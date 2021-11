Kylmyyden takia sivuun jääneeltä Iivo Niskaselta kova kommentti – ”Ajatellaan enemmän rahaa”

Iivo Niskanen piti päätöstä jäädä sivuun takaa-ajokilpailusta helppona. Hän piti kilpailun järjestämistä leikkinä urheilijoiden terveydellä.

Lauantaina 15 kilometrin kilpailun voittanut Iivo Niskanen liittyi sunnuntaina hieman ennen takaa-ajokilpailua suureen huippuhiihtäjien joukkoon, joka päätti jättää kilpailun hiihtämättä.

Kansainvälisen hiihtoliiton pakkasraja on 20 astetta, joka osissa kilpailurataa Niskasen mukaan ylittyi selvästi.

– 23 on aika eri asia kuin 20. Osissa rataa on se 23. Tässä on ihan selvä terveysriski, joten sikäli päätös oli helppo ja simppeli homma.

Norjalaiset ilmoittivat poisjäännistään jo ennen Niskasta.

– Kyllä se jo kertoi aika paljon. He ovat fiksuja kavereita eivätkä jätä ilman hyvää syytä kilpailematta.

Hengitystieinfektio on viimeinen asia, jonka hiihtäjä tässä kohtaa kautta haluaa riesakseen.

– Olympiakisojen tulokset muistetaan aikanaan paljon paremmin kuin Kuusamon maailmancupin tulokset, Niskanen muistutti.

Hiihtäjät tylyimmin kylmyydelle altistaneessa alamäessä vauhti nousee jopa 75 kilometriin tunnissa, ja se laskettiin sunnuntaina kuudesti.

– Siinä on aika vilpoista.

Niskanen myönsi, että piti koko kilpailun järjestämistä hieman kyseenalaisena kylmyyden takia.

– Päätökset tehdään siellä, jossa ajatellaan enemmän rahaa kuin urheilijoiden terveyttä.

Niskanen totesi, että olisi erittäin mielellään muissa oloissa kilpaillut sunnuntaina.

– Olisi ollut erittäin hyvä sauma lähteä jatkamaan Rukalta maailmancupin johtajan keltainen liivi päällä.