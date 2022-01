26-vuotias kehonrakentaja paljasti, mitä kaikkea syö päivässä – myönsi tympeän totuuden

Chris Bumstead syö paljon.

Kehonrakennuksen kanadalaistähti Chris Bumstead paljasti YouTubessa, miten hän syö käynnissä olevalla massakaudellaan. Bumstead, 26, sairasti koronaviruksen jouluna ja on kertonut Instagramissa menettäneensä painoa. Kehon rasvaprosentti on pysynyt samana, mutta painoa on pudonnut lihaksista.

Bumstead haluaa lihaksensa taas huippukuntoon, jotta hän on tikissä joulukuussa Mr. Olympia -kisoissa. Mies on voittanut kilpailuissa Classic Physique -sarjan kolmena vuonna peräkkäin.

Siksi hän kasvattaa nyt järjestelmällisesti massaansa. Esimerkkipäivän ravinto koostuu 4 127 kalorista. Se on paljon. Vertailukohtana 175-senttinen ja 70-kiloinen toimistotyöläinen, joka liikkuu kohtuullisesti, tarvitsee päivässä noin 2 700 kaloria.

Bumstead painaa kisoissa 107 kiloa ja harjoituskaudella normaalisti noin 118 kiloa.

Bumstead kertoo YouTubessa syövänsä kaksi isoa ateriaa päivässä. Lisäksi hän syö ennen ja jälkeen harjoituksen. Viidennen ateriansa hän syö ennen nukkumaanmenoa.

Vielä viikko sitten kanadalaisjärkäleen makuaisti oli kadoksissa koronan jäljiltä, mutta nyt hän pystyy jälleen maistamaan sitä, mitä syö.

– On vaikeaa keksiä uusia aterioita. Kyllästyn, kun syön jatkuvasti tätä paskaa, Bumstead kommentoi videon lopussa.