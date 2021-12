Kommentti: Mätäpaise myrkyttää suomalaista urheilua – tästä syystä pesäpallon häirintäskandaali haluttiin piilottaa

Pesäpallopiireissä kuohuu.

Valtakunnalliseksi puheenaiheeksi ovat nousseet Urheilulehden ja Ilta-Sanomien tuoreet paljastusjutut, joissa kerrotaan miesvalmentajan sortuneen seksuaaliseen häirintään sekä valta-aseman väärinkäyttöön kahdessa länsirannikkolaisessa seurassa, ensin vuosina 2008–2011 ja sitten 2013–2014.

Valmentajaksi osoittautui nykyään Jyväskylän Kirittärien seurajohtajana työskentelevä Petri Kaijansinkko, joka astui tiistaina julkisuuteen ja pyysi julkisesti anteeksi ”kaikilta niiltä, joita hän on pitkän uransa aikana tavalla tai toisella loukannut”.

Ahdistelun myöntänyttä Kaijansinkkoa, 54, ei ole missään vaiheessa epäilty rikoksesta.

Valmentajan uhreina olivat kaksi alle parikymppistä nuorta, nyt jo uransa päättänyttä naispesäpalloilijaa. Tapetilla on ehtinyt olla erityisesti ”Tuulan” tapaus, josta ensimmäisenä kirjoitti A-Lehtien kustantama Urheilulehti K1 numerossa 48/2016.

Palautetta on tullut runsaasti, eikä vain pesäpallopiireistä. Näin saattoi odottaa, sillä auktoriteettiasemassa olevien seksuaalisesta ahdistelusta ja valta-aseman väärinkäytöstä puhuttaessa kyse ei todellakaan ole vain yhdestä lajista eikä yksittäisestä valmentajasta.

Kyse on selvästi laajemmasta, vaietusta ongelmasta.

Miksi liitto tutkii vasta nyt?

Ihmisten huulilla on ollut erityisesti yksi kysymys: miksi Pesäpalloliitto tutkii Tuulaan kohdistunutta häirintätapausta vasta nyt, vaikka lajin sisäpiireissä tiedettiin asioiden todellinen laita jo 2014, kun valmentaja sai potkut seurasta?

Juuri niin.

Ja miksi Tuulan edustama seura lakaisi asian visusti maton alle eikä tuonut sitä uhrin toiveen mukaisesti päivänvaloon?

Epäkohdan juuret ovat syvällä menneisyydessä. Ikävien asioiden salailu ja erilainen huijaaminen ovat läpi historian olleet osa huippu-urheilua.

On esimerkiksi käytetty dopingia ja otettu vastaan lahjuksia, on piiloteltu joukkueen taktiikoita ja pelaajien vammoja, on yritetty kalastella vapaapotkuja loukkaantunutta esittämällä, milloin mitäkin.

Suomessa klassikkoesimerkki urheilun vaikenemisen laista on Martti Vainion dopingtapaus. Vainio oli kärähtänyt dopingista Suomen urheiluliiton testissä jo huhtikuussa 1984, mutta urheilupomot päättivät vaieta asiasta, jotta mitalitoivo Vainio pääsi osallistumaan myöhemmin samana vuonna Los Angelesin olympialaisiin. Siellä hän sitten narahti uudestaan.

Suomessa salailukulttuuria on vahvistanut myös se, että urheilun yhteiskunnallinen asema on ollut heikko. Suomessa on ylistetty arvokisamitaleja, mutta ei ole arvostettu tai tunnettu taustaprosesseja, jotka ovat juhlahetket mahdollistaneet.

Urheilu kerjää hyväksyntää

Niinpä urheilun yleishyödyllisistä yhdistyksistä, kuten seuroista ja lajiliitoista, on tullut julkisen hyväksynnän kerjääjiä. Elääkseen ne tarvitsevat yhteiskunnan tukieuroja ja pelkäävät kuollakseen mainehaittoja. Tässä suhteessa osakeyhtiöpohjaisetkaan seurat eivät tee poikkeusta.

Kun jotain ikävää paljastuu, seurat pelkäävät menettävänsä paitsi julkisen hyväksyntänsä myös sponsorinsa ja valtion tukiaisensa. Tästä syystä seurat eivät yleensä nojaa avoimuuteen silloinkaan, kun joku taustavaikuttaja paljastuu niiden rahojen kavaltajaksi.

Rikosilmoitukset jäävät tekemättä, rangaistukset jaetaan salaa.

Nyt ilmi tulleiden häirintätapausten kohdalla Pesäpalloliitto myöntää tienneensä Tuulan tapauksen taustoista epävirallisesti jo 2014, mutta vetoaa siihen, ettei sen silloinen johto saanut virallista selvityspyyntöä tai muuta virallista dokumenttia.

Höpöä. Totta kai Pesäpalloliitto olisi voinut olla, ja sen olisi pitänyt olla, proaktiivinen ja selvittää vahvoina velloneet huhut ilman virallisia raporttejakin.

Todennäköisesti kuitenkin juuri maineen menettämisen pelossa liitto asetti yhteisön uhrin edelle: kun ei ole pakko tutkia, niin vaietaan.

” Moni vaikenee, koska tuntee pelon rinnalla häpeääkin.

Uhrien asema edelleen kamala

Vallitsevassa ilmapiirissä uhrien asema on tukala. Edes valta-aseman väärinkäytösten tai seksuaalisen häirinnän uhreiksi joutuneiden ei ole helppo kertoa kokemuksistaan. Moni vaikenee, koska tuntee pelon rinnalla häpeääkin.

Kun ikävistä asioista ei ole ikään kuin lupa puhua eteenpäin, osa jopa syyllistää itseään. Seuraukset ovat raskaita. Uhrit jäävät usein yksin ja traumatisoituvat.

On nostettava hattua Urheilulehdessä tarinansa kertoneelle Tuulalle sekä Ilta-Sanomissa kokemuksistaan puhuneelle ”Maijulle”. Kiitos rohkeutensa he auttavat madaltamaan muiden uhrien avautumiskynnystä.

Maailma paranee vain puhumalla, historian läpivalaisulla. Sitä kautta urheiluväki voi oppia ymmärtämään, ettei ongelmien piilottelu paranna seurojen tai liittojen asemaa, vaan että tapahtuu juuri päinvastoin.

Mitä nopeammin suomalainen urheilu herää tähän todellisuuteen, sitä todennäköisemmin sen asema voi vahvistua.

Uusi todellisuus puskee urheilussakin ennemmin tai myöhemmin joka tapauksessa läpi, koska salailemisesta kiinnijääminen alkaa olla salaajalle jopa suurempi häpeä kuin itse synti.

On tullut aika putsata pöytä.