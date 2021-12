Karanteeniin joutuvat eivät näillä näkymin päädy ”torakkahotelliin”.

Kansainvälinen olympiakomitea KOK sekä eri maiden olympiakomiteat ovat palaveeranneet ahkerasti viime viikkoina ja kuukausina Pekingin talviolympialaisten alla.

Suuri huoli monelle liitolle ja urheilijalle on Kiinan karanteenikäytäntö. Monen pelko on ollut, että positiivinen testitulos voisi johtaa jopa viikkojen mittaiseen karanteeniin Kiinassa. Kansainvälinen olympiakomitea KOK on luonut ns. playbookin eli pelikirjan, omansa urheilijoille ja joukkueiden edustajille sekä erillisen median edustajille.

– Karanteenikäytännöt ovat tiukat. Joka päivä PCR-testit ja jos positiivinen tulos niin eristykseen. Altistuneet myös eristykseen. Tartunnan saanut tai altistunut pääsee eristyksestä heti kun on saanut kaksi negatiivista testitulosta eli nopeimmillaan kolmessa päivässä, olympiakomitean viestintäjohtaja Mika Noronen kertoo.

– Nämä ovat normaaleja tapaamisia aina ennen olympialaisia. KOK organisoi nämä, ja suurin osa maista osallistuu näihin. Olemme olleet näissä mukana, ja luonnollisesti tässä tilanteessa niiden agenda on ollut voimakkaasti koronapainotteinen.

Olympiakomitean viestintäjohtaja Mika Noronen.

Epäselvyydet ja huolenaiheet liittyvät tulkinnanvaraisiin tilanteisiin. Tällainen on esimerkiksi ns. long covid, jossa testitulos näyttää tavanomaista toipumisaikaa pidempään positiivista.

– Tulkintaerimielisyyksiä voivat aiheuttaa kysymykset siitä, milloin positiivisen tuloksen antanut saa poistua Kiinasta. Voiko vaikka heti jos lentoyhtiö ja kotimaa ottavat vastaan? Mutta näistä varmaan vielä keskustellaan ja tarkennetaan ja tarvittaessa käsitellään tapauskohtaisesti.

Norosen mukaan koko Suomen joukkue on kisoihin mennessä kolmesti rokotettu. Jos triplarokotuksen lisäksi altistumisen jälkeen on negatiivinen testitulos, pääsee Finnairin charterlennolla takaisin Suomeen.

Toisin sanoen vielä on auki, miten urheilijan, maajoukkueen muun jäsenen tai median edustajan käy, jos on esimerkiksi pitkään oireeton, muttei saa negatiivista testitulosta.

Karanteeniolosuhteet ovat oma lukunsa. Laajaa keskustelua herätti mm. saksalaisen kelkkailijan Tobian Arltin ikävä kokemus karanteenista Pekingissä. Hän löysi hotellin sängystään torakoita.

Kyseisen ”torakkahotellin” piti olla Pekingin olympialaisten karanteenihotelli. Aftonbladetin haastatteleman Ruotsin olympiakomitean toiminnanjohtajan Peter Reinebon mukaan useat olympiakomiteat ovat keskustelleet Pekingin suuntaan viime viikkoina.

Torakkahotelli ei odota tartunnan saaneita kisavieraita, vaan käytössä on toinen hotelli.

KOK:n edustajat matkustavat Pekingiin tammikuun alussa tarkastamaan karanteenihotellin olot.

Suomesta kisapaikoilla ovat käyneet ainakin arvokisavalmistautumisen hanketta vetävä Teemu Lemmettylä ja Olympiakomitean kestävyyslajivastaava Olli-Pekka Kärkkäinen marras-joulukuussa.

– He olivat todella tarkassa kontrollissa KOK:n järjestämällä tutustumiskierroksella. Kiinalaiset järjestivät charterlennot, bussi kulki poliisisaattueessa kisapaikoille ja siellä sai liikkua vain alueilla, joihin saatiin lupa. Kuplassa ja kuplasta pois.

Pekingin talviolympialaiset käydään ensi vuoden helmikuussa.