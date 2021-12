Toni Roponen löysi uuden unelmatyön valtavan pettymyksen jälkeen – ”Silloin otti päähän”

Ylen uudelle hiihtoauktoriteetille luvattu unelmatyö meni kalkkiviivoilla sivu suun, mutta uusi löytyi nopeasti tilalle. Ura on vienyt miehen maailmantähtienkin pöytiin.

Vaikka Toni Roponen tunnetaan julkisuudessa lähinnä huippuhiihtäjien valmentajana, Riitta-Liisa Roposen puolisona ja median asiantuntijana, liikuntatieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistosta 2002 valmistunut mikkeliläinen on ollut todella monessa mukana.

Harva enää muistaa, että miesten ampumahiihdon tuoreimmat arvokisamitalit tulivat – Paavo Puurusen ja Vesa Hietalahden voimin – vuoden 2003 MM-kisoissa, kun Roponen oli maajoukkueen päävalmentaja. Vuonna 2005 Roponen yllättäen irtisanoutui.

– Minut oli valittu Haukiputaalle Virpiniemen urheiluopiston rehtoriksi, enkä saanut virkavapaata. Irtisanouduin Ampumahiihtoliitosta ja käytin verukkeena huonoa MM-menestystä.

Lue lisää: Kuvat: Isoa tunnetta pelissä – Riitta-Liisa Roponen ja aviomies Toni hempeilivät SM-kullan kunniaksi

Pääsyy lähtöön oli halu asettua vaimon ja silloin 1-vuotiaan Ida-tyttären kanssa Haukiputaalle.

Roposen viimekeväistä valintaa paljon suuremman urheiluopiston eli Tanhuvaaran vetäjäksi edelsi hieman erilainen näytelmä. Kun pandemia piti perhettä erillään – isää Coloradossa ja muita Suomessa – Roponen haki loppuvuodesta 2020 Suomesta töitä. Ja heti tärppäsi.

– Se oli unelmatyö merkittävän hiihtoalankin toimijan myyntijohtajana. Mutta alkuvuodesta 2021 yhtiö ilmoitti, ettei voikaan täyttää paikkaa käynnissä olleiden yt-menettelyjen vuoksi. Silloin otti päähän.

Suomen miehet saavuttivat edellisen kerran ampumahiihdossa arvokisamitaleita vuoden 2003 MM-kisoissa, Paavo Puurusen (kuvassa) ja Vesa Hietalahden voimin. Päävalmentaja oli tuolloin Toni Roponen.

Roponen ei kerro yhtiön nimeä, mutta IS:n tietojen mukaan kyse oli Rapala-konsernista. Sen hiihtotuoteperheeseen kuuluvat Peltosen sukset ja Rexin sauvat sekä voiteet, jotka ovat kansainvälisiäkin menestystuotteita.

Lue lisää: Mikä on Riitta-Liisa Roposen, 43, salaisuus? Valmentajamies Toni Roponen kertoo: ”Se on aika poikkeuksellista”

Roponen laittoi uutta puuta uuniin. Hän oli vuonna 1992 opiskellut liikunta-alaa savonlinnalaisessa Tanhuvaarassa, joka nyt haki toimitusjohtaja-rehtoria.

– Yksi unelmatyö meni sivu suun, mutta toinen putosi syliin.

Ilta-Sanomat vieraili Toni Roposen työhuoneessa Denverin yliopistolla 2020, juuri ennen koronapandemian alkamista. Perhe viihtyi Coloradossa niin hyvin, että harkitsi jo oman kodin ostamista.

Valmentajana myös Kanadassa ja USA:ssa työskennellyt Roponen oppi kansainvälisestä huippu-urheilusta ja sen liiketoiminnasta paljon työskennellessään oulunsalolaisen Polarin palveluksessa 2007–15.

Lue lisää: Yle antoi hiihtoasiantuntija Toni Roposelle tiukan ohjeistuksen – koskee Riitta-Liisa Roposen kilpailuja

Hän myi ja opetti sykkeenmittausta ja sen antaman palautteen hyödyntämistä mm. huippuluokan tennistähdille, kuten Fernando Verdascolle ja Roger Federerille. Tutuiksi tulivat niin huipputason pikaluistelijat, koripalloilijat, ammattipyöräilijät ja tietysti hiihtäjät sekä ampumahiihtäjät.

– Toisin kuin moni kuvittelee, en ole saanut koskaan palkkaa hiihtovalmennuksesta. Siihen on mennyt enemmän kuin tullut ja se, mikä on tullut, on pääasiassa mennyt leirimatkoihin tai palkattomiin vapaisiin. Ja tämä ei todellakaan ole moite valmentamiani urheilijoita kohtaan.

Kun Toni Roponen työskenteli sykemittarivalmistaja Polarin palveluksessa, hän teki läheistä yhteistyötä mm. espanjalaisen tennistähden Fernando Verdascon kanssa.

USA:ssa Denverin yliopiston hiihtopäävalmentajana Roponen ja koko perhe viihtyivät niin hyvin, että suunnitteilla oli jo oman kodin ostaminen Coloradosta. Pandemian takia kaikki suunnitelmat menivät kuitenkin uusiksi.

– USA:ssa ihastutti erityisesti valmentajuuden ja urheilijuuden arvostus. Se oli hurjalla tasolla.

Perhe viettää joulua vaimon vanhempien ja Toni Roposen edellisliitosta olevan 20-vuotiaan Tommi-pojan kanssa Haukiputaalla Perämeren rannalla. Tapaninpäivänä toukokuussa 44 vuotta täyttävä vaimo matkustaa Sveitsiin Tour de Skille. Viimeisen kerran?

– En sano enää asiaan mitään. Olen ollut jo niin monta kertaa väärässä. Jos Pekingin olympiakisat siirtyvät vuodella, eiköhän urakin jatku vuodella, Roponen nauraa