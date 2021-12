Urheilussa häirintää kokeneiden tuki on vaakalaudalla – palvelun ensi vuoden rahoitus auki

Väestöliiton ja urheilujärjestöjen yhteisen Et ole yksin -palvelun ensi vuoden rahoitus on vielä varmistumatta.

Vuodesta 2018 alkaen toiminut palvelu on tarjonnut ammattiapua epäasiallista kohtelua havainneille ja kokeneille.

– Palvelulle on kysyntää, sanoo Väestöliiton asiantuntija Pauliina Lius.

Lius kertoo, että viime vuonna palveluun tuli 150 yhteydenottoa. Tänä vuonna alkuvuosi oli hiljaisempi koronarajoitusten aikaan, mutta syksyllä yhteydenotot ovat lisääntyneet. Tänä vuonna niitä on ollut noin 120.

Asiattoman kohtelun ennaltaehkäisy ja toisaalta sellaista kokeneiden tukeminen ovat urheiluyhteisössä esillä aiempaa näkyvämmin. Hiljattain julkisuudessa on puitu häirintää muun muassa pesäpallossa ja yleisurheilussa. Viime viikolla pesäpallovalmentaja Petri Kaijansinkko myönsi syyllistyneensä seksuaaliseen häirintään, ja ottelija Miia Sillman kertoi marraskuussa Ilta-Sanomissa joutuneensa lapsena seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi.

Häirinnän uhreille kokemukset ovat ravisuttavia, ja ne voivat pilata urheilu-uran ja elämän.

– Ei ole urheiluyhteisön eikä hankkeen intresseissä, että Et ole yksin -palvelu loppuisi, Lius sanoi.

Hänen mukaansa palvelun markkinointi ja viestintä vaativat kuitenkin vielä työtä, sillä urheilussakaan kaikki eivät vielä tunne palvelua.

Et ole yksin -puhelimen ja chatin rahoitus on aiemmin tullut pääosin Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksesta (STEA), mutta ensi vuodelta haettu 99 000 euron avustus karsittiin Väestöliiton tuesta. Nyt sisällä on anomus Opetus- ja kulttuuriministeriöön (OKM).

– Lopullinen päätös on vielä tulematta, Lius sanoi maanantaina.

Suomen urheilun eettisen keskuksen (Suek) pääsihteeri Teemu Japisson on toiveikas OKM:n avustuksen suhteen. Viime viikolla kokoontuneessa Suekin hallituksen kokouksessa hän ilmaisi huolensa hankkeen rahoituksesta.

– Urheiluyhteisöllä ei ole vastaavaa osaamista kuin Väestöliiton asiantuntijoilla. Tarvetta keskustelulle ammattilaisten kanssa on, eikä kukaan muu taho tarjoa vastaavaa, Japisson kommentoi Suekin hallitustiedotteessa.