Leijonille tuplakultaa ja Iivo Niskaselle nippu olympiamitaleja – tällainen on unelmien urheiluvuosi 2022

Mitkä asiat menevät suomalaisessa urheilussa vuonna 2022 paremmin kuin päättyvänä vuonna? Tässä on ennusteemme kansan seuraamien lajien näkymistä.

Nyt lähti Iivolta lapasesta – tällainen on unelmien hiihtotalvi

Pessimistisimmissä arvioissa Suomi ei saavuta yhtään hiihtolajien mitalia Pekingin talviolympiakisoissa helmikuussa. Mitä vielä.

Kuten hyvin tiedetään, Suomi saa Pekingin 4. helmikuuta alkaviin talviolympiakisoihin hyvän ja kilpailukykyisen hiihtojoukkueen, ja Ilkka Herolan ansiosta yhdistettykin voi pysyä mitalikannassa, johon se viime talvena 14 vuoden tauon jälkeen palasi.

Mutta toisaalta Suomella ei ole pessimistisestä katsannosta yhtään sellaista urheilijaa tai kisoissa yhtään sellaista matkaa, että mitali olisi täysin kirkossa kuulutettu – jos olympiatasolla sellaisia mitaleita onkaan.

Mutta nyt asiaa tarkastellaankin eräästä tietystä näkökulmasta, sillä palataan vuoden 2014 olympiakisoihin Sotshiin ja Ruotsin joukkueen edesottamuksiin. Maan uskomattomasta 11 hiihtomitalin saaliista pari kappaletta tuli siksi, että muiden joukkueiden urheilijat kaatuivat. Yhden nappasi Iivo Niskasen nenän edestä länsinaapurin mies 0,2 sekunnin marginaalilla. Naisten viestissä Ruotsi otti ankkuriosuudella Suomen kiinni viiden kilometrin matkalla puolta päivää vastaavan matkan, 25 sekunnin, päästä.

Nyt sovitaan, että Suomi saa Pekingin kisojen hiihtostadionilla Kuyangshussa päälle samanlaisen moodin ja tuurin kuin Ruotsi pian kahdeksan vuotta sitten Krasnaja Poljanassa Lauran stadionilla. Mihin se sitten johtaa?

Parisprintin tuore olympiahopeamitalisti Kerttu Niskanen onnitteli Sotshin olympiakisoissa 2014 pikkuveljeään Iivoa, matkan olympiavoittajaa. Vuoden 2018 sisarusparista mitalistina palasi vain Iivo.

Suomi saavutti miesten hiihdossa ensimmäisen kerran vuoden 1964 jälkeen henkilökohtaisen kultamitalin 1998, silloinkin Aasiassa. Jos kultamitali tulee nytkin, se tapahtuu miesten hiihdossa jo kolmannen kerran putkeen ja jo kolmannessa Aasian maassa.

Ja kyllähän näin myös käy. Iivo Niskasen ruuti on 11. helmikuuta rutikuivaa, ja hän voittaa 15 kilometrin (p) väliaikalähdön ennen laajaa norjalaisten ja venäläisten rintamaa. Niskasesta tulee ennätystä sivuten jo neljännen kerran Vuoden urheilija.

Kuusamossa marraskuussa loukkaantunut Ristomatti Hakola, Niskasen ykkösaseenkantaja, toipuu kuin ihmeen kaupalla kisoihin huippuiskuun. Hän ottaa Niskasen kanssa parisprintissä pronssimitalin ja pohjustaa 4x10 kilometrin viestissä aloittajana ensimmäisen viestiolympiamitalin 24 vuoteen.

Jos olympiakisat sujuvat Suomelta yhtä maagisesti kuin Ruotsilta 2014, ruotsinkielinen komeettahiihtäjä Remi Lindholm palaa ensimmäisistä aikuisten arvokisoistaan heti mitalistina. Saman ovat aiemmin tehneet mm. Harri Kirvesniemi, Matti Heikkinen ja Iivo Niskanen.

Ensimmäisen arvokisamitalinsa saa näin myös kauden komeetta Remi Lindholm. Hän jaksaa lisäksi 50 kilometrin (v) yhteislähdössä sensaatiomaisesti 10:nneksi.

10 kilometrin perinteinen väliaikalähtö on myös Krista Pärmäkosken mielimatka. Erikoista kyllä naisen kaikki arvokisamitalit ovat tulleet muista kilpailumuodoista, yhteensä peräti viidestä.

Nyt tilasto korjautuu, kun kilpailun parhaalla kalustolla nousujohteisesti hiihtävä Pärmäkoski on niukasti nopein Therese Johaugin ja Frida Karlssonin perävaloja katselevasta tavallisten kuolevaisten joukosta.

Samanvärisen mitalin ankkuri Pärmäkoski saa myös 4x5 kilometrin viestistä Johanna Matintalon, Kerttu Niskasen ja kuudensissa kisoissaan hiihtävän Riitta-Liisa Roposen seurana. Perinteisen hiihtotavan parisprintissä Pärmäkoski ottaa Niskasen kanssa pronssimitalin hallitulla hiihdolla.

Näin Krista Pärmäkoski hymyili talviolympialaisissa 2018.

Ilkka Herola tuuletti Oberstdorfissa helmikuussa 2021.

Norjan Jarl Magnus Riiberin selkä on jo suorana ja kädet ylhäällä, kun 50 metriä taaempana ratkaistaan maalisuoralla muut normaalimäen yhdistetyn kilpailun mitalit. Ilkka Herolasta tulee kisojen kolmas Puijon Hiihtoseuraa edustava mitalisti Iivo Niskasen ja Perttu Hyvärisen rinnalle.

Leijonilla on nyt sauma jopa tuplakultaan

Vuodesta 2022 voi tulla kaikkien aikojen jääkiekkovuosi Suomessa.

Vuodesta 2022 piti tulla kaikkien aikojen jääkiekkovuosi, jonka kohokohtana on NHL-pelaajilla tähditetty olympiaturnaus.

Suomalaiset kiekkofanit odottivat malttamattomina kaikkien aikojen leijonajoukkueen näkemistä mestarivalmentaja Jukka Jalosen komennossa Pekingissä. Toisin kävi, kun tikkari vietiin nenän edestä vuoden lopussa.

NHL:n vallannut koronakaaos muutti suunnitelmat joulukuun loppupuolella, mutta nyt ei ole aika vaipua epätoivoon. Näinä vaikeina aikoina on pysyttävä positiivisena. Kannattaa mieluummin nähdä mahdollisuuksia kuin uhkia.

Vuodesta 2022 voi tulla Suomi-kiekon kaikkien aikojen vuosi.

Nuorten Leijonien MM-turnaus keskeytettiin.

Vuoden piti alkaa perinteiseen tyyliin alle 20-vuotiaiden MM-turnauksella Edmontonissa, mutta kuplajärjestelyt pettivät sen verran pahasti, että Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF päätti keskeyttää kisat vain neljän päivän jälkeen.

Päätös otettiin raskaasti Nuorten Leijonien leirissä, sillä joukkueella oli kaikki saumat taistella MM-kullasta. Antti Pennasen luotsaama joukkue aloitti MM-turnauksen mainiosti, ja näytti hitsautuvan kiinteästi yhteen nopeasti.

Nuorten MM-kisojen jälkeen seuraava kansainvälinen arvoturnaus on edessä helmikuussa, kun kiekko putoaa jäähän Pekingin olympiakaukalossa – toivottavasti.

Ilman NHL-pelaajia pelattavassa turnauksessa Leijonien kultasaumat ovat erinomaiset. Jos mukana ovat parhaat Euroopassa pelaavat kiekkoilijat, Jalosen Leijonat lähtee turnaukseen suurimpana mestarisuosikkina. Jalosen Leijonat on esiintynyt kaksissa edellisissä MM-kisoissa vakuuttavasti. Vuoden 2019 MM-kulta ja viime kevään MM-hopea olivat sensaatiomaisia suorituksia ja osoituksia siitä, miten timanttisella tasolla turnausprosessi hoituu Jalosen Leijonissa.

Suomi kaatoi Saksan viime kevään MM-välierässä.

Hallitseva MM-pronssimitalisti Naisleijonat kuuluu Pekingin turnauksen mitaliehdokkaisiin. USA ja Kanada ovat hallinneet naiskiekkoilua mielin määrin, mutta Suomi on haalinut kaksikon jälkeen pronssimitaleita hyvällä tahdilla.

Edellisissä olympialaisissa Pyeongchangissa Naisleijonat saavutti pronssia. Tulevaan olympiaturnaukseen Suomi lähtee nuorentuneella joukkueella, jossa on myös arvokasta kokemusta. Positiivista on se, että päävalmentaja Pasi Mustosen ja tähtivahti Noora Rädyn julkinen sanasota päättyi siihen, että Räty, 32, palasi maajoukkueeseen joulukuun olympialeirillä.

Naisleijonat kuuluu olympialaisten mitaliehdokkaisiin.

Leijonilla on oivallinen mahdollisuus tehdä historiaa vuonna 2022, sillä kansainvälisen kiekkokauden kruunaa toukokuussa Tampereella ja Helsingissä pelattavat miesten MM-kisat.

Upouusi, Tampereen keskustaan noussut Nokia-areena tarjoaa maailmanluokan puitteet kiekkofaneille jännittää Leijonien otteita kotikisoissa.

Kotikisojen vetovoima suomalaispelaajilla on puheiden ja vahvojen EHT-näyttöjen perusteella kova. Kotikisat kiinnostavat varmasti myös kautensa runkosarjaan päättäviä suomalaisia NHL-pelaajia, mikä nostaa entisestään turnauksen tasoa.

Jos kaikki menee nappiin, Leijonilla on mahdollisuus huuhtoa kahdesti kultaa saman kauden aikana.

Ruotsi saavutti jättipotin vuonna 2006, kun Tre Kronor voitti olympiakullan lisäksi myöhemmin keväällä MM-kultaa Riiassa.

Leijonilla on samaan urotekoon kaikki eväät.

NuPSin tyttöjen riemua Helsinki-cupissa 2020.

Yli 100 000 suomalaista lasta ei voi olla väärässä

Käy arvokisoissa miten tahansa, futiksen suurin riemu koetaan pienten kentillä.

Suomalaisen jalkapallon möreimmät onnenkarjahdukset ja iloisimmat kiljahdukset kuuluvat usein aikuisten huipputasolla, mutta aidointa ja valtavinta riemu on siellä, missä sitä pelataan eniten: lasten ja nuorten peleissä.

Jalkapallon harrastajamäärien lievä lasku kääntyi maassamme jälleen nousuun vuonna 2021, jonka päätteeksi lisenssipelaajia löytyy 141 433. Näistä alle 16-vuotiaiden tyttö- ja poikapelaajien määrä on yli 100 000 – tyttöjä 27 731 ja poikia 72 368.

Se on upea määrä, ja uusikin vuosi näyttää hienolta.

Korona on kurittanut, mutta elämä ja pelit jatkuvat. On ymmärretty, miten valtava merkitys harrastuksilla on lasten ja nuorten hyvinvoinnille sekä kehittymiselle.

Lapsuusvaiheen valmennusosaamisen päällikkö Santeri Suvala Palloliitosta on päässyt näkemään läheltä nuorten toimintaa jo pitkään. Maskusta lähtöisin oleva 31-vuotias entinen pelaaja valmistui pelaajauransa aikana liikunnanohjaajaksi Lapin Ammattikorkeakoulussa Rovaniemellä.

Nappuloiden ja nuorten valmennus on hänelle tuttua.

– Lasten ja nuorten jalkapallossa tunteet tulevat spontaaneimmin esille silloin, kun tulee maali. Se on riemua aidoimmillaan, kun tuuletetaan kunnolla yhdessä ja kehutaan toista, Suvala sanoo.

Lapset ja nuoret osaavat riemuita aidosti kentällä. Kuva vuoden 2020 Helsinki-cupista.

Kyse ei silti ole vain tunteista ja elämyksistä. Jalkapallo – kuten muutkin urheiluharrastukset – paitsi torjuvat niin sanottua liikuntapommia myös auttavat lapsia ja nuoria oppimaan tärkeitä elämäntaitoja ryhmässä toimimisesta.

Tänäkin vuonna lukuisilla kentillä Suomessa syntyy kaveri- ja ystävyyssuhteita, jotka saattavat kestää koko elämän. Jollakin nuorella saattaa olla vaikeaa kotioloissa, ja aika pelikaverien kanssa antaa vapauttavan henkireiän edes hetkeksi.

Ulkona pelaaminen ei aina houkuttele Suomen säässä, mutta Suvalan mielestä sekin voi olla lähinnä tekosyy.

Hän kertoo hienon esimerkin työskentelyajoiltaan Rovaniemeltä, jolloin oli mukana yläkouluikäisten valmennuksessa. Yksi yläkoulun urheilijoista asui Ivalossa.

– Nuoria pyydettiin ottamaan video kotiharjoittelusta. Saimme videon, jossa takapihalla harjoiteltiin otsalampun valossa hangessa itse tehtyihin seiniin.

Suomalaisella jalkapallolla on tarjota idoleita nuorille pelaajille.

Suomen huippupelaajat ovat yhä vahvempia esimerkkejä nuorille.

– Kun mennään 25 vuotta taaksepäin, Jari Litmanen oli poikkeus, mutta muut idolit pelasivat vaikkapa Englannin Valioliigassa tai Espanjan liigassa. Nyt idolit tulevat lähempää. Ovat esimerkiksi Teemu Pukki, Linda Sällström ja Panu Autio, Suvala sanoo.

Nuoret futaajanalut myös matkivat esikuvia eri tavalla kuin ennen.

– Muistan itse matkineeni (Zinedine) Zidanen Mestarien liigan loppuottelun volleyta (2002). Nyt nuoret yrittävät tehdä maalin kuin vaikkapa Pukki.

Sekä Huuhkajien että Helmarien menestys näkyy myös juniorien asuvalinnoissa.

– Oman huomioni mukaan maajoukkueiden pelipaitojen määrä on kasvanut selvästi. Näen isona asiana, että voidaan samaistua meidän pelaajiimme, jotka tulevat samoista olosuhteista, Suvala kertoo.

Linda Sällströmin riemua ottelussa Ruotsia vastaan.

Nuoret pääsevät seuraamaan esikuviaan myös 2022.

Naisten maajoukkue Helmarit pelaa kesällä Englannissa järjestettävissä EM-kisoissa ja miesten maajoukkue Huuhkajat Kansojen liigassa.

Miesten MM-kisat pelataan Qatarissa marras-joulukuussa, mutta Suomi ei selviytynyt kisoihin karsinnoista.

Huippufutis tarjoaa makupaloja ison kakun päällä. Lukuisat valmentajat, huoltajat, vanhemmat ja vapaaehtoistyöntekijät pitävät huolen siitä, että pallo pyörii junioreilla silloinkin, kun kirkkaimmat tähdet eivät tuiki.

Myös 2022 on mahtava, miljoonien ilmeiden ja eleiden futisvuosi.

Kimi Räikkönen hyvästeli F1-sarjan viime kauden päätteeksi.

Nyt alkaa uusi aika ilman Kimi Räikköstä

Kimi Räikkönenkään ei voi ajaa ikuisesti. Uusi formulavuosi on silti suomalaisittain kiinnostava ja voi tarjota paremman Valtteri Bottaksen kuin koskaan.

Kimi Räikkösen pitkä ja upea ura F1-sarjassa saavutti päätepysäkkinsä joulukuussa Abu Dhabissa.

Räikkönen siirtyi ansaitulle eläkkeelle. Vaikka moni niin maailmalla kuin Suomessakin jää kaipaamaan Jäämiestä, 42-vuotias legenda tarjosi jo yleisölle historiallisen F1-uran. Hän ajoi enemmän kisoja kuin kukaan koskaan, 349.

Oli oikea aika lopettaa. Ei jäänyt epäselväksi Räikkösen puheista, etteikö hän jo saanut tarpeekseen F1-sarjasta.

Hän venyi yhä parhaimmillaan hienoihin kisasuorituksiin, mutta oli myös yhtä selvää, että Räikkönen ei enää ollut huippuvuosiensa tasolla. Kaikki hieno loppuu aikanaan, ja myös Räikkösen ajot loppuivat varmasti oikea-aikaisesti.

Valtteri Bottas nähdään ensi kaudella Alfa Romeon ratissa.

Samalla Räikkönen avasi oven Valtteri Bottaksen siirrolle Alfa Romeo -talliin eli vanhalle Sauberille. Bottas jatkaa hienoa suomalaisperinnettä: samassa sveitsiläistallissa ovat aiemmin ajaneet niin JJ Lehto, Mika Salo kuin Räikkönenkin.

Vaikka Bottas ei uudessa tallissaan aja voitoista kuten Mercedeksellä, siirto on hänellekin hyväksi. Alfa-siirron varmistuttua on julkisuudessa nähty uusi, aiempaa avoimempi Bottas, joka pääsee nyt myös pois Lewis Hamiltonin varjosta.

Voi hyvin olla, että Bottaksen uran parhaat kisat nähdään vasta tulevalla kaudella, vaikka tuloksellisesti hän ei ylläkään samaan kuin johtotähden puikoissa.

Bottaksen siirto tuo myös uutta mielenkiintoa kärkikamppailuun, kun supertalentti George Russell haastaa Mercedeksellä Hamiltonin. Asetelma on jopa räjähdysherkkä. Luvassa on takuuvarmaa viihdettä. Mercedeksen päättyneen kauden päävastustaja, Red Bull on jatkossakin yhden miehen harteilla: maailmanmestari Max Verstappen on selvä ykköstykki.

Mennyt F1-kausi oli yksi historian parhaista. Uudet sääntömuutokset sekoittavat pakkaa, ja tulevan kauden voimasuhteissa nähtäneen yllätyksiä. Yksi yllättäjä voi olla Bottaksen Alfa, joka on jo yli vuoden ajan panostanut nimenomaan kauteen 2022.

Uusi aika varmasti myös opettaa suomalaisille, millaisesta luksuksesta pohjolassa on päästy nauttimaan. Suomalaiskuski on ajanut palkintokorokkeelle joka vuosi 1993 lähtien paitsi 2010 ja 2011, kun Räikkönen oli poissa sarjasta. Bottaksella on edessään suuri ja kiinnostava haaste, kun hän yrittää jatkaa vuodesta 2012 alkaneen uuden putken pidentämistä.

Kalle Rovanperä on entistä kypsempi kuljettaja.

Formula ykkösissä uutta suomalaista maailmanmestaria ei tulevana vuonna kruunata, mutta rallissa näkymät ovat tämänkin asian suhteen valoisat.

Ensimmäiset MM-osakilpailunsa viime kaudella voittanut Kalle Rovanperä on taas vuoden kokeneempi ja valmiimpi maailmanmestaruusjahtiin. Ilahduttavaa suomalaisittain on myös se, että vaikka Esapekka Lappi ei tänäkään vuonna aja täyttä sarjaa, hän palaa silti puikkoihin Toyotalla Rovanperän tallitoverina.

Esapekka Lappi nähdään ensi kaudella Kalle Rovanperän tallitoverina.

Lappi jakaa työt osan kisoista ajavan Sebastien Ogierin kanssa. Hallitseva maailmanmestari Ogier ei enää ole tavoittelemassa 9. mestaruuttaan ja nousua maanmiehensä Sebastien Loebin rinnalle.

Myös Loeb ajaa ainakin kauden avausrallissa. Täyttä sarjaa hänkään ei aja. Se on hyvä uutinen suomalaisittain, sillä ranskalaiskaksikko on napsinut 17 maailmanmestaruutta 2004–21 – valitettavan usein suomalaisten nenän edestä.

Topi Raitanen oli Tokion olympialaisissa 3 000 metrin esteissä paras eurooppalainen.

EM-kisoista yleisurheilijoille luvassa kultaa ja kunniaa?

Suomalaisen yleisurheilun tila ei ole aivan toivoton. Ei todellakaan.

Sanotaan se heti alkuun: EM-kisoista on tullut suomalaisen yleisurheilun pääarvokilpailu. Ne ajat, jolloin Suomen joukkue lähti MM-kisoihin tai olympialaisiin useamman mitalin tavoitteella, ovat mennyttä elämää.

Suurin syy tähän on Tero Pitkämäen ja Antti Ruuskasen urien päättyminen. Kaksikko ehti ennen lopettamistaan vastata 15 vuoden ajan kaikista Suomen yleisurheilun (ulko)arvokisamitaleista. Edellinen jonkun muun kuin keihäsmiehen voittama MM-mitali on Tommi Evilän pituuspronssi Helsingin kotikisoista 2005.

Siitä tulee kesällä kuluneeksi 17 vuotta, ja on täysin mahdollista, että kuiva kausi jatkuu Eugenen MM-kisojen jälkeenkin.

Antti Ruuskasta ja Tero Pitkämäkeä ei enää nähdä kilpakentillä.

Toki useammallakin suomalaisella voi olla nappipäivänään mahdollisuus MM-mitaliin, mutta yleisurheilu on lopulta pienen vaihtelun laji. Jokaisen urheilijan tason voi laskea noin viiden kauden parhaan kilpailun keskiarvosta, eikä se siitä arvokisoissa yleensä heilahda kuin yhdellä tai maksimissaan kahdella prosentilla suuntaansa.

Silloin kun kaikki maailman parhaat yleisurheilijat ovat afrikkalaisia ja amerikkalaisia myöten paikalla, nuo prosentit eivät ole suomalaisten puolella.

Tämä ei silti tarkoita, että suomalaisen yleisurheilun tila olisi aivan toivoton. Ei todellakaan.

Wilma Murto sijoittui Tokion olympialaisissa viidenneksi.

Suomella on EM-tasolla monta mitalikandidaattia. Erityisen iloista on, että monet heistä ovat vielä sellaisessa iässä, jossa kehitystä voi tapahtua paljonkin.

Olympialaisissa viidenneksi sijoittunut seiväshyppääjä Wilma Murto, 23, teki loppukaudesta uuden Suomen ennätyksen (472). Saman tuloksen taivuttaminen EM-kisoissa nostaisi Murron todennäköisesti aivan mitalin tuntumaan. Vähintään hänen ulkokaudeltaan voi odottaa uutta Suomen ennätystä.

Silja Kosonen on moukarin SE-nainen.

Samat sanat pätevät vasta 19-vuotiaaseen moukarinheittäjään Silja Kososeen. Kosonen paransi viime vuonna Suomen ennätystä useampaan otteeseen. Kun hän saa kiriapua Krista Tervolta, olisi ihme, jos nykyinen SE olisi voimassa vielä syksyllä.

Kolmiloikassa Senni Salminen jatkaa 15 metrin tavoittelua. Salmisen nousukiito on terävöittänyt myös lajia vuosikaudet hallinneen Kristiina Mäkelän tekemistä. Jo kaksikon nykytaso riittäisi EM-kisoissa mitaleille. Salminen oli viime vuoden tilastoissa kolmanneksi paras eurooppalainen.

Ella Junnilan taso voi riittää mitalisijoille EM-kisoissa.

Korkeushyppääjä Ella Junnila voitti viime talvena EM-hallipronssia tuloksella 196. Ulkokausi meni pipariksi tekniikkaongelmien takia, mutta jos Junnila palaa tasolleen, 195 tai 196 voi hyvinkin riittää arvokisamitaliin myös ulkona.

Pituushyppääjä Kristian Pulli voitti niin ikään EM-hallipronssia Torunissa. Tulos 824 ja Pullin viime vuonna hyppäämä SE 827 kertovat siitä, että hänellä on kaiken osuessa kohdalleen potentiaalia nousta mitalikahinoihin.

Kristian Pullin tyylinäyte Tokion olympialaisista.

Miesten keihääseen Suomella on useampi kilpailija, jotka pystyvät heittämään sen reilun 85-metrisen joka voi riittää Johannes Vetterin takana arvokisamitaliin.

Viimeisenä muttei suinkaan vähäisimpänä voi mainita estejuoksija Topi Raitasen. Raitanen oli jo Tokion olympialaisissa kolmen tonnin esteissä paras eurooppalainen. Sama suoritus Münchenin EM-kisoissa toisi kultaa ja kunniaa.

Listaan voisi lisätä vielä useammankin sellaisen urheilijan nimen, jolta voi lähes varmasti odottaa ensi kesänä uutta Suomen ennätystä. Kokonaiskuva kuitenkin hahmottuu varmasti jo yllä olevasta listasta.

Suomalaisen yleisurheilun kärki on laajempi ja laadukkaampi kuin moneen vuoteen. Jo tänä vuonna nähtiin hienoja valonpilkahduksia useammassakin lajissa. Ensi vuodelta on lupa odottaa vieläkin kirkkaampia hetkiä.