Tällä kikalla Johannes Hösflot Kläbo murskasi Iivo Niskasen – jopa Harri Kirvesniemi yllättyi: ”Vanha ja joskus toimiva temppu”

Harri Kirvesniemen mukaan Iivo Niskasen ja Johannes Hösflot Kläbon taistelu voitosta olisi ollut sekuntipeliä, jos maanantaina olisi hiihdetty yhteislähdön sijasta väliaikalähtö.

Maanantain isoa hiihtopuheenaihetta ei tarvinnut myrskylyhdyn kanssa etsiskellä. Norjan Johannes Hösflot Kläbo jätti Val di Fiemmen radalla jopa sensaatiomaisesti Iivo Niskasen suoraan matkavauhtiin, kun Tour de Skistä hiihdettiin viimeistä edellinen etappi, 15 kilometrin (p) massalähtö.

Maalissa jo Björn Dählien ennätyslukemaa sivuten 46. maailmancupin osakilpailuvoittonsa ottanut Kläbo oli peräti 21 sekuntia ennen suomalaista.

Ilta-Sanomien asiantuntija Harri Kirvesniemi ruumiinavasi kilpailun kliinisesti.

– Se 21 sekuntia tuntuu isolta erolta, mutta se tulee joskus todella äkkiä. Nyt kävi niin, että Iivo teki isot työt, kun kaksikko irtosi muusta porukasta. Kläbo peesasi. Kun hän huomasi, että Iivo on kovilla, meni itse kärkeen ja vedätti hetken kaveria yli järkevän matkavauhtikynnyksen. Vanha ja joskus toimiva temppu. En kyllä uskonut hänen yrittävän tuollaista ratkaisua, joten isot pisteet siitä.

Kirvesniemi kehui jo ennen hiihtokautta Kläbon kehittymistä sprinttitykistä rajuksi kummankin tekniikan yleismieheksi.

– Hän on aivan järjettömän kovassa kunnossa. Tuollaiset taktiset ratkaisut olivat mahdollisia siksikin, että hän on kaikesta menestyksestä huolimatta pystynyt Tourilla vähän itseään säästelemään ja on suhteellisen tuore, Kirvesniemi ylisti Tourin kokonaiskilpailun kertaalleen voittanutta norjalaista.

Suomalaislegenda muistutti, että Niskanen sijoittui toiseksi, joten iso kritiikki kannattaa jättää kattilankannen alle.

– Välineeseen Iivo ei hävinnyt. Sukset sallivat rennon hiihdon ylämäkiin ja olivat tosi luistavat selkeisiin alamäkiin. Massalähdön luonne on myös omanlaisensa, väliaikalähdössä Iivo ja Kläbo olisivat hiihtäneet voitosta trillerin.

Kerttu Niskanen tavoittelee tiistaina Alpe Cermisin loppunousussa Tour de Skin kokonaiskilpailun palkintosijaa neljäntenä suomalaisnaisena.

Aleksandr Bolshunovin osalta joko suksenvalinta tai -huolto meni pitojen osalta täysin vihkoon, ja venäläinen pelasi pelinsä ylämäissä.

Vielä jokin aika sitten Niskasen ja myös Bolshunovin olympianaulamatka eli 15 kilometrin perinteinen väliaikalähtö näytti siltä matkalta, jonka 6-kertainen olympiavoittaja Kläbo saattaisi jättää Kiinassa. Hupsista.

– Mitä luultavimmin nyt hiihtää, ja on tietysti tuollaisessa kunnossa voittajasuosikkeja.

Muista suomalaismiehistä Kirvesniemeä ilahdutti alkukaudesta eksyksissä olleen Perttu Hyvärisen 11. sija.

Perttu Hyvärisen kohti olympiakisoja nouseva vire on ollut Tour de Skin myönteisiä suomalaisuutisia.

– Hän otti riskin ja yritti pois alavireestä kilpailujen kautta. Nyt se toimi, aina ei toimi. Esimerkiksi erinomaisen Tourin hiihtäneen Anne Kyllösen kannattaa ehdottomasti pysyä pois Imatran SM-kisoista ensi viikonloppuna, vaikka nainen tunnetusti rakastaa kilpailemista.

Tour de Skillä on nyt nähty palkintopallilla ennätyksellisesti neljä suomalaista, kun Krista Pärmäkoski liittyi 10 kilometrin (p) massalähdössä kolmossijallaan porukkaan Iivo ja Kerttu Niskasen sekä Johanna Matintalon seuraksi.

– Erittäin myönteinen uutinen, sillä Tourilla on monesti ollut heikompi yleistaso kuin nyt.

Suomalaisista naisista kahdesti voittanut Virpi Sarasvuo, Aino-Kaisa Saarinen ja Pärmäkoski ovat sijoittuneet kolmen parhaan joukkoon kokonaiskilpailussa. Miehistä ei vielä kukaan.

Niskanen lähtee tiistaina vapaan tekniikan yhteislähdöllä loppunousuun kolmospaikalta 15 sekuntia edellä Norjan Erik Valnesia.

– Ensinnäkin loppunousun luonteeseen kuuluu takaa-ajomalli, massalähtö on valitettava asia. Iivolla on erittäin hyvä sauma ottaa kolmossija Kläbon ja Bolshunovin takana. Pahimmaksi uhaksi näen 1.05 perässä olevan Denis Spitsovin.

Naisissa Natalia Neprjajevaa ja Ebba Anderssonia jahtaavat lähimpinä Niskanen (1.19 kärjestä) ja Pärmäkoski (1.21).

– Kumpikin on hyvä tulemaan loppunousua. Mahdollisuuksia palkintosijaan on, mutta Heidi Weng, Tatjana Sorina, Jessie Diggins ja Teresa Stadlober antavat kovan vastuksen.

Naisten kokonaiskisan voitosta Kirvesniemi odottaa erittäin laadukasta mittelöä Alpe Cermisiä aiemmin laadukkaasti kavunneen Neprjajevan ja tästä 1.12 jääneen, kovakuntoisen Anderssonin välille.