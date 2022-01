Tuore tutkimus väläytti uutta tietoa omikronista – suomalais­lääkäri kertoo, mistä on kyse

Tutkimuksen mukaan PCR-testit voivat näyttää positiivista tulosta aiempia variantteja pidempään omikronvariantin kohdalla. Tämä huolestuttaa etenkin olympialaisiin valmistautuvia urheilijoita.

Yhdistetyn olympiatoivo Ilkka Herola on sairastanut koronaa oireettomana, mutta hänen PCR-testinsä ovat silti näyttäneet positiivista tulosta.

Herolan tapauksessa 4. helmikuuta alkaviin Pekingin olympialaisiin on vielä aikaa, mutta Kiinan tiukat PCR-testien vaatimukset voivat mahdollisesti koitua useammankin urheilijan olympiamatkan kohtaloksi.

Olympiakomitean ylilääkärin Maarit Valtosen mukaan Kiinan viranomaiset vaativat tuoreen (alle 30 vuorokautta ennen olympiamatkaa todetun) koronatartunnan jälkeen yhteensä neljä negatiivista tulosta PCR-testeistä. Muilta vaaditaan kaksi negatiivista testiä.

Joissain tapauksissa PCR-testit voivat näyttää positiivista useita viikkoja koronatartunnan jälkeen, vaikka koronan sairastanut henkilö olisi ollut oireeton tai on toipunut oireista.

Olympialaisiin nimetty jäätanssija Juulia Turkkila joutui juuri jäämään sivuun EM-kisoista, koska hänen PCR-testinsä näytti yhä positiivista tulosta. Taitoluisteluliiton mukaan Turkkila sairasti lieväoireisen koronaviruksen joulukuun lopussa.

– Tutkittu tieto perustuu tällä hetkellä aikaisempiin variantteihin. Suomalaisten virologien mukaan sairaalapotilailla PCR-positiivisuus poistui 10–14 vuorokauden kuluessa, Valtonen kertoi Olympiakomitean infotilaisuudessa perjantaina.

– Meillä ei ole vastaavaa tietoa omikronvariantista. Tuore japanilainen tutkimus väläytti, että PCR-testit voisivat pysyä omikronvariantin kohdalla positiivisena jopa pidempään. Tähän toki liittyy paljon biologista vaihtelua yksilöiden välillä. Toki on olemassa riski, että PCR-testi näyttää positiivista viikkoja – kolme tai neljä viikkoa tai jopa pidempään.

Laajemmin ajateltuna tämä voi aiheuttaa uusia ongelmia koronapolitiikalle esimerkiksi matkailun alalla. Etenkin problematiikka huolestuttaa ja työllistää nyt eri maiden olympiakomiteoita ja lääkäreitä, jotka valmistautuvat olympialaisiin.

– Suomalaisten viranomaisten ja virologien mukaan tiedetään, että virus on tartuttavimmillaan juuri ennen oireita ja muutama päivä oireiden päättymisen jälkeen. Sen jälkeen tartuttavuus hiipuu. Vaikka PCR-testi pysyisi vielä positiivisena, niin sen jälkeen mukaan tulee vasta-aineita estämään tartuttavuutta.

– Sen takia tämä kiinalaisten hyvin kriittinen suhtautuminen ja meidän käytäntöjä kriittisempi PCR-positiivisuuden raja tuntuu tällä hetkellä kohtuuttomalta ja tarpeettomalta epidemian hallinnan kannalta, Valtonen sanoo.

Olympiakomitean ylilääkäri Maarit Valtonen selvittää tällä hetkellä Kiinan säädöksiä.

Urheiluyhteisö käy Valtosen mukaan tällä hetkellä keskustelua Kiinan viranomaisten kanssa säädöksistä. Pientä valoa on näkyvissä.

– Eri maiden ylilääkäreiden ja olympiajoukkueen johtajien kesken meillä on yhteistyöryhmiä, joissa olemme tätä viestiä jo pitkään vieneet eteenpäin. Sellaista valoa on väläytelty, että kansainvälinen asiantuntijaryhmä ratkoisi haastavia tilanteita maahanpääsyn suhteen.

– Mitään absoluuttista lupausta emme voi tässä vaiheessa antaa kenellekään. Tämä menee case by case, vasta lähdön kynnyksellä tiedetään, ketkä pääsevät maahan.

Avaintermiksi on muodostumassa PCR:n lisäksi myös Ct-arvo. Ct-arvo kertoo viruksen kopiomäärästä. Mitä alhaisempi Ct-arvo on, sitä suurempi viruksen kopiomäärä elimistössä on.

Silloin kun Ct-arvo on matala, virus on vielä lisääntymässä ja henkilö on tartuttava.

– Pikkuhiljaa Ct-arvo nousee ja tartuttavuus vähenee, Valtonen kertoo.

Kiinalaiset ovat asettaneet tiukat rajat myös Ct-arvoille.

– Nykytiedon mukaan alle 25:n Ct-lukema olisi tartuttava. Positiivisuuden raja ilmeisesti vaihtelee hieman laboratorioissa. Kiinalaiset ovat asettaneet rajan 40:een. Se, että kiinalaiset ovat asettaneet positiivisuuden rajan 40:een, on todella kriittinen ja haastava asia. Toisaalta kohtuutonkin, koska niillä arvoilla ihminen ei ole enää toisille vaarallinen, Valtonen sanoo.

– Mutta tämä ei ole mikään mustavalkoinen asia. Tartuttavuuteen liittyy vielä paljon asioita, joita emme tiedä. Teemme kaiken mahdollisen, että urheilijat pääsevät olympialaisiin mittaamaan suorituskykyään.

Ilkka Herola on sairastanut koronaa oireettomana, mutta positiiviset PCR-testit voivat kaikkein huonoimmassa tapauksessa jopa uhata olympiamatkaa.

Valtosen mukaan kansainvälinen asiantuntijaryhmä voisi olla mahdollisesti tarkastelemassa tilanteita tapauskohtaisesti myös silloin, kun Ct-arvo jää kiinalaisten rajan alapuolelle.

Valtosen mukaan iso haaste on sekin, että oireettomia tartuntoja löydetään olympiajoukkueesta juuri ennen Kiinaan lähtöä otettavissa koronatesteissä.

– Näitä täysin oireettomia tartuntoja on väestössä paljon.

Valtosen mukaan olympiajoukkueessa koronatartunta on todettu ”kourallisella” edellisen kuuden kuukauden sisällä.