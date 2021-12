Uskoisitko samaksi mieheksi? Conor McGregor paljasti rajusti muuttuneen ulkonäkönsä

Vapaaottelija Conor McGregoria ei ole tunnistaa tuoreista kuvista.

Conor McGregor kuvattuna elokuussa 2017. Ero tuoreisiin Instagram-kuviin on häkellyttävä.

UFC:n supertähti Conor McGregor mursi sääriluunsa pahasti kevyen sarjan huippuottelussa Dustin Poirieria vastaan heinäkuussa.

Leikkaukseen joutunut irlantilainen on käyttänyt aikansa hyödykseen ja treenannut itsensä huippukuntoon syksyn aikana.

McGregor latasi hiljattain Instagram-tililleen nipun kuvia, joiden perusteella vapaaottelijatähti ei ole jättänyt käsipäiviään välistä.

Voit katsoa kuvat alta. Kuvia voi selata harmaata nuolta klikkaamalla.

McGregorin, 33, muodonmuutoksesta uutisoi Generation Iron -sivusto.

Tältä Conor McGregor näytti vielä maaliskuussa.

Irlantilaistähti on kertonut painavansa nyt 86 kiloa, joka on 173-senttisen McGregorin ennätyspaino offseasonilla. McGregor on otellut viimeksi UFC:n kevyessä sarjassa eli 70-kiloisissa.

Lempinimeä ”The Notorious” tottelevan McGregorin arvellaan astuvan kehään seuraavan kerran huhtikuussa.

Jalkansa loukannut McGregor kuvattuna elokuun alussa.

McGregor ei ole ainoastaan vapaaottelija, vaan yksi urheilumaailman seuratuimmista supertähdistä, joka aiheuttaa hämmennystä selkkauksillaan.

Heinäkuussa irlantilainen pilkkasi toisen ex-ottelijan koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuollutta isää Twitterissä.

Syyskuussa McGregor ajautui ongelmiin VMA-gaalassa.

Syyskussa McGregor puolestaan ajautui käsirysyyn räppäri Machine Gun Kellyn kanssa MTV:n VMA-gaalassa.

