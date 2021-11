Krista Pärmäkoski teki kovan havainnon Therese Johaugista – ”Sen vaan näkee”

Therese Johaugin tappio ei yllättänyt Krista Pärmäkoskea. Parhaalla suomalaisnaisella oli iltakilpailussa ongelmia nähdä rataa.

33-vuotiaana ensimmäistä henkilökohtaista olympiavoittoaan tavoitteleva Therese Johaug voitti vuosi sitten Kuusamossa sekä perinteisen että vapaan tekniikan kilpailut, yhteensä minuutin ja yhdeksän sekunnin erolla.

Alkaneella kaudella suuri mielenkiinto kohdistuu siihen, onko ykköshaastaja Frida Karlsson saanut kurottua eroa umpeen. Pienellä otannalla näyttää hyvältä, sillä Karlsson voitti lauantaina Kuusamossa 10 kilometrin väliaikalähdön (p) 14 sekunnin erolla Johaugiin.

Varsin odotetun sijoituksen, viidennen, napannut Krista Pärmäkoski olisi voinut tehdä verryttelylenkiltä hyvät rahat, jos olisi soittanut kaverilleen ja pyytänyt tätä voittajavedon bulvaaniksi.

– Olin verryttelemässä Maaretin (Pajunoja, Pärmäkosken suksitestaaja) kanssa ja todettiin, ettei se (Johaugin hiihto) näytä vielä niin hyvältä. Sen vaan näkee, palkintopallilta 20 sekuntia jäänyt Pärmäkoski sanoi.

Hän toki muisti lisätä, että norjalaistähden viimeistä sanaa ei ole sanottu.

– Parantaa varmasti. Niin kyllä muutkin. Lajillehan Fridan voitto tekee vain hyvää.

Kerttu Niskasen paluu kansainvälisiin kuvioihin onnistui lauantaina hienosti.

Pärmäkoski huomasi nuoren ruotsalaisen palelevan kilpailun jälkeen ja antoi tälle sormenlämmittimet.

Hänelle koitui kilpailun myöhäisestä ajankohdasta ja kaamoksesta yllättäviä ongelmia.

– Minulla on silmissä taittovirhettä eikä kirkkaisiin urheilulaseihini ole hiottu vahvuuksia. Oli vähän vaikea hahmottaa rataa. Stadionalue on erinomaisesti valaistu, mutta takalenkillä valotolppia on 50 metrin välein.

Vajaa vuosi sitten Kerttu Niskasen kausi päättyi pohjeluun rasitusmurtumaan. Nyt Niskanen näyttää nopeasti vakiinnuttavan paikkansa naisjoukkueen kakkosnimenä ainakin perinteisellä tekniikalla – siitä 7. sija mielimatkalla ja -hiihtotavalla oli väkevä näyttö.

– Vähän jännitti, kun edellisestä kansainvälisestä kisasta oli sen verran aikaa. Iivon (pikkuveli) voitosta tuli kyllä hyvä fiilis lähteä omaankin kilpailuun, Kerttu Niskanen mietti.