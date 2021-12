Ferrari-mies ja entinen kilpa-ajaja Esa Schroderus on nähnyt Suomen vaurastumista aitiopaikalta.

Juttu on julkaistu ensimmäistä kertaa 14. elokuuta 2021.

Henkeäsalpaavassa maisemassa vieraan toivottaa tervetulleeksi Enzo-koira. Koiran nimi on kaikkea muuta kuin sattumaa, sillä nyt ollaan Mister Ferrarin tai ainakin Suomen Mister Ferrarin eli Esa Schroderuksen pihamaalla.

Schroderuksen perheen tyylikkäästi trimmattu koira on nimetty Enzo Ferrarin mukaan. Edesmennyt Enzo Ferrari on legendaarisen italialaismerkin autotehtaan ja kilpatallin perustaja.

Esa Schroderus, 54, on puolestaan Lempäälässä ja Tallinnassa toimivan Luxury Collection Automobilesin johtaja, yksi omistajista sekä entinen kilpa-ajaja. Luksusautoja kauppaavan liikkeen kuuluisin myyntituote on Ferrari, johon Schroderuksella on ollut kiinteä side jo vuosia.

Kauniissa kesäsäässä Ferrari-mies Schroderuksen hulppea talo Hämeenkyrön Jumesniemellä näyttää parhaita puoliaan. Järvi on peilityyni ja tuokiokuva Schroderusten upean talon päärakennukselta Mahnalanselän vesistölle on maalauksellinen.

Rantarakennuksen yhteydessä sijaitsevalla laiturilla kelluu arvokas ja harvinainen Riva-vene. Samantyylisiä veneitä on voinut bongailla muun muassa vanhoista Bond-leffoista. Vene on italialainen, kuinkas muuten.

– Tokaisin joskus, että jos minä uimataidottomana miehenä joskus vielä veneen hommaan, niin se on sitten Riva. Minulla on hieman tavanomaisempi vene Tampereen Näsijärvelläkin, mutta Riva on ehdottomasti suosikkini, Schroderus kertoo innostuneena.

Esa Schroderus ja Suomen vesillä melko harvinainen Riva-vene.

Maisema ja Riva ovat jo nähtävyyksiä sinänsä, mutta myös päärakennus kätkee sisälleen upeita yksityiskohtia. Yksi niistä on autohissi, jonka avulla Schroderus voi nostaa mykistäviä ajokkejaan pohjakerroksen autotallista etupihalle ja kaasuttaa siitä suoraan määränpäähänsä.

– Vierailin aikoinaan Etelä-Saksassa miehen luona, jolla oli tällainen hissi. Se oli pöyristyttävän hieno ja makea juttu. Ajattelin, että minäkin haluan joskus tuollaisen.

Schroderus demonstroi autohissin toimintaa ajamalla hissiin perheen nostalgisen (sen alkuperäisen) Fiat 500L -auton.

Talon autotallia ei voi oikeastaan autotalliksi kutsua. Aarreaitta on lähempänä totuutta. Sisällä on neljä Ferraria, Ducatin arvokas moottoripyörä, liki 300 isännän voittamaa palkintopokaalia sekä iso määrä moottoriurheiluun liittyviä muisto- ja arvoesineitä. ”Tallissa” on myös toimistonurkkaus ja baari, jossa kelpaa ottaa lasilliset tai paritkin ystävien ja yhteystyökumppaneiden kanssa.

Esa Schroderus talonsa komeassa autotallissa.

Muistoesineinä löytyy muun muassa Kimi Räikkösen lippis nimikirjoituksella sekä entisen Ferrari-tähden Felipe Massan ajohanskat nimikirjoituksella.

– En osaa sanoa, mikä autoistani on rakkain. Hienoin auto, joka autohissistäni on noussut, on luultavammin Ferrari 488 Pista. Arkiajot ajan tällä hetkellä Maseratilla, Schroderus sanoo.

Autotallista löytyy Kimi Räikkösen lippis nimikirjoituksella ryyditettynä.

Luksustalo, superautoja ja kiiltäviä veneitä. Miten tähän on sitten tultu?

Taivalkoskelta ponnistanut perheenisä kuvailee itseään maanläheiseksi ihmiseksi ja painottaa päässeensä asemaansa kovalla ja sinnikkäällä työllä.

– Olen normaalista suomalaisesta perheestä. 14-vuotiaana oli ensimmäinen kesätyö, kun istutin metsää Taivalkoskella. Siellä kun huhki hirveällä kesähelteellä, tuli viimeistään selväksi, että jokainen sentti on ansaittava. Kaikki mikä on tullut siitä lähtien, on itse tehtyä.

Esa Schroderus ja Heidi-vaimo.

Autoista hän on ollut kiinnostunut pikkupojasta lähtien. Hän ajoi autoja ensin isänsä sylistä ja sen jälkeen yksinkin ennen ajokortti-ikää. Ensimmäiseksi omaksi autokseen hän hankki Volvo Amazonin itse tienaamillaan rahoilla. Tästä Amazonista hän ”tuunasi” 330-hevosvoimaisen komeuden, jonka myös autoalan lehti noteerasi esittelyllään.

1980-luvulla Schroderus oli Tampereella autoalan insinööriopinnoissa. Lopputyö jäi tekemättä, ja Schroderus kutsuukin itseään leikkisästi valeinsinööriksi.

Kilpa-autoilu tuli kuvaan 1980-luvun lopulla, kun Schroderus oli Fiat Uno Turbo Trophy -ratasarjassa ensin mekaanikkona ja sen jälkeen myös kuljettajana. Pikku hiljaa hän pääsi entistä nopeampien kilpa-autojen rattiin ja menestyi etenkin Super Saloon -luokassa, jossa tuli sekä Suomen- että Pohjoismaiden mestaruus.

Side Italiaan ja Ferrariin vahvistui erottamattomaksi 1990-luvulla, kun Schroderus alkoi kilpailla Ferrareilla.

– Ostimme kolaroidun Ferrari F40:n Ruotsista ja rakensimme sen pohjalta Johanssonin Jorman kanssa kaksi F40-replikaa. Kilpakäyttöön tehdyissä ajokeissa oli Chevroletin ja Porschen tekniikkaa, mutta se oli silti ensikosketus Ferrareihin, Schroderus kertoo.

Sittemmin Schroderus perusti Nokialle Team F40 -autohuollon, jossa korjattiin ja huollettiin pääasiallisesti tavallisia arkiautoja. Pikku hiljaa myös Ferrareihin liittyvät työt lisääntyivät.

Osa asiakkaista alkoi myös tiedustella, voisiko Schroderus auttaa Ferrarin etsinnässä ja hankinnassa. Tällaiset toimeksiannot lisääntyivät, ja Team F40:n asiat veivät entistä enemmän aikaa. Niinpä Schroderus päätti luopua palkkatöistään teollisuuden kunnossapitotöihin erikoistuneen Tespal Oy:n johtotehtävissä.

Vuonna 2015 oltiin siinä pisteessä, että kilpa-autoilussa ja autoalalla tiiviisti verkostoitunut Schroderus sai Italiasta vihreää valoa Ferrarin maahantuonnille. Schroderus itse kokee, että se on osoitus luottamuksesta sekä hyvin tehdystä työstä liikemiehenä ja kilpa-ajajana.

Entinen kilpa-ajaja Esa Schroderus on intohimoinen automies.

Schroderuksen mukaan Luxury Collection Automobiles myi viime vuonna 57 uutta Ferraria Suomesta ja Virosta. Tähän päälle tulee yrityksen muiden merkkien myynti.

Korona hyydytti kauppaa vain hetkellisesti. Esimerkiksi viime kesänä Lempäälästä myytiin Ferrari 812 GTS, jonka hinta veroineen on 868 000 euroa.

Ferrareja kaupatessaan Schroderus onkin nähnyt aitiopaikalta, kuinka Suomi on vuosien varrella vaurastunut. Schroderus arvioi, että myös maamme asenneilmasto on muuttunut.

– Pitkään olimme jämähtäneet siihen, että toivottavasti naapuri ei huomaisi vaurauttani. 1980-luvun juppiaikana oli toki henkselien paukuttelua, mutta se oli suomalaisittain eräänlaista rahankäytön teini-ikää. Osalla meni överiksi ja tuli ylilyöntejä.

– Nyt olemme ehkä kasvaneet aikuisikään ja huomanneet, että itse aikaan saadulla vauraudella voi itseään myös palkita, eikä rahan käyttöä tarvitse hävetä.

Entä minkä unelman Esa Schroderus haluaisi vielä itse toteuttaa?

– Villa Italiasta on perheemme haave.