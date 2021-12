IS Urheilun visa haastaa jälleen urheilutietosi.

Pitkä viikonloppu on taputeltu ja on aika palata perusasioiden pariin. Kuka suomalainen pelaa Seattle Krakenissa? Minkä verran ikää on Keke Rosbergilla?

Vastaa Ilta-Sanomien Urheiluvisaan alla tai tämän linkin takana.