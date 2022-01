Luottamus Anne Kyllöseen oli nollilla, kun tämä mies soitti ja pelasti tilanteen – nyt konkarihiihtäjä on tekemässä hurjaa temppua

Pietarsaarelaiset rakennusalan yrittäjät olivat viime keväänä koko lailla viimeinen ulkopuolinen taho, joka uskoi Anne Kyllöseen, 34. Tuki merkitsi paljon konkarihiihtäjän matkalla olympiakisoihin.

Urallaan yhdeksän kertaa maailmancupissa palkintosijan hiihtänyt Anne Kyllönen oli kuullut useina keväinä parempiakin uutisia kuin viime hiihtokauden jälkeen. A-maajoukkueen peruskalustoon 10 vuotta kuulunut kainuulainen sai kuulla Hiihtoliitolta, että jatkossa paikka löytyisi vain haastajaryhmästä, jollaiseksi yhdistettiin B-maajoukkue ja parhaat alle 23-vuotiaat lahjakkuudet.

Normaalisti tällaisiin ryhmiin ei koskaan nimetä Kyllösen ikäisiä tai tämän lailla menestyneitä hiihtäjiä. Varsinkin kun haastajaryhmän tavoitteeksi on nimetty Cortina-Milanon olympiakisat 2026. Niiden aikana Kyllönen on 38-vuotias.

Vaikka urheilija oli ehkä osannut laskeskella kohtaloaan heikon – 89. sija maailmancupin kokonaiskilpailussa ja 67. sija normaalimatkojen cupissa – kauden jälkeen, luottamusmaton vetäminen alta kirpaisi syvältä.

Parhaalla kaudellaan 2012–13 Kyllönen sijoittui kokonaiscupissa peräti 7:nneksi ja sekä normaalimatkojen että sprintin cupissa 5:nneksi.

Maastohiihto kuuluu urheilulajeihin, joissa resurssipuolella merkitsee todella paljon, millaiseen liiton ryhmään kuuluu. A-maajoukkueessa sekä leirivuorokausien määrä, harjoitusvastuksen laatu että kaikki tukipalvelut ovat omaa luokkaansa.

Haastajaryhmiin pudonneilla on ollut kivinen tie takaisin A-maajoukkueeseen – saati tilanteeseen, johon Kyllönen on nyt suorastaan sensaatiomaisesti matkalla. Hän on erittäin vahva ehdokas hiihtämään toisissa olympiakisoissaan kaksi Suomen joukkueessa halutuinta matkaa eli 10 kilometrin väliaikalähdön (p) sekä 4x5 kilometrin viestissä toisen perinteisen osuuksista.

Anne Kyllönen (toinen vas.) saavutti toistaiseksi ainoan arvokisamitalinsa Sotshin olympiakisoissa 2014. Hän avasi Suomen hopeaviestin. Aino-Kaisa Saarinen (kolmas vas.) hiihti toisen osuuden, Kerttu Niskanen (oik.) kolmannen ja Krista Lähteenmäki (nyk. Pärmäkoski) oli ankkuri.

Temppu on A-maajoukkueen ulkopuolelta ponnistavalta hiihtäjältä ainakin Suomen modernissa olympiahistoriassa jopa ainutlaatuinen.

Kun Kyllönen oli keväällä mieli mustana, hän sai yllättävän soiton Pietarsaaresta. Ylipitkien matkojen Ski Classics -sarjan joukkuetta pyörittävän Team Mäenpään manageri Kim Mäenpää otti yhteyttä ja ehdotti sopimusta.

– Ei Anneen keväällä moni luottanut, mutta emme me uskoneet, että hänen potentiaalinsa olisi minnekään hävinnyt. Tietysti olemme nyt ylpeitäkin siitä, että ehdotimme yhteistyötä ja osoitimme luottoa, joka varmaan siinä kohtaa oli hänelle tarpeen, Kim Mäenpää kertoo.

– Se merkitsi todella paljon ja antoi valtavasti positiivista energiaa. Olin otettu ja kiitollinen, Kyllönen muisteli perjantaina IS:lle Kim Mäenpään soittoa.

Tallin nimikkosponsori on Mäenpäiden rakennusalalla toimiva perheyhtiö. Huoltopäällikkö on Mats Mäenpää, jonka pojat Hannes ja Viktor kuuluvat tallin hiihtäjiin. Urheilijakaartiin kuuluu myös Kim ja Mats Mäenpään nuorempi veli Hans Mäenpää.

Lahden MM-kisat 2017 olivat Anne Kyllöselle järisyttävä pettymys. Päämatkalla eli 10 km:n perinteisellä heikosti toiminut suksikalusto pudotti sijotuksen peräti 37:nneksi.

Team Mäenpää tarjosi harjoituskaudella Kyllöselle resurssiapua, kuten leiritysmahdollisuuksia.

– Me tiesimme, miten vaikea hiihdossa on päästä takaisin huipputasolle, jos putoaa A-maajoukkueesta. Hienoa, jos olemme Annen kanssa yhteistyössä päässeet näyttämään muillekin, että se on ihan mahdollista, Kim Mäenpää toteaa.

Kyllönen keskittyy nyt ja todennäköisesti lähikaudet maailmancupiin ja arvokisoihin, mutta Team Mäenpää uskoo hänestä jatkossa olevan paljon iloa myös perinteisen hiihtotavan Ski Classics -kiertueella. Siihen kuuluu tällä kaudella kuuluu 13 osakilpailua. Tunnetuimpia niistä ovat Vasaloppet Ruotsissa ja Marcialonga Italiassa.

Kim Mäenpää uskoo, että Kyllönen edustaa tiimiä jo 9. huhtikuuta Ylläs-Levin osakilpailussa, joka päättää Ski Classics -kauden.

– Anne on meille pitkän aikavälin investointi ja saa hiihtää mitä haluaa niin kauan kuin ura jatkuu. Nyt hän saa täyden työrauhan Pekingin olympiakisoihin, ja uskomme vakaasti, että hän palaa sieltä mitalistina, Kim Mäenpää sanoo.

Ainoan arvokisamitalinsa Kyllönen on toistaiseksi saavuttanut 2014 Sotshin olympiakisoissa, kun hän avasi pelin Suomen hopeaa saavuttaneessa viestikvartetissa.