Kouluista ja armeijasta kantautui huolestuttavia uutisia – Mats Uotila, 17, ja Lauri Lindén, 19, kertovat, mitä lasten ja nuorten heikentyneelle kunnolle pitäisi tehdä

Moni lapsi ja nuori on niin heikossa kunnossa, että arjessa jaksaminen vaikeutuu. Mitä asialle pitäisi tehdä? Lauri Lindén, 19, ja Mats Uotila, 17, keskustelivat aiheesta Whatsappissa.

Lasten ja nuorten kuntoa mittaavan Move!-seurannan uudet tulokset julkistettiin tällä viikolla. Niiden perusteella viides- ja kahdeksasluokkalaisista yli kolmanneksella fyysinen toimintakyky on niin heikolla tasolla, että se voi vaikeuttaa arjessa jaksamista.

Yksi hätkähdyttävimmistä tutkimustuloksista liittyy istumiseen. Peräti 25 prosenttia kahdeksasluokkalaisista pojista ja 18,1 prosenttia viidesluokkalaisista pojista ei pystynyt istumaan lattialla selkä suorana.

Samaan aikaan Valtion liikuntaneuvosto tiedotti, että tänä vuonna varusmiesten kestävyyskunto on ollut mittaushistorian toiseksi huonoin. Cooperin testin eli 12 minuutin juoksutestin tulos oli kuluvana vuonna keskimäärin 2 376 metriä.

Mitä lasten ja nuorten kunnolle pitäisi tehdä?

Uotila: Tulokset ovat huolestuttavia. Usein ruokailu- ja liikkumistottumukset lähtevät lapsuudesta, joten korostan vanhempien vastuuta. Alakouluikäinen ei vielä osaa valmistaa terveellistä ruokaa ja huolehtia liikkumisesta. Se on vanhempien tehtävä.

Lindén: Säännöllinen liikunta on keskeistä nuorten jaksamisen kannalta. Nuorten vapaa-ajan toiminta on muuttunut. Yhä enemmän aikaa kuluu kotona puhelimen ja videopelien ääressä. Myös korona vaikuttaa, kun harrastustoiminta on ollut asteittain seis.

Uotila: Korona toki vaikuttaa, mutta kehitys on alkanut jo ennen sitä. Sinä ja minä osaamme jo itse huolehtia liikunnasta ja ravinnosta, mutta viidesluokkalainen ei vielä osaa. Siksi peräänkuulutan vanhempien vastuuta. Hyvää esimerkkiä näyttämällä pääsee alkuun.

Lindén: Totta. Tässä on monta osa-aluetta. Yksi on koulun vastuu. Toinen se mitä tapahtuu vapaa-ajalla. Koulussa liikunnan määrää pitäisi lisätä. Samalla perheissä on syytä painottaa terveellistä ja liikunnallista arkea pienestä pitäen.

Uotila: Vastuuta kasvatuksesta sysätään liikaa koululle. Vastuu on huoltajien, eikä siitä pääse mihinkään. Koululiikuntaa voi lisätä, mutta muutama viikkotunti ei muuta kokonaisuutta. Nuorempien kohdalla vastuu siis vanhempien. Meillä on jo kyvyt ja valmiudet tehdä itse.

Lindén: Niin, se on totta, että kun liikuntaa pitäisi harrastaa tunti päivässä ei koulu luultavasti sitä täysin pysty täyttämään. Liikuntaan kannustamisessa sen rooli on kuitenkin iso. Haluan nostaa esille koulumatkat. Ajokortin saamisen jälkeen nuorten lyhyiden koulumatkojen käveleminen ja pyöräily vähentyy dramaattisesti.

Uotila: Kannustaa toki pitää. Terveystiedon opetuksessa nuori saa valmiudet tehdä itse päätöksiä sen suhteen, miten paljon liikkuu ja millaista ruokaa syö. Kaikki lähtee omasta asenteesta.

Lindén: Minusta lapsella olisi hyvä olla joku liikuntaharrastus. Seuratoiminta on itselle tuttua ja lähellä sydäntä. Myös vähävaraisille pitää tehdä mahdolliseksi harrastaa. Se ei toki ole kaikille. Vähän vanhemmille kuntosalit ovat hyviä paikkoja harrastaa hikiliikuntaa. Kunhan tekee jotain mielekästä, eikä makaa puhelimen kanssa kotona kaikkea aikaa.

Uotila: Samaa mieltä. Suuri kiitos kaikille seuratoimijoille, teette tärkeää työtä. Kun lapsena tottuu aktiiviseen elämäntapaan, niin sitä tulee usein pidettyä yllä myös aikuisena. Siksi nuorten toiminta on tärkeää.

Lindén: Kyllä, iso kiitos. Haluan myös nostaa esille huolen varusmiesten heikentyneestä kestävyyskunnosta. Tämä aihe on ajankohtainen, koska olen menossa tammikuussa armeijaan. Armeija on paikka, jossa on erittäin vaikea pärjätä rapakunnossa. Siellä realisoituu nämä jo lapsista lähtevät ongelmat karulla tavalla.

Uotila: Varusmiesten kestävyyskunto on laskenut kuin lehmän häntä. On selvää, että tarvitaan asennemuutos. Emme silti ole Suomessa yksin tämän kanssa, sama kehitys on muissakin länsimaissa. Arkiliikunta on vähentynyt ja syömme epäterveellisemmin. Näistä se johtuu.

Lindén: Myös koronavuosi toi varusmiehille lisää painoa. Kestävyyskunto on heikentynyt ja varusmiehet suoriutuvat tehtävistään yhä huonommin. Tuntuu, että tämä on modernin yhteiskunnan vitsaus. En halua syyllistää ketään, mutta kuten Mats sanoo, täytyy meidän keskittyä paremmin terveellisiin elintapoihin. Haluan myös sanoa, että se on meille yksilöille hyväksi. Kun voimme paremmin, suoriudumme paremmin.

Uotila: Itsekin kannustan jokaista lisäämään liikuntaa ja terveellistä ruokaa. Kun keho voi hyvin, mieli voi hyvin. Fyysinen ja psyykkinen terveys eivät ole toisista erillään. Hyvän kunnon ylläpitäminen on isänmaallista ja parhaaksi itsellesi. Siksi se on niin tärkeä asia.

Lindén: Mulla on pari ideaa: Mitä mieltä olisit, Mats, jos tavoiteltaisiin koululiikuntaa tunnin päivässä? Ja monipuolisesti eri lajeja. Kannustetaan perheissä ja koulussa liikkumaan sekä tuodaan ruokaympyrä takaisin ihmisten mieleen. Ja panostetaan urheiluseuroissa, että lapset pääsevät pienellä kynnyksellä kokeilemaan urheilua. Eikä unohdeta ergonomiaa. Lapset, selät suoraksi!

Uotila: Koululiikunnan merkittävän lisäämisen sijaan panostaisin harrastusmahdollisuuksiin. Itse pidin koululiikunnasta, mutta toisenkinlaisia kokemuksia on ollut. Muista täysin samaa mieltä. Esimerkin voima on suurin; näytetään siis kaikki yhdessä. Terveelliset elämäntavat kunniaan.

Lindén: Se on ehdottomasti totta. Koululiikunta on hyvästä, mutta se saattaa aiheuttaa myös huonoja kokemuksia. Ei meidän tarvitse olla mitään himourheilijoita, mutta pidetään itsemme kunnossa. Yritän itsekin parantaa näitä tapoja.

Uotila: Sama täällä. Olen pyrkinyt lisäämään arkiliikuntaa ja syömään terveellisemmin. Ei jokaisen tarvitse olla mäkikotka tai Teemu Selänne, mutta yleiskunto olisi hyvä olla kohdillaan.

Lindén: Jep. Tsemppiä kaikille terveelliseen elämään. Minusta ei koskaan tullut Jari Litmasta, mutta haluan ainakin voida hyvin. Se ei tarkoita, ettenkö välillä söisi epäterveellisesti, mutta yritän pitää jatkossa tasapainon. Mennään joskus lenkille yhdessä, Mats!

Mats Uotila on Sastamalasta kotoisin oleva 17-vuotias kokoomuslainen. Lauri Lindén on Helsingistä kotoisin oleva 19-vuotias vasemmistolainen. Uotila ja Lindén väittelevät tällä palstalla ajankohtaisista aiheista.

