Upporikkaan urheilutähden vaatemallistolle hyytävä vastaanotto – ”Sata dollaria hupparista, jossa on jonkun toisen miehen nimi?”

Sosiaalisen median perusteella ainoastaan Tom Bradyn vaimo vaikuttaisi olevan tyytyväinen urheilutähden uuteen vaatemallistoon.

Amerikkalaisen jalkapallon supertähden, pelinrakentaja Tom Bradyn uusi vaatemerkki herättää ankaraa arvostelua sosiaalisessa mediassa.

Brady, 44, julkaisi keskiviikkona sosiaalisen median kanavissaan videon, jossa hän esiintyy yllään uuden brändin huppari. Amerikkalaisella on 10,6 miljoonaa sosiaalisen median seuraajaa, ja palaute vaatteesta oli monella kriittistä.

– Tänään se tapahtuu! Kolmen vuoden työskentelyn jälkeen Brady-brändi on valmis, Brady kirjoitti videon saatesanoiksi.

Vaatemerkkinsä julkaisuvideolla Brady esiintyy vaaleassa hupparissa, johon on kirjoitettu versaalilla musta teksti ”BRADY”. Bradyn verkkokaupassa vastaava puuvillahuppari maksaa 95 Yhdysvaltain dollaria eli noin 83 euroa, mikä sai Bradyn seuraajat sosiaalisessa mediassa varpailleen.

Instagram- ja Twitter-julkaisujen kommenttikentissä kitkerä kritiikki on kohdistettu korkeisiin hintoihin ja tuotteiden vaatimattomaan suunnitteluun. Hupparia on muun muassa kuvailtu tehdyksi ”yläasteen PowerPoint-esitystä varten”.

– Sata dollaria hupparista, jossa on jonkun toisen miehen nimi? yksi seuraaja hämmästeli.

– 75 dollaria tyhjästä t-paidasta? 50 dollaria piposta? Tuleeko minusta parempi urheilija, tai tuleeko mukana Super Bowl -sormus? toinen seuraaja kysyi.

Miljoonayleisön tuomiosta huolimatta Brady saa uudelle aluevaltaukselleen tukea kotoa. Pelinrakentajan huippumallivaimo Gisele Bündchen on yksi harvoista, jolla oli Bradyn Instagram-julkaisun kommenttikentässä hyvää sanottavaa.

– Onnea julkaisusta! Nyt kaikki saavat nähdä, miten mahtava maku sinulla on! Bündchen tsemppasi.

Brady on yksi amerikkalaisen jalkapallon kautta aikain parhaista pelaajista. Hän on voittanut Super Bowlin seitsemän kertaa ja valittu viidesti mestaruusottelun arvokkaimmaksi pelaajaksi. Miehen NFL-ura on kestänyt jo yli 20 vuotta. Hän on mediatietojen mukaan ansainnut satoja miljoonia dollareita pelaamalla ja sponsorisopimuksillaan.

NFL:n pudotuspelit alkavat viikonloppuna. Bradyn edustama hallitseva mestari Tampa Bay Buccaneers kohtaa sunnuntaina ensimmäisen kierroksen ottelussa Philadelphia Eaglesin. Kauden huipentava Super Bowl pelataan 13. helmikuuta.