Kehonrakentajalegendalta vakava varoitus steroidien käytöstä: ”Se on kuin vesilasi”

Dorian Yates varoittaa kehonrakentajia liiallisesta aineiden käytöstä.

KehonrakenTAJALegenda, kuusinkertainen Mr. Olympia -voittaja Dorian Yates on huolissaan anabolisten steroidien runsaasta käytöstä lajin parissa.

Lokakuussa uutisoitiin, kuinka huippukehonrakentaja George Peterson menehtyi 37-vuotiaana, vain päiviä ennen Mr. Olympia -kilpailuja.

Kuukautta myöhemmin kerrottiin toisen huippunimen, vuoden 2018 Mr. Olympia -tittelin hallitsijan Shawn Rhodenin kuolleen 46-vuotiaana.

Englantilainen Yates kertoo huolestuneensa lajin tilasta viimeaikaisten kuolemien takia, uutisoi Generation Iron.

VUONNA 1997 aktiiviuransa päättänyt 59-vuotias Yates on myöntänyt käyttäneensä steroideja ja muita piristeitä ammattilaisuransa aikana.

Lajilegenda kertoo olevansa yleisellä tasolla huolissaan nykyisten kehonrakentajien steroidien käytöstä.

– Jokainen kehonrakentajien sukupolvi vie kemiallisten aineiden käyttöä enemmän ja enemmän äärirajoille, Yates lataa YouTube-haastattelussa.

Yates tuoreessa kuvassa:

Yatesin mukaan yhä suurempi määrä kehonrakentajia käyttää anabolisia steroideja ”virkistyäkseen”, vaikka ei osallistu lajin kilpailuihin.

– Sanoin yhdelle, että otat aineita enemmän kuin minä Mr. Olympiaa varten, et tarvitse sitä.

– Jossain vaiheessa aineista ei enää saa myönteisiä vaikutuksia. Se on kuin vesilasi, kun se on täynnä, se on täynnä, Yates muistuttaa.

Dorian Yatesin edellä Mr. Olympia -voitoissa ovat Ronnie Coleman ja Lee Haney kahdeksalla voitolla sekä Arnold Schwarzenegger ja Phil Heath seitsemällä voitolla.