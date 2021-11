Suomen uudelta hiihtopersoonalta tiukka kommentti tulikuumaan aiheeseen – ”Jokainen voi vetää tuloksista johtopäätöksensä”

Remi Lindholmin isä hiihti parhaimmillaan maailmancupissa, äiti MM-kisoissa. Täydentääkö poika triplan tunkeutumalla Suomen olympiajoukkueeseen?

Remi Lindholm on noussut ryminällä mukaan hiihdon olympiavalintaspekulaatioihin.

Suomalaiseen mieshiihtoon on kaivattu uusia, huipputavoittein treenaavia kasvoja vakiintuneen edustusnelikon haastajiksi. Nyt sellainen on Remi Lindholmin, 23, hahmossa saatu kehiin. Samalla on saatu myös melkoinen persoonallisuus.

– Munat jäätyivät. Kokeilkaa laittaa lateksipuku päälle ja mennä tuonne hiihtämään, nuorukainen nauratti mediajoukkoa, jolle hän 21. sijalle riittänyttä suoritustaan 15 kilometrin vapaan hiihtotavan takaa-ajokilpailun jälkeen kommentoi.

Kuusamon avausviikonlopun näytöillä Lindholmin jatko maailmancupia kiertävässä porukassa on itsestäänselvyys, eikä hänen nimeään voi sivuuttaa enää edes kuusimiehisen olympiajoukkueen suunnittelussa. Varsinkaan kun Perttu Hyvärinen on ainakin vielä kaukana huipputasoltaan, Markus Vuorela toipuu jalkavammasta ja Ristomatti Hakola kylkiluun murtumasta.

– En kommentoi. Mä vaan hiihdän. Jokainen voi vetää sitten tuloksista johtopäätöksensä.

Remi Lindholmia Santeri Erolan kanssa valmentava Glenn Lindholm kuuluu Suomen tunnetuimpiin hiihtovalmentajiin ja työskenteli viime kauden A-maajoukkueessa. Nyt hän valmentaa Kiinan maajoukkuetta. Isä hiihti parhaimmillaan 1990-luvulla maailmancupissa, äiti Johanna Lindholm (os. Ahlstrand) peräti vuoden 1995 MM-kisoissa Thunder Bayssä. Lindholmien suvussa on kalastettu monessa sukupolvessa Pernajan vesillä Suomenlahdella ja kalastetaan edelleen.

Remi Lindholmin lähdöt elämään poikkesivat tavanomaisista. Hänen vanhempansa asuivat 1997 Rovaniemellä. Kun esikoispoika ilmoitti tulostaan, isältä diagnosoitiin aivokasvain. Kun äiti oli synnyttämässä, isä taisteli jo elämästään Oulun yliopistollisen sairaalan neurokirurgisella osastolla.

Remi Lindholmin valmentajaisä Glenn Lindholm on kalastajasuvun poika nykyään Loviisaan kuuluvasta Pernajasta.

– Olin akuutissa hengenvaarassa, ja kasvain oli pakko poistaa. Kyse oli lääkärien mukaan tunneista, Glenn Lindholm muisteli aiemmin tänä vuonna Urheilulehden haastattelussa.

– Tuttu ja dramaattinen tarina. Olen puhunut asiasta isän ja äidin kanssa, Remi Lindholm sanoi.

Hän muutti aikanaan ruotsinkieliseltä kotikylältään Sotkamon Vuokattiin käymään hiihtolukiota. Hän jäi sen jälkeen asumaan Vuokattiin, jossa on mennyt jo seitsemän vuotta.

Samoin kuin vanhemmillaan Remi Lindholmin parempi hiihtotapa on suomalaisittain poikkeuksellisesti vapaa.