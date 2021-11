Nämä Suomen nuoret urheilijatähdet viihtyvät yhdessä – pitävät matalaa profiilia: ”Yksityisasia”

Maailmancupissa perjantaina starttaava sprinttihiihtäjä ja olympiayleisurheilija Viivi Lehikoinen ovat viihtyneet hyvin yhdessä jo pidemmän aikaa.

Kuusamo

Maastohiihdon maailmancupin kausi käynnistyy perjantaina tutusti Kuusamossa, mutta hiihtouutisten lisäksi Suomen maajoukkueesta kuuluu myös iloisia uutisia ihmissuhteiden saralta.

Ilta-Sanomien useasta lähteestä saaman tiedon mukaan sprinttihiihtäjä Verneri Suhonen, 24, ja viime kaudella erinomaisesti esiintynyt aitajuoksija Viivi Lehikoinen, 22, ovat viihtyneet hyvin yhdessä kuluvan vuoden alkupuolelta saakka.

Pariskunta on pitänyt asiasta julkisuudessa toistaiseksi matalaa profiilia.

Suhonen ei torstaina Kuusamossa kiistänyt asiaa, mutta ei halunnut sitä myöskään syvällisemmin kommentoida.

– Yksityisasia. Hiihtoasioista puhun julkisuudessa mielelläni, Suhonen totesi.

Hollolasta kotoisin oleva, Rovaniemellä Ville Oksasen valmennuksessa harjoitteleva Suhonen on sijoittunut maailmancupin henkilökohtaisissa sprinteissä kahdeksan kertaa pisteille. Nuorten MM-kisoissa hän on ollut parhaimmillaan viides.

Suhonen on sikäli kummajainen suomalaisessa huippuhiihdossa, että hän on vapaan hiihtotavan sprintin spesialisti, ja kauden päätavoite on päästä tempomaan kyseinen rutistus Kiinan olympiaradalle.

Viime kaudella tuli Ruotsin Ulricehamnissa uran paras kansainvälinen hiihto, maailmancupin 10. sija.

Lehikoinen oli puoli vuosikymmentä sitten suomalaisen yleisurheilun teini-ihme, joka 17-vuotiaana saavutti ikäluokkansa EM-kultaa 400 metrin aidoissa ja vuotta myöhemmin, 2017, EM-pronssia 19-vuotiaiden EM-kisoissa.

Tämän jälkeen kehitys useiden eri ongelmien takia jämähti.

Lehikoinen käänsi uransa suunnan siirtymällä vuonna 2020 sveitsiläisen Laurent Meuwlyn valmennukseen. Vuonna 2017 syntynyt ennätys 56,49 parani viime kaudella useasti, lopuksi lukemiin 55,42. Myös Tokion olympiakisoissa Lehikoinen esiintyi positiivisesti ja juoksi lähelle välieräpaikkaa.

Lehikoinen on tuntenut sprinttihiihtoa sisäpiireistä jo ennen tutustumista Suhoseen, sillä hänen isosiskonsa Inka Kärkkäisen puoliso on pitkäaikainen edustussprintteri Martti Jylhä.

Jos Suhonen ei yksityisasioistaan torstaina avannut sanaista arkkuaan, niin hiihtopuolesta nuorukaisella riitti asiaa. Erikoissprintterien tie olympiajoukkueeseen on kivinen, sillä Suomen kiintiö on vain kuusi mieshiihtäjää. Kun miesten 4x10 kilometrin viestiin tarvitaan yhden miehen särkymävara, pahimmassa skenaariossa kovemmat näytöt antanut sprintteri syrjäytetään viestin varamiehen, normaalimatkojen miehen, alta.

– Sellainen varjohan tuolla kulkee. Toivon, että oma liitto ja Olympiakomitea osaavat tehdä rehdin ja tasapuolisen ratkaisun.

Vuosi sitten Suhonen ei peitellyt närkästystään, kun Hiihtoliitto jätti sprintterit lähettämättä Davosin ja Dresdenin maailmancupeihin.

– Otti rajusti päähän, ja kirjoitin Twitteriin melkoisen purkauksen. Se päätös tarkoitti, että omat mahdollisuudet saada kansainvälisiä startteja kävivät todella vähiin. Halusin asialle huomiota ja kyseenalaistin sen, miksi juuri sprinttereitä kohdeltiin niin.

Suhosen harjoituskausi on sujunut muuten suunnitelmien mukaan, mutta lokakuussa Italian-leirillä urheilija pelästyi pahan kerran Val Senalesin yli 3000 metrissä sijaitsevalla jäätiköllä.

– Sain rasituksessa todella kovia rintakipuja. Ne eivät ymmärrettävästi näissä hommissa ole sellaisia palataan asiaan maaliskuussa -juttuja, vaan juurisyyt piti heti selvittää.

Perusteellisten kardiologisten tutkimusten perusteella Suhosen sydänlihas todettiin täysin terveeksi.