Mahdollista vain USA:ssa? Mies hamuaa miljardeja dollareita oikeusteitse erikoisella perusteella – kiistaa on kahdesta sanasta

Joen puolella on väliä muidenkin kuin turkulaisten mielestä.

Amerikkalaisen jalkapallon NFL-seuroja New York Giantsia ja New York Jetsiä vastaan on nostettu oikeusjuttu. Asialla on newyorkilainen jalkapallofani, joka on kyllästynyt kulkemaan seuraamiensa joukkueiden peleihin Hudson-joen ”väärälle puolelle”.

Giantsin ja Jetsin kotistadion MetLife Stadium sijaitsee East Rutherfordissa New Jerseyssä. New Yorkin Manhattanilta on stadionille matkaa vain 16 kilometriä, mutta välissä oleva Hudson-joki erottaa New Yorkin ja New Jerseyn toisistaan.

Yhdysvaltalaisen tv-kanavan CBS:n uutisen mukaan oikeusjutussa joukkueiden pelaamista New Yorkin nimellä New Jerseyn puolella pidetään petollisena ja harhaanjohtavana. Oikeusjutussa vahingonkorvausvaade on 6 miljardia dollaria (noin 5,3 miljardia euroa).

Lisäksi seurojen vaaditaan palaavan pelaamaan New Yorkiin vuoteen 2025 mennessä. Siihen asti seurojen nimet pitäisi oikeusjutun mukaan muuttaa East Rutherford Giantsiksi ja Jetsiksi. Giants siirtyi New Yorkin Bronxista New Jerseyn puolelle 1976. New York Jets muutti perässä 1984, jättäen kotikenttänsä New Yorkin Queensissa.

– Jos Giants ja Jets haluavat kutsua itseään New Yorkin joukkueiksi, niin niiden pitää palata New Yorkiin, oikeusjutun kantaja Abdiell Suero sanoo.

Kantajan mukaan Giantsin ja Jetsin New Yorkissa asuvat kannattajat ovat joutuneet kärsimään masennusta, surua ja ahdistusta.

– Olen kulkenut MetLifelle joukkoliikenteessä ja autolla. Molemmat tavat ovat painajaismaisia, Suero tähdentää.

Joukkueiden menestymättömyys ei ole helpottanut kannattajien tuskaa: Giants on päässyt edellisen kerran NFL:n pudotuspeleihin 2017, Jets 2010.

New York Giants on vastannut, että oikeusjutulla ei ole pohjaa. New York Jets ei ole kommentoinut juttua lainkaan.