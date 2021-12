Tiffany Cromwell paljasti IS:lle: Näin suhde Valtteri Bottaksen kanssa alkoi – kertoi myös suosikkijuttunsa Suomesta

Kilpapyöräilijä Tiffany Cromwell kertoi kesällä Ilta-Sanomien haastattelussa, että hän on puolisonsa Valtteri Bottaksen kautta tutustunut ja rakastunut Suomeen.

Nastolan rauhoittavat järvimaisemat ja Kilpisjärven komeat tunturit, Fazerin suklaa ja korvapuustit, jääkiekko ja saunakulttuuri…

Australialaiselle kilpapyöräilijälle Tiffany Cromwellille on ehtinyt reilussa vuodessa kertyä iso kasa Suomeen liittyviä suosikkijuttuja.

– En tiennyt mitään Muumeista ennen kuin tulin tänne, nyt minulla on pakkomielle niistä! Enkä aiemmin pitänyt edes lakritsista ja nyt rakastan salmiakkia, Cromwell naurahtaa.

– Fazerin suklaa on ehdoton suosikkini. Aina kun olemme täällä täydennän varastoni ja vien sitä kotiin, hän lisää.

Cromwell, 32, tunnetaan Suomessa F1-kuski Valtteri Bottaksen puolisona. Suomalaisen poikaystävän kautta Cromwell on saanut läpileikkauksen sinivalkoisesta kulttuurista, sillä pariskunta on viettänyt yhdessä paljon aikaa Suomessa. Niin myös kesäkuun alussa, jolloin Cromwellillä oli aikaa haastattelulle ennen kuin kahden huippu-urheilijan elämä kisareissuineen ja treenikiireineen puski taas päälle.

Bottas omistaa järvenrannassa sijaitsevan huvilan kotipaikkakunnaltaan Nastolasta, ja siitä on tullut Cromwellillekin tärkeä hengähdyspaikka aikataulutetun arjen keskellä.

– Kun sitä vertaa siihen, missä asumme Etelä-Ranskassa, se on täysi vastakohta. Monaco voi olla aika vilkas, etenkin kesäisin. Nastolassa voi vain rentoutua ja nauttia luonnosta.

Toinen Cromwellin suosikkipaikka löytyy pohjoisesta.

– Olemme olleet kolmesti Kilpisjärvellä. Se on minulle yksi niistä harvinaisista paikoista, joka on vielä melko koskematon. Se on villi ja täynnä luontoa – paikka, johon voi paeta. Rakastan siellä olemista.

Tiffany Cromwell piipahti kesäkuun alussa Suomessa. Hän vietti Bottaksen kanssa aikaa Nastolassa ja ennen Azerbaidzhanin F1-osakilpailuun matkustamista myös vajaan vuorokauden Helsingissä.

Etelä-Australiassa, lähellä Adelaidea sijaitsevassa Stirlingin kaupungissa syntynyt ja kasvanut Cromwell ei tietenkään ole ensimmäistä kertaa vieraan kulttuurin keskellä. Kilpapyöräily on vienyt häntä ympäri maailman jo nuoresta lähtien. Hän on viettänyt matkalaukkuelämää 18-vuotiaasta; asunut Yhdysvaltojen Coloradossa, viettänyt kausia Italiassa – ja sittemmin asunut ja kilpaillut päätoimisesti Euroopassa jo vuosikymmenen ajan.

Päätös Australian jättämisestä ja pyöräilyyn panostamisesta piti tehdä nuorena, sillä kansainvälisen huippupyöräilyn näkökulmasta lajin kovimmat kisat, parhaat urheilijat ja huipputallit ovat Euroopassa.

Monacoa Cromwell on kutsunut kodiksi vuodesta 2011. Monaco on myös se paikka, jossa hän tapasi F1-kuski Bottaksen. Vaikka ulkopuolisille tulee pienestä ruhtinaskunnasta helposti mieleen kasinot ja ökyrikkaat asukkaat, Monaco on myös huippu-urheilijoiden keskittymä.

– Tapasimme yhteisten ystäviemme kautta Monacossa. Siellä on iso urheilijoiden yhteisö ja erilaisia urheiluun liittyviä tilaisuuksia, joihin saatat päätyä.

Urheilu yhdisti kilpapyöräilijän ja moottoriurheilijan. Ja Bottaksen mutkaton luonne oli se, mihin Cromwell rakastui.

– Hän oli vain hyvin aito, mukava ja nöyrä alusta lähtien. Meitä yhdistää kiinnostus urheilua ja pyöräilyä kohtaan, ja kävimme yhdessä pyörälenkeillä, Cromwell kertoo suhteen alusta.

Suomessa Cromwell ei ennen Bottasta ollut vieraillut, mutta formuloiden maailma oli tuttu. Monacossa hänen tuttavapiiriinsä oli urheilijayhteisön kautta kuulunut F1-kuskeja ja heidän puolisoitaan. Ja Cromwellilla on myös omia osakilpailumuistoja lapsuudesta asti.

– Jo lapsena katsoin kisoja telkkarista. Kun olin ihan pieni, Adelaidessa järjestettiin GP. En koskaan ollut paikan päällä, mutta muistan, että autojen äänet kuuluivat meidän kotitalolle asti. Ne olivat niin äänekkäitä.

– Olen aina seurannut lajia jonkun verran, mutta en tietenkään ole ollut niin kiinnostunut siitä kuin mitä nyt olen, Cromwell tiivistää.

Cromwell on nykyään tuttu näky F1-osakilpailuissa. Vaikka koronapandemia on laittanut tarkat rajoitukset sille, ketkä pääsevät varikoille, Bottaksen talli Mercedes on toivottanut hänet tervetulleeksi.

– He (Mercedeksen työntekijät) ovat olleet alusta lähtien upeita. He sanoivat Valtterille, että minun on mahdollista olla siellä osana henkilökuntaa. Se oli tosi hienoa. Luulen, että he myös näkevät arvon siinä, että olen kisoissa Valtterin tukena.

Valtteri ja Tiffany huristelivat huhtikuussa 2021 sähköpotkulaudalla Portugalin GP:n varikolla.

Itsekin huippu-urheilijana ja kisaympyröitä vuosikaudet kiertäneenä Cromwell tietää, milloin ja miten tarjota tukea.

– On kiva tarkkailla ja olla apuna tarvittaessa, mutta en myöskään halua olla tiellä kun he tekevät työtään. Haluan auttaa Valtteria niin paljon kuin on mahdollista, ja ymmärrän niitä ylä- ja alamäkiä, joita hän käy läpi. Kaikki urheilijat käyvät läpi tunteiden vuoristorataa, joten pitää vain yrittää löytää paras tapa olla tukena. Erityisesti vaikeina hetkinä.

Cromwellin oma laji mahdollistaa sen, että hän voi matkustaa F1-varikoille poikaystävänsä tueksi.

– Kunhan minulla vain on pyöräni, voin harjoitella missä tahansa. Olen onnekas, että minulla on mahdollisuus olla Valtterin mukana kisoissa silloin, kun ne eivät mene päällekkäin omien kisojeni kanssa.

Tuki on molemmin puolista. Myös Bottasta on totuttu näkemään Cromwellin kisoissa. Huippu-urheilevalle, arkeaan harjoituksien ja kisamatkojen kautta aikatauluttavalle kaksikolle se on tapa pitää parisuhdetta yllä.

– Jos emme tulisi toistemme kisoihin, emme luultavasti koskaan näkisi toisiamme, Cromwell sanoo ja kertoo arjen olevan välillä melkoista kalenteripalapeliä.

– Välillä katsomme kalentereitamme ja olemme, että ”okei olemme nyt täällä ja sitten meidän pitää olla täällä”. Joskus matkustan omista kisoistani suoraan hänen kisoihin ja toisin päin. Mutta on kiva saada hänen tukensa, sillä on iso merkitys.

Jos Cromwell on saanut lämpimän vastaanoton Mercedeksen F1-tiimiltä, yhtä lämmin on ollut Cromwellin CANYON//SRAM Racing-pyöräilytallin tervetulotoivotus Bottakselle.

– Olen hyvin onnekas, sillä tiimini on hyvin vastaanottavainen sen suhteen, että hän on mukana kisoissa. Se ei ole aina itsestäänselvyys; pyöräily voi lajina olla hyvin suljettu urheilijoiden puolisoilta.

– Myös tallille on hyväksi, että hän on mukana. He voivat oppia jotain myös häneltä. Sellaisia pikkujuttuja, jotka antavat erilaisen näkemyksen lajin ulkopuolelta.

Helsinki on Cromwellille hieman tuntemattomampi kaupunki. Pääkaupunkiseutua enemmän hän on viettänyt aikaa Nastolassa.

Kaiken kaikkiaan Cromwell on iloinen siitä, että hän saa jakaa kiireisen arkensa ja uransa tähtihetket ja vaikeat paikat toisen huippu-urheilijan kanssa. Urheilun vaatimuksia, kovaa harjoittelua ja paikasta toiseen pomppivaa elämää ei tarvitse selitellä tai pahoitella, kun puoliso ymmärtää realiteetit oman uransa kautta.

– Jokainen huippu-urheilija tietää, että välillä on oltava itsekäs jos haluaa olla paras. Se on tasapainottelua: se voi toimia ja välillä taas ei. Kahden jääräpäisen urheilijan välillä voi myös olla liikaa tulta. Minä olen kuitenkin onnellisessa asemassa, sillä Valtteri on hyvin rauhallinen ja ymmärtäväinen, Cromwell sanoo.

Hän kertoo, että urheilijapuolison kautta myös omaan tekemiseen ja harjoitteluun on tullut uusia näkemyksiä.

– Hän on ollut iso apu siinä, että olen oppinut lepäämään kunnolla. Monen muun kilpapyöräilijän tavoin minulla on ollut tunne, että pitää koko ajan tehdä enemmän ja enemmän, kun tosiasiassa liiallisesta harjoittelusta on vain haittaa. Valtteri on saanut minut ymmärtämään, että välillä on ihan ok vain istua sohvalla ja olla tekemättä mitään.

Tiffany Cromwell on Australian pyöräilyjoukkueen ”road captain”, tiekapteeni. Se tarkoittaa sitä, että hän on vastuussa, jos kesken kisan on reagoitava johonkin tai tehtävä nopea päätös.

Tällä hetkellä ylimääräiseen sohvalla istuskeluun ei tosin ole aikaa. Cromwell valmistautuu parhaillaan uransa ensimmäisiin olympialaisiin. Naisten maantiepyöräilyn maantieajo ja aika-ajo ovat Tokiossa ohjelmassa heti heinäkuun puolella kisojen ensimmäisen viikon aikana.

Kun Cromwell 12-vuotiaana noukittiin pyöräilyn nuorten talenttien ryhmään, tavoitteena väläyteltiin vuoden 2008 Pekingin olympialaisia. Hänen uransa mutkitteli kuitenkin lopulta sekä Pekingin, Lontoon että vielä Rionkin kesäkisojen ohi ilman paikkaa Australian olympiajoukkueessa.

– Olin hyvin iloinen ja innoissani, ehkä hieman helpottunutkin, kun sain tietää että minut oli valittu Tokion joukkueeseen, Cromwell sanoo.

Cromwell oli Pekingin kisojen aikaan vielä melko nuori ja kokematon, mutta Lontoosta 2012 ja Riosta 2016 hän jäi vain niukasti ulos.

– Olen tietysti unelmoinut tästä pikkutytöstä lähtien. Uskon, että on jokaisen urheilijan unelmana päästä olympialaisiin ja edustaa maataan.

Cromwell ja Bottas Ranskan GP:n varikolla viime viikolla. Cromwell jakoi Instagramissa kuvan samaisesta tilanteesta ja vitsaili, että rusketusrajoista kilpapyöräilijän tunnistaa.

Olympiamatkalla Cromwellin tukena ovat tietysti australialaiskannattajat, mutta tsemppiä ja onnentoivotuksia tulee taatusti myös Suomesta. Cromwell on Instagramissa jakanut paljon kuvia ja kokemuksia Suomen-reissuiltaan, ja pidetyn suomalaisurheilijan puolisolle on kertynyt iso joukko suomalaisia seuraajia ja faneja.

– Olen ehdottomasti huomannut ison kasvun suomalaisten seuraajieni määrässä. On ihanaa, että he ovat tavallaan ottaneet minut omakseen, aussina – se olisi voinut mennä toisinkin päin. Ehkä otti hiukan aikaa, että suomalaiset lämpenivät minulle, mutta nyt tunnen heidän tukensa, Cromwell kertoo.

