallista, mutta huonolla tuurilla yliannostus voi sisältää myös terveysriskin. Esimerkiksi siinä tilanteessa, jos sydän on valmiiksi kierroksilla tai huonossa kunnossa, Borg selittää.

Sydänvaivat voivat olla piileviä.

Dry scooping -ilmiöstä on kirjoitettu useissa kansainvälisissä medioissa. Independentin artikkelissa asiantuntijat varoittavat treenilatureiden liikakäytön aiheuttavan edellä mainittujen lisäksi myös verenpaineen nousua.

Lisäravinteisiin kannattaa asiantuntijan mukaan turvautua vasta, kun kaikki muut perusasiat ovat kunnossa.

Terveyskirjaston mukaan kofeiinimyrkytyksen oireita esiintyy silloin, kun veren kofeiinipitoisuus nousee suureksi. Näin tapahtuu helposti silloin, kun kofeiinia nautitaan paljon melko lyhyellä aikajänteellä eli juuri kuten treenilaturin kanssa tehdään.

Vaikeassa myrkytyksessä voi ilmaantua kouristuksia.

Borgin mukaan kofeiinista voi kyllä saada vähäpätöistä hyötyä treeniin, kunhan määrät eivät kasva liian suuriksi.

Nuorilla kofeiinin käyttö ylittää helposti suositeltavat rajat, jos treenilaturin lisäksi nauttii päivän aikana vielä kahvia tai energiajuomaa.

– Maksimihyöty tulee noin 200–300 milligrammasta, mutta sitäkään määrää ei tarvitse nauttia juuri ennen treeniä. Jos siitä menee yli, niin suorituskyky heikkenee, Borg kertoo.

Joillain treenilatureilla on taipumus myös saada iho kihelmöimään ja jopa kutisemaan haitallisen paljon.

– Valmisteeseen on tyrkätty todennäköisesti niasiinia hieman isompi annos. Sillä on juuri tuollainen vaikutus. Silloin tuntuu, että aine oikein ”potkii” ja kuumottaa. Se saa ajattelemaan, että kylläpä tehoaa. Terveysriskiä ei ole, mutta niasiinista ole mitään hyötyä.

Trendi treenilaturin liikalapioimisesta on levinnyt TikTokissa hurjaa vauhtia. Nuoret matkivat helposti, kun esimerkkiä näyttää hyväkuntoinen ja kenties kuuluisakin somettaja.

Borgin mukaan dry scoopingiin verrattavia treenitrendejä on liikkunut kuntosalimaailmassa aiemminkin.

– Annokset kasvavat näissä trendeissä todella isoiksi. Homma menee yli, kun pitää uhota ja näyttää, hän sanoo.

TikTokissa leviää ilmiö, jossa treenilaturista tulee varsinainen kofeiinipommi.

Alaikäisten treenaajien ja heidän vanhempiensa tulisi Borgin mielestä käyttää suurta harkintaa ylipäätään minkään lisäravinteiden käytössä.

– Lähtökohtaisesti valittavana on kahdenlaisia tuotteita: Valtaosa tuotteista on sellaisia, jotka eivät tee mitään. Sitten on niitä muutamia, jotka tekevät vähän jotain. Silloinkin on syytä pitää mielessä, että vaikutus ei ole suuren suuri.

– Tämä on tietysti tylsä viesti, mutta jos kokonaispaketti ei ole kunnossa, niin ravintolisä ei tuo hyötyä. Nuoruudessa on hyvä opetella lepäämään, treenaamaan ja syömään kunnon ruokaa. Kun kaikki perusasiat ovat kunnossa, niin lisäravinteista voi olla pieni hyöty.