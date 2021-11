”Painajaisena” tunnettu vapaaottelija julkaisi pysäyttäviä kuvia – kertoi koronaviruksen rajuista seurauksista

Diego Sanchez ilmoitti kärsivänsä monesta pahasta terveysongelmasta. Rokotetta hän ei ole halunnut.

Diego Sanchez on kärsinyt hapenpuutteesta, keuhkokuumeesta ja veritulpista jaloissaan.

UFC-ottelija Diego Sanchez on kertonut sosiaalisen median kanavissaan, miten pahasti koronavirus on saanut hänestä otteen. Hän on kärsinyt useista sen aiheuttamista komplikaatioista reilun viikon aikana.

39-vuotias yhdysvaltalainen ilmoitti perjantaina Twitterissä taistelevansa koronavirusta ja keuhkokuumetta vastaan.

Lempinimellä ”Painajainen” tunnettu Sanchez on kertonut kärsivänsä keuhkokuumeen lisäksi myös veritulpista.

– Veritulppa molemmissa jaloissa! Covid ei ole mikään vitsi, hän kirjoitti.

Yhdysvaltalainen on kertonut raskaista unettomista öistä, kivusta joka nivelessään, migreenistä sekä kylmistä ja kuumista tunteista kehossaan.

Sanchez julkaisi Instagramissa sairaalassa otetun röntgenkuvan.

– Alhainen happitaso ja keuhkokuume. En saanut edes suolakeksejä tänään, hän kirjoitti.

Sanchez on ollut koronan lannistamana reilun viikon. Hän kertoi aiemmin saaneensa nopeasti vasta-aineita ja suhtautui toipumiseensa toiveikkaana.

Mies on ilmoittanut sosiaalisessa mediassa käyvänsä läpi tuskalliset hetket – ja kertoo, ettei ole vieläkään vakuuttunut koronarokotuksen ottamisesta.

Sanchez kärsi terveysongelmista jo aiemmin tänä vuonna, mikä johti hänen UFC-uransa päättymiseen. Hän voitti häkissä 30 kertaa ja koki 13 tappiota.