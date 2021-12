Dina Kaspi, 27, oli fitnessmaailman huipulla – näin keho muuttui, kun ura loppui ja tältä se tuntui

Dina Kaspi kertoi syyskuussa IS:n haastattelussa, että hän oli alkanut uransa jälkeen syödä intuitiivisesti eikä vaakaa käyttäen.

Juttu on julkaistu ensimmäistä kertaa 19. syyskuuta 2021.

Espoolainen Dina Kaspi, 27, saavutti suuren unelmansa marraskuussa 2020. Hän voitti body fitnessin MM-hopeaa Espanjan Santa Susannassa. Hän jäi vain pisteen päähän maailmanmestaruudesta.

Body fitness on fitnessin alalaji, joka muistuttaa bikini fitnesstä, mutta jossa tavoitellaan hieman lihaksikkaampaa ja harteikkaampaa, X-mallista kehoa.

Kaspin tie lajin pariin alkoi kuntosaliharrastuksella 10 vuotta sitten. Hän halusi treenata tavoitteellisesti, ja päätti kokeilla kilpailemista. Jo ensimmäisellä kisadieetillä kilpailuvietti puraisi.

Kilpailu-ura body fitnessissä vei kolmeen Suomen mestaruuteen, SM-kisojen Overall-voittoon vuonna 2020, EM-pronssiin ja huippuhetkeen, hopeamitaliin MM-kisoista. Siihen, viime talveen, Kaspi lopetti.

Dina Kaspi voitti body fitneksen MM-hopeaa marraskuussa 2020.

– Minusta tuntui, että saavutin sen, mitä halusin. Omistin lajille 10 vuoden ajan koko elämäni. Tuli fiilis, että on aika tehdä muuta. Keskittyä opiskeluun, työjuttuihin ja perhe-elämään, Kaspi kertoo.

– En oikein vieläkään ymmärrä saavuttaneeni MM-hopeaa. Ehkä vasta vanhempana pystyn katsomaan taaksepäin ja miettimään, että oho.

Body fitness on raaka laji. Kaspi oli viime vuonna yhteensä kahdeksan kuukautta dieetillä, kun hän ensin valmistautui SM- ja sitten MM-kisoihin. Dieetillä ruokaa syödään aluksi paljon, mutta hiljalleen elimistöön otettavaa kalorimäärää pienennetään. Keho menee aliravitsemustilaan ja rasva palaa pois.

– Dieetillä ruokamäärät ovat todella tarkat. Joutuu punnitsemaan oikeastaan kaiken, mitä laittaa suuhunsa, Kaspi sanoo.

Dina Kaspi ei enää punnitse ruokaansa eikä itseään.

Hänen kehonsa meni ruokavalion myötä niin rasvattomaksi, että kilpailua lähestyttäessä energiamäärää piti jopa nostaa.

– Kropasta lähdettiin tekemään terveellisemmän näköinen sillä, että se sai ravintoa.

Huippuunsa viritetty fitness-urheilija näyttää vahvalta ja energiseltä, mutta Kaspi paljastaa, että kehossa tuntuu kisoissa erilaiselta kuin miltä ulospäin näyttää.

– Keho on väsynyt, kun on ollut pitkä dieetti. Mutta jos dieetin tekee fiksulla tavalla, kuten me teimme valmentajani kanssa, kyllä kroppa sen kestää.

Huipulla fitness täytti Kaspin koko elämän. Kaikki keskittyminen meni syömisen, harjoittelun ja levon suorittamiseen ja seuraamiseen.

– Ihan rehellisesti, urheilu on päässä 24/7. Monella voi olla elämässä samaan aikaan muutakin, mutta itse en koskaan pystynyt keskittymään muuhun kuin urheiluun.

Sosiaalisessa mediassa Kaspi tarjoaa kiinnostavan näkökulman siihen, mitä fitness-urheilijan kehossa ja mielessä tapahtuu, kun kisaaminen loppuu. Hän on julkaissut esimerkiksi ennen ja jälkeen -kuvan kehostaan. Vartalo on lyhyessä ajassa muuttunut paljon täysin rasvattomasta kisakunnosta.

MM-hopean jälkeen oli ensin tärkeintä saada taas rasvaa kehoon, jotta hormonitoiminta ei häiriintyisi. Keho piti saada pois aliravitsemustilasta. Se tuntuu vaikealta, koska kuukausien ajan on tehty töitä kohti yhä pienempää rasvaprosenttia. Urheilijan pitää ymmärtää palautuessaan, että terve keho vaatii rasvaa.

Kaspi ratkaisi asian luopumalla laskemisesta.

– Päätin kisan jälkeen, että heitän ruokavaa’an kaappiin ja yritän syödä ihan fiiliksen mukaan, intuitiivisesti kroppaa kuunnellen. Yritin elää mahdollisimman rennosti.

Hetken hän seurasi henkilövaa’an avulla painonsa nousemista, mutta kun digitaalit alkoivat näyttää terveellistä tasoa, hän lopetti vahtaamisen.

Uran päättyminen muutti suhdetta kehoon.

– Nykyään pystyn olemaan tosi kiitollinen keholleni, että se on tässä kohtaa terve ja että kroppani on kestänyt kaiken, koska urheilu on ollut sille rankkaa.

Fitness on ulkonäkökeskeinen laji, jossa voittaja selviää arvostelutuomarien päätöksellä. Uransa jälkeen Kaspi on oppinut katsomaan itseään uusin silmin.

– Katson kehoani nykyään vähän eri tavalla. Nyt minun ei tarvitse enää keskittyä ulkonäkööni. En enää seiso peilin edessä katsomassa fysiikkaani.

Urheilu-uran päätyttyä Kaspin elämään on vapautunut paljon uutta energiaa.

FitnessIn huippu-urheilijana Kaspi kontrolloi ja seurasi itseään koko ajan. Kun hän on luopunut kilpailemisesta, on energiaa vapautunut elämässä paljon.

– Tuntuu, että toinen maailma on avautunut. Tuntuu, että elämässä on vapaus. Tiedostan, ettei fitness ole enää sitä, mitä haluan. Olen tyytyväinen kuin voin tehdä muita asioita.

Yhden asian hän haluaa tehdä selväksi: hänellä ei ole mitään negatiivista sanottavaa fitnessistä urheilulajina. Päin vastoin hän on ylpeä saavutuksistaan.

– Fitness ei koskaan ole ollut pakotettua. Olen aina halunnut tehdä sitä, ja laji on antanut minulle valtavasti positiivisia asioita.

Nykyisin Kaspi toimii päivätöidensä ohella valmentajana fitnessin parissa. Hänellä on valmennettavilleen yksi tärkeä kysymys kovaa työtä vaativassa lajissa: Miksi haluat tehdä tätä juuri nyt?

– Kysymykseen voi aina palata, jotta tietää, onko tekemässä jotain, mitä ei oikeasti halua tehdä. Pitää osata olla rehellinen itselleen, Kaspi selittää.

Dina Kaspin kroppa oli äärimmilleen viritetty, kun hän oli urheilijana kaikkein parhaimmillaan.