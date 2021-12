Elävä legenda koki kauhun hetkiä kotonaan keskellä yötä: neljä aseistautunutta ryöstäjää iski – lapset pelkäsivät henkensä edestä

Neljä aseistautunutta ryöstäjää murtautui pyöräilijä Mark Cavendishin kotiin keskellä yötä.

Brittiläinen pyöräilijäsuuruus Mark Cavendish perheineen joutui aseellisen ryöstön kohteeksi kotonaan Englannin Essexissä marraskuun lopussa.

Cavendishin perheen kauhujen illasta uutisoi muun muassa The Guardian.

Pyöräilijä oli kotonaan kuntouttamassa itseään Belgiassa sattuneen onnettomuuden jäljiltä, kun neljä aseistautunutta ryöstäjää iski sisään taloon keskellä yötä.

Ryöstäjät uhkailivat Cavendishin vaimoa samalla kun perheen nuoret lapset joutuivat todistamaan kauhujen näytelmää.

– Kuten varmasti ymmärrätte, tapaus on jättänyt koko perheeni ahdistuneeksi, myös lapsemme, jotka pelkäsivät henkensä edestä ja kärsivät nyt jälkivaikutuksista, Mark Cavendish kuvaili lehden mukaan.

Essexin poliisin mukaan kukaan perheestä ei kärsinyt vakavia vammoja. Ryöstäjät veivät mukanaan Louis Vuittonin matkalaukun ja kaksi arvokasta kelloa.

– Kenenkään ei tulisi kokea tällaista väkivaltaa ja uhkailua, eteenkään kotonaan, paikassa, jossa kaikkien tulisi tuntea itsensä turvalliseksi, Cavendish sanoo lehdelle ja toteaa, että tärkeintä on huolehtia perheen toipumisesta, ei varastetuista tavaroista.

Tapausta tutkiva poliisi uskoo, että ryöstö oli suunniteltu isku brittiläistä olympiaurheilijaa ja julkimoa kohtaan, sillä Cavendishin tiedettiin toipuvan vammoistaan.

Poliisi ei kerro, millaisilla aseilla ryöstäjät olivat varustautuneet.

Ryöstäjiä ei olla saatu kiinni. Cavendish sekä poliisi pyytävät ihmisiä ottamaan yhteyttä, jos he tietävät jotain tapahtuneesta.

Mark Cavendish on 36-vuotias kolminkertainen ratapyöräilyn maailmanmestari ja omniumin olympiahopeamitalisti. Hän on lisäksi voittanut maantiepyöräilyn MM-kultaa sekä useita pyöräilykilpailuja. Ranskan ympäriajossa hänellä on eniten etappivoittoja yhdessä Eddy Merckxin kanssa.