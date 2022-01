Snookerin supertähti lyttäsi täysin arvoturnauksen perinteikkään ratkaisun: ”Typerä idea”

Judd Trumpin mielestä snookerin pukukoodi kaipaa pikaista uudistusta.

Snookerin supertähti Judd Trump on kyllästynyt herrasmieslajin tiukkoihin pukeutumissääntöihin. Urakkansa legendaarisessa kutsuturnaus Mastersissa keskiviikkona aloittava englantilainen latasi täyslaidallisen turnauksen pukukoodista.

Arvostetussa turnauksessa pelaajilta vaaditaan solmion pitämistä kaikissa iltasessioissa.

– Turnaus on mahtavasti järjestetty, paitsi pukukoodin osalta. Se on kamala. En tiedä kuka keksii laittaa meidän pitämään kravattia nykyaikana, mutta se on typerä idea, Trump latasi Metron haastattelussa.

– Kaikki pelaajat eivät lyö samassa asennossa. Minä olen lyödessäni hyvin lähellä pöytää, ja keppini kulkee suoraan kravatin päältä. On tyrmistyttävää, että joku on keksinyt tällaisen pukukoodin. Rusetti on tarpeeksi paha, mutta kravatin roikkuminen tiellä on naurettavaa, Trump latasi.

Trump ei ole ensimmäistä kertaa sotajalalla snookerin vanhahtavaa imagoa vastaan. Hän esitteli jo viime keväänä toivomuksiaan muutoksista, joiden myötä 1980-luvun jättilaji saisi uutta suosiota nuoremman katselukunnan keskuudessa. Yksi Trumpin tuolloinkin esiin nostamista pointeista oli juuri pukukoodi.

Snookerin ammattilaiskiertueen WST:n edustajat vakuuttivat ottavansa 32-vuotiaan supertähden ehdotukset huomioon, ja esimerkiksi Champion of Champions -turnauksessa pelaajat esiintyivätkin omaa nimeään koristavissa poolopaidoissa.

Trump kaipaa silti lisää toimia, eikä lupailtuja yhteydenottoa lajin päättäjien suunnasta hänelle ole kuulunut.

– He ovat yrittäneet antaa asian unohtua, mutta minä jatkan argumenttini esittämistä kunnes he tajuavat, että en sano tätä vain valittaakseni. Nämä ovat asioita, jotka pitää sanoa, Trump sanoi.