Millan ja Markun unelmien hirsitalo tuhoutui liekkimeressä – nyt he rakentavat uutta 400 neliön unelmaa säästöbudjetilla

Milla ja Markku Vahtila siirsivät Loviisan Malmgårdiin 1790-luvulla rakennetun hirsitalon Keuruulta.

Loviisa

On kuulaan kaunis ja hyytävän kylmä joulukuinen pakkasaamu Loviisassa. Milla ja Markku Vahtila ovat ehtineet polttaa nuotiollisen puuta ja keittää pannullisen kahvia. Huskyt Hukka ja Sisu hyppivät tutustumaan vieraisiin.

Koirat seuraavat perässä, kun Vahtilat esittelevät ylpeänä isoa projektiaan. Pressuilla peitettyjä hirsikasoja lojuu siellä täällä. Tuossa on vanha joulukoristein sievistetty piharakennus, jonka sisälle on parkkeerattu Vahtiloiden yöpaikkana toimiva Kleinbus. Sen nimi on Kuukkeli. Tuolla ovat tynnyrisauna ja palju, tuolla nyt työn alla oleva aittarakennus. Ja tuolla uuden, Keuruun Pihlajavedeltä siirretyn hirsitalon perustukset.

– Siihen se alkaa sitten kasaantumaan, Markku sanoo kivijalkaa katsellen.

Vahtiloiden tontti sijaitsee komealla paikalla Malmgårdin kartanon läheisyydessä. Alun perin tontille vuonna 1917 rakennettu hirsirakennus toimi asutuksena kartanon työläisille. Maisema kartanon maille on kuvankaunis, ja tonttia vartioivat monta sataa vuotta vanhat, valtavat männyt. Niiden liekkien käristämät latvat ovat yksi monista pienistä muistutuksista toissa syksyn tapahtumista.

Silloin yli sata vuotta paikalla seissyt hirsitalo, Millan ja Markun unelmakoti, paloi poroksi. Vahtilat olivat ehtineet asua talossa vain muutaman kuukauden.

Millan ja Markun hirsitalo paloi marraskuussa 2020.

Murhe oli valtava, mutta uusi unelma alkoi siintää mielissä lähes välittömästi. Vahtilat olivat ehtineet rakastua Loviisan idylliseen maalaisympäristöön, ja kun vakuutusasiat selvisivät tammikuussa 2021, edessä oli iso päätös. Uskaltaisivatko he tosissaan suunnitella uuden hirsitalon siirtämistä Loviisaan?

– Kyllä me aika kauan pohdittiin, että lähdetäänkö me tähän. Tiesimme, etteivät rahat riitä loputtomiin, ja että ainoa mahdollisuus olisi tehdä tämä omin voimin. Tästä tulisi kunnon elämäntapajuttu. Piti päättää, haluammeko sitä oikeasti. Se oli vaikeaa, koska eihän me olla ikinä tehty mitään tämmöistä, Milla muistelee.

Palaneen talon paikalla on nyt tulevan rakennuksen kivijalka.

Pian tulipalon jälkeen Vahtilat alkoivat jo pystyttää tontille Tuurista siirrettyä 1800-luvulta peräisin olevaa aittarakennusta. Sen parissa puuhailu antoi uskoa, ettei koko projekti ole täyttä haihattelua.

– Sitä tehdessä huomasi, että kyllä sitä osaa ja pystyy, ja jos ei osaa niin voi opetella. Veistelin aittaan viisi varvia kehikkoa palaneen talon hirsistä. Siinä tuli aika hyvin opeteltua hirrenveistoa, Markku muistelee.

Aamunuotio lämmittää pahimmalla pakkasella.

Pelkästään 60-neliöisessä aitassa on urakkaa, etenkin kun työ tehdään kaksin.

– Aitta oli meille myös terapiajuttu tulipalon jälkeen. Sai tehdä jotain konkreettista sen eteen, että me asutaan täällä vielä uudestaan. Ja tuleehan aitasta siisti, kun se on tehty kokonaan käsin. Traktori auttoi laittamaan perustuskivet paikalleen, mutta hirret on kasattu käsin. Pikkuveljeni oli kahtena päivänä auttamassa nostamaan pisimpiä hirsiä Markun kanssa ylös, kun minä en jaksanut. Se on ollut ainoa apu piipun tehneen muurarin lisäksi, Milla kertoo.

Nyt käynnissä on eräänlainen loppukiri. Milla ja Markku haluavat saada aitan sellaiseen kuntoon, että pääsevät nukkumaan joulunpyhät siellä. Ainakin katto pitäisi siis saada valmiiksi, ja sen parissa Vahtilat nyt puuhaavat.

– Näin se rakennusmateriaali liikkuu, toteaa Markku.

– Kattoniskarakenne on nyt valmis. Seuraava homma on laittaa eristeet paikoilleen ja tehdä umpilaudoitus hirsiseinän tasalle. Kun umpilaudoitus on valmis, pitää katsoa lämpötilojen mukaan, että mitä me sinne päälle laitetaan. Jos on liian kylmää, niin ei saada kattohuopia laitettua. Sitten pitää varmaan pistää väliaikaisesti pressut, Markku pohtii.

Hommaa siis riittää ennen joulun hengähdystä, mutta vielä enemmän sitä on edessä päärakennuksen kohdalla. Uusi talo on 400-neliöinen, vuonna 1790 rakennettu hirsitalo, jossa ei ole asuttu 50 vuoteen. Talo seisoi Pihlajavedellä käytännössä koskemattomana: alkuperäiset lattialankut, ikkunat ja ovet olivat yhä paikallaan. Nyt niitä odottaa uusi elämä Loviisassa.

Äkkiseltään siirto-operaatio kuulostaa kieltämättä hurjalta, hieman hullultakin. Etenkin kun Markku kertoo, minkä verran aiempaa kokemusta rakentamisesta hänellä on.

– Mitä nyt on koulun puutyötunneilla oppinut. Ihan pienestä asti olen kyllä tykännyt nikkaroida ja väsätä kaikennäköistä.

– Ja nyt me rakennetaan talo! Onhan se ihan absurdia, Milla huudahtaa vieressä.

– Täällä rakennusvalvonta on tosi hyvä, ja he suhtautuvat hyvin suopeasti tämmöiseen. Se oli ratkaisevaa, että uskallettiin ryhtyä tähän. Vastaava mestari vahtii ja käy katsomassa, että kaikki menee oikein, hän jatkaa.

Tynnyrisauna ja palju, jossa Milla ja Markku peseytyvät. Sauna lämpenee palaneen talon liekeistä säästyneellä puulla.

Kulunut vuosi on ollut Vahtiloille melkoista haipakkaa. Pariskunta on suhannut loputtoman tuntuisia matkoja Loviisan, Helsingissä sijaitsevan opiskelija-asuntonsa ja Keuruun välillä. Kesän ja alkusyksyn Vahtilat purkivat taloa Keuruulla ja kuskasivat peräkärryllinen kerrallaan tavaraa sieltä Loviisaan. Millan arvion mukaan edestakaisia matkoja kertyi ainakin parikymmentä.

Alun perin hirsikehikko oli tarkoitus siirtää Loviisaan elokuussa, mutta siirto venyi marraskuulle. Kiirettä piti molemmissa päissä: Loviisassa uudistalon perustukset piti saada valmiiksi ennen hirsitavaran siirtoa.

Kivijalankin Vahtilat pystyttivät käytännössä omin voimin. Milla operoi kaivinkonetta ja Markku hienosääti kiviä kohdilleen rautakangella. Päivät olivat pitkiä ja yöt lyhyitä. Yöunet jäivät jatkuvasti neljään tai viiteen tuntiin.

– Silloin meillä ei ollut ehkä niin hauskaa, siitä jouduimme tinkimään. Nyt olemme tyytyväisiä, että selvittiin siitä, Milla sanoo.

Kivijalan kasaamista.

Siirtoviikkokaan ei mennyt alkuperäisen suunnitelman mukaan. Vahtilat olivat haaveilleet, että siirtoon varatut tukkirekat voisivat pystyttää hirsikehikon Loviisassa vielä saman viikon aikana, mutta nopeasti kävi ilmi, ettei se ollut mahdollista. Rekkojen nostureiden pituus ei riittänyt kehikon kasaamiseen.

Kaksi tukkirekkaa purki ja siirsi hirsitalon Keuruusta Loviisaan.

Sekin vastoinkäyminen kääntyi Vahtiloiden mielessä nopeasti iloksi. He huomasivat iloitsevansa, että saavat kasata oman kotinsa aivan itse.

– Olimme niin väsyneitä, että ajattelimme, että olisi maailmanloppu jos kävisi näin. Mutta ei se sitten ollutkaan. Tuli olo, että ihanaa, nyt se talo on täällä. Nyt odotamme ihan innolla kasaamista, Milla kertoo.

– Tässä vuoden aikana on oppinut, että on tosi helppo aliarvioida, miten paljon kaikkeen menee aikaa. Toisaalta me yritämme olla stressaamatta siitä, koska päätimme jo alussa, että tämän pitää olla kivaa. Tarvittaessa vain venytetään aikataulua. Eihän meillä oikeasti ole mikään kiire, muuta kuin se ahdistus, että haluamme takaisin tänne.

Milla ja Markku aittansa katolla.

Taloprojekti vaatii isoja panostuksia myös taloudellisesti, vaikka Vahtilat säästävät tekemällä kaiken mahdollisen itse. Pelkästään uuden hirsitalon perustuksiin kului rahaa noin 20 000 euroa.

Rakennusfirmojen arviot projektin hinnasta olivat päätä huimaavia.

– Kysyimme kyllä tarjouksia siitä, että joku olisi siirtänyt talon ja tehnyt sen vesikattoon asti valmiiksi. Vain perustukset, runko, katto ja putkivedot kustantaisivat jo 300 tonnia. Me tehdään tämä nyt alle sadalla tonnilla. Tietysti siihen ei lasketa työtunteja, Milla selittää.

Aittarakennuksen rakennuksessa on nyt meneillään loppukiri.

Kaiken muun ohella Vahtiloilla on pyöritettävänä vielä normaali työarkensa. Milla tekee kuvaus- ja tiedotushommia. Markku viimeistelee fysioterapeutin opintojaan ja vetää liikuntakursseja, jotka ovat tosin korona-aikana olleet pääosin jäässä. Hän on telinevoimistelun yhdeksänkertainen Suomen mestari ja haaveilee paluusta kansallisiin kilpailuihin.

Vahtilat panostavat paljon myös sometileihinsä. Instagram- ja YouTube-tilit ovat yksi pariskunnan henkirei’istä. Somessa Milla haluaa tuoda työmaaelämän sekaan ripauksen luksusta ja näyttäviä asuja.

– Vaikka asuu pakussa, ei tarvitse näyttää koko aikaa resuiselta. Saatan olla vaelluksellakin mekko päällä. Siinä on sellainen ristiriita, mistä tykkään, hän kuvailee.

– Monet ovat laittaneet viestiä, että ovat saaneet innostusta kuvistamme. Että miten ihanaa, tänään minäkin laitan huulipunaa ja käyn remppahommiin.

– Viime vuonna odotimme hirveästi ensimmäistä joulua omassa kodissa, ja sitten sitä ei ikinä tullut. Alun perin ajatelimme, että tässä vaiheessa olisimme asuneet aitassa jo vaikka kuinka kauan, ja sitten harmitti, ettemme ehdi aittaankaan ajoissa, että ehtisin sisustamaan sitä kivasti. Sitten sisustin sen sijaan tämän, Milla Vahtila esittelee piharakennusta.

Palaamme jo sammuneen nuotion ääreen. Tässä vaiheessa varpaat ja näpit ovat jo pahan kerran jäässä, eikä ulkona ole vietetty kuin reilu tunti. Epäusko alkaa iskeä: miten täällä keskeneräisten rakennusten keskellä voi ihminen näillä pakkasilla pärjätä?

Onneksi avoimessa varastorakennuksessa majailee Vahtiloiden rakas pakettiauto Kuukkeli. Kahden patterin lämmittämä, pieteetillä sisustettu ”hippipaku” on toiminut Millan ja Markun uskollisena yöpaikkana työmaalla, ja on sitä myös joulukuun paukkupakkasilla.

Hippipaku Kuukkeli toimii Millan ja Markun yöpaikkana.

Kuukkelista kaikki oikeastaan alkoi, Markku ja Milla muistelevat.

– Monethan sanovat, että jos voitan lotossa, niin ostan hippipakun. Meistä alkoi tuntua, että haluamme oikeasti toteuttaa sen, ja miksi pitäisi odottaa että ollaan vanhoja? Nythän me siitä jaksetaan nauttia. Lopulta pistimme asuntosäästöistämme puolet pakuun, jonka haimme Englannista, Milla selittää.

– Jotkut ihmettelivät, että ette te nyt noin voi tehdä. Mutta kun uskalsimme tehdä sen, tajusimme, että se oli juuri oikea ratkaisu, joka toi ihan hirveästi iloa ja onnea. Kuukkeli on tosi tärkeä osa meidän identiteettiä, vielä enemmän nyt kun meillä ei ole taloa ja olemme asuneet siinä.

Kuukkelissa hoviaan pitää myös Pumba-jänis.

Pakua seurasi hirsitalo, ja nyt jo toinen. Palaneesta talosta pelastetuista hirsistä Markku haaveilee tekevänsä jonain päivänä kunnon pihasaunan. Unelmien yksityiskohdat muuttuvat, mutta unelmointi jatkuu. Se on Vahtiloille tärkeintä.

– Kun talo paloi, isoin pelkoni oli, että häviääkö meiltä nyt rohkeus tehdä asioita. Mutta se on vain jotenkin lietsonut rohkeutta. Nyt uskaltaa tehdä vielä enemmän, Milla sanoo.

Joulutunnelmaa Loviisassa.

