Jan Ullrich retkahti taas ja joutui sairaalaan Meksikossa – entinen verivihollinen Lance Armstrong tuli jälleen apuun

Saksalainen pyöräilylegenda Jan Ullrich on sortunut taas päihteisiin.

Entinen huippupyöräilijä Jan Ullrich, 48, on joutunut sairaalaan Meksikossa, uutisoi saksalaislehti Bild. Hän oli matkalla pois Kuubasta, jossa vietti joulukuun alussa syntymäpäiväänsä.

Bildin mukaan Ullrich on retkahtanut alkoholiin ja huumeisiin sen jälkeen, kun hän erosi tyttöystävästään.

Saksalainen pyöräilylegenda on kuitenkin saamassa apua. Tukensa antaa ainakin Ullrichin entinen joukkuekaveri Rolf Aldag.

– Me, jotka ajoimme Janin varjossa ja tienasimme hänen menestyksellään rahaa, olemme hänelle aina velkaa. Voimme vähintään olla hänen tukenaan, kun hän meitä tarvitsee. Janin pitää kuitenkin olla valmis saamaan apua, Aldag kommentoi Bildille ja mainitsi myös mahdollisesta huonosta seurasta, johon Ullrich on joutunut.

Toinen tukija on Ullrichin entinen verivihollinen, Lance Armstrong, 50. Ranskan ympäriajossa aikoinaan vastakkain taistellut pari on nykyään hyviä ystäviä keskenään. Bildin mukaan Armstrong on jo vieraillut sairaalassa, jossa Ullrichia hoidetaan.

Vuonna 2018 Amstrong vieraili saksalaisessa vieroitushoitolassa, jossa Ullrichia hoidettiin ja auttoi hänet myöhemmin hoitokuurille Miamiin.

Ullrichilla on nimittäin ollut jo aiemmin elämässään vaikeuksia päihteiden kanssa. Vuonna 2014 hän törmäsi autolla humalassa Sveitsissä ja sai tuomion. Avioliitto päättyi vuonna 2017. Elokuussa 2018 hän uhkaili saksalaista elokuvantekijää Til Schweigeria Mallorcalla. Myöhemmin hän väitetysti hyökkäsi prostituoidun kimppuun frankfurtilaisessa hotellissa ja joutui psykiatriseen sairaalaan. Tapauksesta määrättiin hänelle yli seitsemän tuhannen euron sakot vuonna 2019.

Ullrich on ainoa saksalainen, joka on voittanut Ranskan ympäriajon. Vuoden 1997 Tour-voiton lisäksi Ullrich voitti Espanjan ympäriajon kaksi vuotta myöhemmin. Saksalainen lopetti uransa vuonan 2007 kovien dopingepäilyjen alaisena. Myöhemmin hän myönsi käyttäneensä dopingia uransa aikana.