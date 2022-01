Jake Paul latasi Dana Whitelle kovan ehdotuksen – siitä alkoi raju sanasota YouTube-tähden ja UFC-pomon välillä

Kohunyrkkeilijä Jake Paul vaatii Dana Whitelta isoja muutoksia UFC-organisaatioon.

Nyrkkeilijä ja YouTube-tähti Jake Paul ja vapaaotteluorganisaatio UFC:n pomo Dana White ovat olleet jo pitkään napit vastakkain. Viime päivinä kaksikon nokkapokka on ottanut uusia kierroksia, kun Paul luetteli Whitelle listan vaatimuksia, joiden toteutumisen myötä hän olisi valmis hyppäämään UFC-häkkiin.

Edellisessä nyrkkeilyottelussaan joulukuussa entisen UFC-tähden Tyron Woodleyn tyrmännyt Paul kohkasi ottelun jälkeen haluavansa haastaa nyrkkeilykehässä muitakin suuria UFC-tähtiä.

Heistä välisarjan tähtiottelija Jorge Masvidal vastasi kutsumalla Paulin puolestaan vapaaottelukehään.

Pitkään UFC:n suuntaan huudellut Paul lupasi vuodenvaihteen jälkeen Twitterissä eläköityä välittömästi nyrkkeilystä ja kohdata Masvidalin UFC-kehässä – jos UFC-pomo White suostuu Paulin vaatimiin muutoksiin.

24-vuotias kohuottelija vaatii UFC:n ottelijoille parempia osinkoja promootion valtavista tuloista ja lisää panostusta ottelijoiden terveydenhuoltoon.

Paul vaati Whitea korottamaan UFC-ottelijoiden ottelukohtaista minimipalkkaa nykyisestä 12 000 dollarista 50 000 dollariin. Lisäksi Paul listasi, että vähintään 50 prosenttia UFC:n vuosittaisista tuloista pitäisi mennä suoraan ottelijoille. Whiten pitäisi myös taata alaisilleen kunnollinen pitkäaikainen terveydenhuolto.

Paul antoi Whitelle viisi päivää aikaa vastata vaatimuksiinsa.

UFC-pomo vastasi äkäisellä Twitter-videolla, jossa hän muun muassa vihjaili Paulin käyttävän kiellettyjä aineita.

– Sinä väitit julkisesti, että käytän kokaiinia. Se ei pidä paikkansa, joten kerroin sinulle, että voit tehdä minulle satunnaisia kokaiinitestejä. Uskon, että olet huijari ja käytät steroideja, joten haluan tehdä sinulle satunnaisia steroiditestejä seuraavan kahden vuoden ajan, White latasi.

Paulin vaatimuksia White ei ottanut erityisen vakavasti.

– Jos uskotte, että me teemme kaiken väärin ja te pystyisitte kohtelemaan ottelijoita paremmin kuin me, antaa mennä. Aloita oma bisneksesi, se on helppoa, White puhisi.

Paul jatkoi kiistelyä omalla videollaan, jossa hän kielsi Whiten steroidiväitteet ja jatkoi UFC-pomon höykyttämistä kovin sanankääntein.

Torstaina Paul jatkoi sanasotaa muistuttamalla, että tarjouksen viiden päivän takaraja on tulossa vastaan.

– Dana, viimeinen päivä hyväksyä tarjoukseni. Olet hyvä neuvottelija. Yrittääkseni päästä sopimukseen, olen valmis laskemaan pyyntöäni 40 tonnin vähimmäispalkkaan, 40 prosenttiin tuloista ensimmäiseltä viideltä vuodelta ja pitkäaikaisen terveydenhuoltoon. Onko meillä diili? Vai teetkö toisen selfievideon, joka näyttää maailmalle, kuinka olen pääsi sisällä?

Paul on voittanut kaikki viisi ammattilaisotteluaan nyrkkeilykehässä.