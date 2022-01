Lindsey Vonn, 37, avautui monille tutuista ongelmista – supertähti on paininut niiden kanssa lähes 20 vuotta

Lindsey Vonn on julkaissut uuden elämäkerran, jossa hän kertoo menestyksekkäästä urastaan ja elämästään.

Menestyksekkään uransa vuonna 2019 päättänyt alppihiihdon supertähti Lindsey Vonn on ollut viime viikot otsikoissa uuden elämäkertansa vuoksi.

Yhdysvaltalainen on markkinoinut Rise-nimistä elämäkertaansa antamalla haastatteluita eri medioihin. Myös otteita Vonnin kirjan sisällöstä on puitu julkisuudessa. People kertoo, että Vonn, 37, puhuu kirjassaan muun muassa mielenterveysongelmistaan.

– Olen kärsinyt niistä siitä lähtien, kun olin 18-vuotias. Matkani on ollut melkoista vuoristorataa, Vonn avaa Peoplen haastattelussa.

Ongelmat alkoivat Vonnin vanhempien avioerosta. Hän haki apua, sai masennukseen lääkitystä ja otti askeleita sairauden hallintaan. Masennus on kuitenkin aina väijynyt taustalla.

Vuotta 2014 Vonn kuvaa vaikeimmaksi hetkekseen. Tuolloin hänen neljä vuotta kestänyt avioliittonsa Thomas Vonnin kanssa päättyi eroon. Lisäksi loukkaantumiset pakottivat hänet jättämään väliin Sotshin olympialaiset.

– Minun fysioterapeuttini joutui välillä raahaamaan minut sängystä, Vonn kertoo.

Vonnin mielestä on hyvä, että urheilijoiden mielenterveysongelmiin on viime vuosien aikana kiinnitetty huomiota yhä enemmän.

Mielenterveysongelmiin liittyen Vonn on kirjassaan ja viime päivinä antamissaan haastatteluissa puhunut myös kokemistaan ulkonäköpaineista.

Vonnin mukaan aihe tuli hänen kohdallaan ajankohtaiseksi vuonna 2010, jolloin hän voitti Vancouverissa syöksylaskun olympiakultaa ja supersuurpujottelun olympiapronssia. Menestys sinkosi Vonnin uudenlaisiin parrasvaloihin.

– Kun minusta tuli tunnetumpi, siinä vaiheessa aloin kyseenalaistaa sen, miltä näytin. Ja silloin myös itsevarmuuteni rinteiden ulkopuolella kärsi, Vonn kerto Yahoon haastattelussa ja harmitteli sitä, miten naisurheilijoiden ulkonäköä arvostellaan.

Vonnin mukaan hän haluaa pitää aihetta esille, koska haluaa olla esikuvana tytöille.

– Se meni siihen pisteeseen, että vain turhauduin kaikkeen arvosteluun. Sosiaalinen media on vain filttereitä. Se kaikki on feikkiä. Minä haluan olla aidosti oma itseni. Minulla on säätiö, jonka kautta yritän inspiroida ja voimaannuttaa nuoria tyttöjä. Se on yksi syy, miksi puhun tästä, koska haluan olla esimerkki autenttisuudesta näille lapsille, Vonn kertoi.

Vonnilla on hyvin aktiivinen tili Instagramissa, jossa hänellä on yli 2,1 miljoonaa seuraajaa.

Vonn on urheilu-uransa lisäksi ollut otsikoissa parisuhteidensa vuoksi. Vonn on aiemmin seurustellut golftähti Tiger Woodsin ja NHL-kiekkoilija P.K. Subbanin kanssa.

– Yleisesti puhuen on hyvin vaikeaa seurustella jonkun julkisuuden henkilön kanssa. Ja minä olen aina ollut hyvin avoin ihminen. Mutta olen oppinut, että jotkut asiat on pidettävä yksityisinä, Vonn kertoi ET Onlinen haastattelussa kirjaansa liittyen.

Golflegenda Woodsin kanssa Vonn seurusteli vuosina 2013–2015. Vonnin mukaan ex-pariskunta on edelleen ystäviä.

Viime vuonna Vonn yhdistettiin romanttisessa mielessä Espanjan aristokratiaan kuuluvan Diego Osorion kanssa. ET Onlinen haastattelussa Vonn kuitenkin toteaa, että haaveilee nyt kumppanin löytämisestä ja perheen perustamisesta.

– Olen 37-vuotias, joten toiveenani on ehdottomasti perheen perustaminen jossain vaiheessa, mutta sitä varten tarvitsisi olla kumppani, Vonn toteaa nyt.

Olympiavoiton ja kahden maailmanmestaruuden lisäksi Vonn saavutti urheilu-urallaan muun muassa neljä alppihiihdon maailmancupin kokonaiskilpailun voittoa.