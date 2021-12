Tom Bradyn, 44, hermot paloivat täysin – viaton, satojen eurojen arvoinen laite sai tuntea supertähden raivon

New Orleans Saintsin puolustus sai Tom Bradyn raivon partaalle.

Harva asia on mennyt pieleen Tom Bradyn uralla sen jälkeen kun hän siirtyi Tampa Bay Buccaneersiin keväällä 2020. Seura voitti Super Bowlin viime helmikuussa, ja myös kuluva kausi on sujunut erinomaisesti.

44-vuotias Brady pelaa vielä paremmin kuin viime kaudella. Ainoastaan yksi joukkue on jatkuva piikki lihassa: New Orleans Saints. 2000-luvun menestysseuroihin lukeutuva Saints on ollut alavireessä tänä vuonna, vaan ei Bradya ja Buccaneersia vastaan.

Saints otti koronakurimuksen keskellä 9–0-voiton Bradyn joukkueesta ja jätti Bradyn nollille ensimmäistä kertaa 15 vuoteen.

Viheliäinen puolustus sai konkaritähden kiukustumaan toden teolla. Televisiokamerat taltioivat hetken, kun heittämänsä syötönkatkon jälkeen turhautunut Brady paiskasi tabletin voimalla päin hänen takanaan ollutta laatikkoa.

Viaton tabletti ei ollut aiheuttanut syötönkatkoa, sen tehtävänä oli ainoastaan mitä todennäköisimmin näyttää pelinrakentajalle kuvaa virheeseen johtaneesta tilanteesta.

Brady on hävinnyt kaikki neljä runkosarjaotteluaan kahden kauden aikana New Orleansia vastaan. Hän sai revanssin viime talvena pudotuspeleissä, mutta tällä kaudella runkosarjakirous jatkui.

Edellisen kerran Bradyn johtama joukkue nollattiin kaudella 2006. Tuolloin Miami Dolphins oli vahvempi 21–0.

Buccaneers on voittanut 10 kauden 14:stä ottelustaan jo lähes varmuudella pudotuspeleissä. Saintsille voittoja on kertynyt 14 ottelussa seitsemän, ja se taistelee edelleen paikasta loppupeleihin.