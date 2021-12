Tv-kuvissa näkynyt erotiikkaliikkeen mainos aiheutti kohun – ”Olemme yllättyneitä”

Yhdysvallat ja Japani eivät halua lähettää kuvaa curlingkisoista, jos seksikaupan mainos näkyy ruudulla.

Curling on laji, jossa liu’utetaan kiviä nänniin. Asiantilaan nähden on verrattain ironista, että erotiikkaliikkeen mainos on saanut tunteet kuumiksi Hollannin Leeuwardenissa, jossa pelataan curlingin olympiakarsintoja.

Hollantilaisen verkkokaupan EasyToysin jäänalainen mainos on saanut jotkut osanottajamaat kieltäytymään televisioimasta karsintoja, hollantilainen De Telegraaf kertoo.

Näihin maihin kuuluvat esimerkiksi Yhdysvallat ja Japani. Karsintaturnaus välitetään yhteensä 25 maahan.

Erotiikkayrityksen mainos näkyy esimerkiksi alla olevalla videolla.

Karsintojen toiminnanjohtaja Dagmar van Stiphout on pettynyt tilanteeseen, sillä hollantilaisilla ja Kansainvälisellä curlingliitolla on hänen mukaansa selvä sopimus tapahtuman järjestelyistä.

– He tietävät, ketkä partnerimme ovat ja meillä on lupa yhteistyöhön. Olemme toimineet hyvin huolellisesti. Nyt olemme saaneet tietää, että osa mediakumppaneista kokee, etteivät he voi näyttää otteluita, van Stiphout kommentoi De Telegraafille.

EasyToysista on harmillista, että yrityksen mainos on saanut tunteet jälleen kuumenemaan.

Viime vuonna Hollannin jalkapalloliitto kielsi FC Emmeniä kantamasta EasyToysin nimeä paidassaan. Lopulta kakkostasolla pelaava seura, jota nykyisin edustaa suomalaispelaaja Jasin Assehnoun, sai jatkaa paitamainoksen käyttöä.

– Olemme yllättyneitä. Olemme tyylikäs yritys ja meistä curling on hieno laji, johon haluamme nimemme yhtyvän. Odotamme tällä hetkellä, mitä tuleman pitää, seksiliikkeen edustaja kommentoi.

Kansainvälinen curlingliitto tiedotti sunnuntaina, että olympiakarsintaturnauksen televisiointi on tällä hetkellä rajoitettua johtuen ongelmista mediakumppaneiden ja sponsorisopimusten välillä.

Leeuwardenissa on tällä hetkellä käynnissä paricurlingin olympiakarsinta, jossa Suomea edustavat Aku ja Oona Kauste. Viikonloppuna alkavat mies - ja naisjoukkueiden olympiakarsinnat, joihin Suomelta osallistuu vain miesten joukkue.